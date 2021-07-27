EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Европа ищет аргументы для признания Крыма

Мир

Европа и Россия могли бы договориться по многим вопросам, если бы в их отношения постоянно не вмешивалась украинская тема и Крым. Журналисты Ouest-France пытаются разобраться в вопросах украинского прошлого.

Европа ищет аргументы для признания Крыма

Как пишет обозреватель издания Патрик Ле Шампьон, тематика Украины и Крыма должна занимать меньше места в повестке отношений стран.

Мнение о том, что Хрущёву стоило быть более дальновидным и не передавать Крым Украине, разделяют многие французы, не говоря уже о россиянах.

Шампьон отметил, что Украина как государственное образование крайне намного неоднородна с точки зрения истории, языка и религии.

Современные её границы включают в себя территории, отнятые у Польши (Галиции) во время расчленения этой страны в 1940 году, у Румынии (1940) и Чехословакии (1945).

При этом восточная часть страны этнически и ментально близка к России и была частью империи с середины XVII века.

Украинский бунт, который принято называть "революцией на Майдане в 2014 году", носил националистический и русофобский характер, поэтому население моментально раскололось.

Жители западной части страны с сильной тягой к Европе фактически бросились на восточных сограждан, большая часть населения которой внутренне связана с Москвой, с которой у неё общие история, язык и религия.

Сам же Крым, завоёванный при Екатерине II, был русифицирован и стал важен стратегически, а Севастополь давал ему выход к Чёрному морю. Он был передан Украине Хрущёвым в 1954 году в рамках взаимодействия "центра" со своими республиками, то есть никаких последствий тогда это не носило. Другое дело — времена после распада СССР.

В своё время передача Крыма выглядела как дружественный жест в ознаменование 300-летия объединения Украины и царской России. 26 апреля 1954 года законом СССР был утверждён указ Президиума Верховного Совета от 19 февраля того же года.

Документом была зафиксирована передача Крыма Украинской ССР.

Крымская область была исключена из перечня административных единиц РСФСР и включена в перечень административных единиц Украинской ССР. Оба указа — февральский и апрельский — подписал председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов.

В те годы передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была формальностью. Сделал такой презент лично первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. Повод для публики был таков: Украина получила Крым в качестве подарка по случаю 300-летия Переяславской рады.

В 2014 году 96% жителей острова проголосовали во время референдума за возвращение в Россию. Это понравилось не всем, но Россия не собирается кому-то что-то доказывать в этом вопросе.

К слову, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что коммунисты должны покаяться за то, что при их власти Крым и Севастополь были подарены Украине. Это произошло, когда на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму.

"А кто подарил Крым и Севастополь? Вот просто взял и подарил. Кто? Генсек (Никита) Хрущёв. Вы выйдете сюда, покайтесь, покайтесь за это", — сказал Володин, обращаясь к фракции КПРФ.

Кстати, когда Президиум Верховного совета СССР издал указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР", кроме соображений экономики и географии, приводился и такой аргумент: "Украинский народ издавна связал свою судьбу с русским народом. В течение многих веков они совместно боролись против общих врагов — царизма, крепостников и капиталистов, а также против иноземных захватчиков".

Можно встретить цитату от некого "сотрудника аппарата", которому якобы рассказывал сам Хрущёв, что он предлагал передать Крым Украине ещё в 1944 году: "Я был в Москве и заявил: "Украина в разрухе, а из неё всё тянут. А если ей Крым отдать?" Так меня после этого как только ни называли и как только душу ни трясли. Готовы были стереть в пыль".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Присоединение Крыма – лучшее, что сделала Россия
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым евромайдан никита хрущев вячеслав володин патрик ле шампьон климент ворошилов крымская платформа
Новости
Хата не с краю: почему Польша так сильно не любит "СП-2"
Депутат Ильшат Аминов назвал непривитых жителей "безмозглыми баранами"
Алеся Кафельникова рассекретила пол своего малыша
Боррель выступил с очередным "призывом": на этот раз по поводу Туниса
Волейболисты сборной России хотят получить удовольствие в матче с Бразилией
Бузова оплатила отцу услуги стоматолога после упрёков подписчиков
Пенсионерка, которая спасла выпавшего из окна ребёнка, получила тысячу рублей
ВОЗ больше не мониторит "российский" штамм коронавируса
Украина раскрыла численность потерь своих солдат за год в Донбассе
Эксперт объяснил, почему турки никогда не признают Крым российским
Последние материалы
Депутат Ильшат Аминов назвал непривитых жителей "безмозглыми баранами"
Алеся Кафельникова рассекретила пол своего малыша
Каждому по 10000 рублей и кондиционер: странные предвыборные обещания 
Боррель выступил с очередным "призывом": на этот раз по поводу Туниса
Волейболисты сборной России хотят получить удовольствие в матче с Бразилией
Можно ли ездить, если в шине саморез
Бузова оплатила отцу услуги стоматолога после упрёков подписчиков
Пенсионерка, которая спасла выпавшего из окна ребёнка, получила тысячу рублей
Как выбрать зеркало-видеорегистратор
ВОЗ больше не мониторит "российский" штамм коронавируса
Популярное
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы

Не обошли вниманием читатели японского портала Japantoday визит Михаила Мишустина на Курилы.

"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
Военные новости
Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО
Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев Любовь Степушова В Швеции ограничили миграцию. Но спасёт ли это страну? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Формула небес
Экстрасенс: 2020-й год был предтечей тяжелой шестилетки
Народная милиция ДНР ответила на агрессию ВСУ
Политика. Новости и аналитика
Народная милиция ДНР ответила на агрессию ВСУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников