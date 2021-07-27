Европа ищет аргументы для признания Крыма

Европа и Россия могли бы договориться по многим вопросам, если бы в их отношения постоянно не вмешивалась украинская тема и Крым. Журналисты Ouest-France пытаются разобраться в вопросах украинского прошлого.

Как пишет обозреватель издания Патрик Ле Шампьон, тематика Украины и Крыма должна занимать меньше места в повестке отношений стран.

Мнение о том, что Хрущёву стоило быть более дальновидным и не передавать Крым Украине, разделяют многие французы, не говоря уже о россиянах.

Шампьон отметил, что Украина как государственное образование крайне намного неоднородна с точки зрения истории, языка и религии.

Современные её границы включают в себя территории, отнятые у Польши (Галиции) во время расчленения этой страны в 1940 году, у Румынии (1940) и Чехословакии (1945).

При этом восточная часть страны этнически и ментально близка к России и была частью империи с середины XVII века.

Украинский бунт, который принято называть "революцией на Майдане в 2014 году", носил националистический и русофобский характер, поэтому население моментально раскололось.

Жители западной части страны с сильной тягой к Европе фактически бросились на восточных сограждан, большая часть населения которой внутренне связана с Москвой, с которой у неё общие история, язык и религия.

Сам же Крым, завоёванный при Екатерине II, был русифицирован и стал важен стратегически, а Севастополь давал ему выход к Чёрному морю. Он был передан Украине Хрущёвым в 1954 году в рамках взаимодействия "центра" со своими республиками, то есть никаких последствий тогда это не носило. Другое дело — времена после распада СССР.

В своё время передача Крыма выглядела как дружественный жест в ознаменование 300-летия объединения Украины и царской России. 26 апреля 1954 года законом СССР был утверждён указ Президиума Верховного Совета от 19 февраля того же года.

Документом была зафиксирована передача Крыма Украинской ССР.

Крымская область была исключена из перечня административных единиц РСФСР и включена в перечень административных единиц Украинской ССР. Оба указа — февральский и апрельский — подписал председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов.

В те годы передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР была формальностью. Сделал такой презент лично первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. Повод для публики был таков: Украина получила Крым в качестве подарка по случаю 300-летия Переяславской рады.

В 2014 году 96% жителей острова проголосовали во время референдума за возвращение в Россию. Это понравилось не всем, но Россия не собирается кому-то что-то доказывать в этом вопросе.

К слову, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что коммунисты должны покаяться за то, что при их власти Крым и Севастополь были подарены Украине. Это произошло, когда на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму.

"А кто подарил Крым и Севастополь? Вот просто взял и подарил. Кто? Генсек (Никита) Хрущёв. Вы выйдете сюда, покайтесь, покайтесь за это", — сказал Володин, обращаясь к фракции КПРФ.

Кстати, когда Президиум Верховного совета СССР издал указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР", кроме соображений экономики и географии, приводился и такой аргумент: "Украинский народ издавна связал свою судьбу с русским народом. В течение многих веков они совместно боролись против общих врагов — царизма, крепостников и капиталистов, а также против иноземных захватчиков".

Можно встретить цитату от некого "сотрудника аппарата", которому якобы рассказывал сам Хрущёв, что он предлагал передать Крым Украине ещё в 1944 году: "Я был в Москве и заявил: "Украина в разрухе, а из неё всё тянут. А если ей Крым отдать?" Так меня после этого как только ни называли и как только душу ни трясли. Готовы были стереть в пыль".

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