"Кавказ без русских" — страшилка или реальность?

Стоит ли России ждать новый удар с Кавказа? Книга "Кавказ без русских" — страшилка или реальная возможность? Когда и почему начался исход русских с Северного Кавказа? Кто в этом виноват?

Об этом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал автор книги "Кавказ без русских: удар с юга", директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Читайте начало интервью:

Россия начала наступление на Украину в ЕСПЧ

Валерий Коровин: В украинство загоняют насильственно

Валерий Коровин: жалоба России на Украину в ЕСПЧ — лиха беда начало

Валерий Коровин: киевский режим провоцирует разрушение Украины

Валерий Коровин: украинство — политическая нация без права на существование

Валерий Коровин: плавильный котел наций нигде не получился

— Валерий Михайлович, ваша новая книга называется достаточно провокационно — "Кавказ без русских: удар с юга". Вы нагнетаете?

— Эта книга является исследованием, которое проводилось в течение последних десяти лет и затрагивало вопросы миграции русских с Северного Кавказа. Конечно, её пик был в 90-е годы — в начале 2000-х годов.

Но начался этот отток русских задолго до этого — ещё в конце 50-х годов, когда была осуществлена реабилитация чеченцев. Началось неконтролируемое, неуправляемое советским государством возвращение чеченцев из Казахстана. Никита Хрущёв вообще делал всё поперек того, что делал Иосиф Сталин. Он Сталина развенчал как культ личности. На понижении Сталина он повышал свои акции.

Так Хрущёв держал власть за счёт снижения статуса и влияния Сталина, разрушения всего, что тот сделал. На отрицание Сталина он сделал ставку, потому что сам был, конечно, фигурой жалкой, просто ничтожной и никчёмной.

— И глупой.

— Естественно, на фоне Сталина смотрелся очень глупо, нелепо и смешно просто. Никто бы его всерьёз не воспринимал, если бы он не развенчал Сталина. Поэтому Хрущёв делал всё против Сталина, стал анти-Сталиным. Если Сталин выслал народы: чеченцев, балкарцев, крымских татар, ингушей, — то Хрущёв их реабилитировал.

Может быть, это он и правильно сделал. Я совсем не против этих этносов. Я их очень люблю и поддерживаю.

Но была принята программа четырёхлетнего поэтапного возвращения людей из тех мест, куда они были сосланы, обратно, на свои места проживания. Ведь было понятно, что за эти годы сложилась какая-то другая социальная картина. Кто-то уже жил в этих домах, кто-то уже занимал те места.

— Они сами где-то жили.

— Да, они тоже где-то жили, как-то обустроились. Поэтому требовалось плановое возвращение, поэтапное. Возвращающимся нужно было предоставить жильё и рабочие места. Но это вышло из-под контроля, началось обвальное возвращение.

Столкновения и отток

Все начали сниматься с тех мест и массово возвращаться на родину. Обнаруживали, естественно, там уже каких-то других людей. Хотя Грозный раньше был русским городом всегда. То есть русских там всегда было большинство до момента начала геноцида в середине 90-х годов.

Но ещё в то время это спровоцировало серьёзные столкновения. Властям надо было набраться воли и иметь силу для того, чтобы сделать процесс возвращения контролируемым — действительно поэтапным, постепенным и управляемым.

А всё скатилось в неуправляемую, совершенно стихийную процедуру, которая сопровождалось огромным насилием. Это спровоцировало первую волну оттока русских из Грозного, из всей Чечни и с Северного Кавказа в целом. Потому что возвращались и балкарцы, и много кто ещё.

Под раздачу

У них были свои основания для обиды на советский режим, на действия сталинской власти. Но русские, русский и другие этносы, не были виноватыми ни перед чеченцами, ни перед балкарцами, ни перед крымскими татарами.

Естественно, выместить свою злобу на Коммунистическую партию Советского Союза они не могли, так же как на КГБ и на советскую армию. Поэтому они вымещали её на обычных людях, своих ближайших согражданах — учителях, врачах, инженерах, агрономах, прежде всего русских…

Эта тенденция продолжалась, потому что опять-таки советским режимом изначально была осуществлена искусственная национализация и политизация этносов Северного Кавказа.

Ещё на заре советской власти были созданы те самые национальные республики, которые Путин называет совершенно правильно "миной замедленного действия". Тогда это была мина под советскую государственность, сейчас — под российскую.

— Вы говорили про необходимость национальной идентичности, а получается, что национальные республики — мина замедленного действия.

— Правильно. Потому что нужно разделять эти категории. Идентичность — это органическое свойство этноса, а республика — это политическая категория, атрибуты политического суверенитета.

Смешение больших разностей

В советской доктрине национальной политики это смешивалось, потому что такая модель была взята с Запада марксистами, которые исповедовали опять-таки западную идеологию. Марксизм — это западная идеология, зародившаяся на Западе на основе западного исторического опыта.

Русские и советские марксисты заимствовали западную модель, заключающуюся в том, что этносы сливаются в народы, народы создают империи, а империи рассыпаются на политические нации — такие искусственные клетушки.

Политическая нация искусственно создаётся на основе идиомы и новой искусственной модели, это чучело. Именно эта модель была принята.