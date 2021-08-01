Александр Носович: Лукашенко уйдет в отставку в результате экономического кризиса

Действительно ли руководство России боится ухода Александра Лукашенко и смены власти в Белоруссии? Может ли она тогда попасть под западное влияние? Или всё наоборот? Как могут развиваться события? На все эти и многие другие вопросы ведущей Pravda. Ru Любови Степушовой ответил политолог и журналист-международник портала RuBaltic. ru Александр Носович.

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— Александр, как вы считаете, Владимир Путин боится ухода Александра Лукашенко? Про Анастасио Самосу американцы откровенно говорили, что он — сукин сын, но наш сукин сын. У российской власти такая же позиция в отношении Лукашенко? Боится ли Москва смены власти в Белоруссии?

— Я не знаю, что в голове у Путина, но могу сказать по поводу российской политики в Белоруссии. Статус-кво в отношении Белоруссии нарушила как раз Россия. Там вроде бы не происходило ничего угрожающего Москве, нашим национальным интересам.

Тем не менее, Москва задолго до событий 2020 года выразила недовольство состоянием российско-белорусских отношений и стала требовать дорожные карты, углубления интеграции и тому подобные вещи.

Глубинные процессы

Потому что те глубинные процессы, которые происходили в Белоруссии в прошлом десятилетии, были очень опасны, и прозевать их было ни в коем случае нельзя. Она действительно дрейфовала в сторону от России, причем в данном случае именно Белоруссия, а не Лукашенко.

Он сам, может, и не замечал тех явлений, которые развивались внутри его страны, но там очень вольготно себя чувствовала западная сеть влияния на умы белорусского общества.

Вся интересующуюся общественно-политической жизнью аудитория читала в основном оппозиционные СМИ. Люди получали знания в основном от стран Западной Европы, Польши, в значительной меньшей степени от России. Социологические опросы, которые проводились в Белоруссии, показывали, что чем моложе респондент, тем меньше у него симпатий к России, к союзному государству с Россией и тем больше симпатий к НАТО и Европейскому союзу.

Это происходило не потому, что белорусская молодежь такая испорченная или наоборот прогрессивная, или изначально прозападная, а потому, что Запад очень активно работал на переформатирование ее мозгов.

А белорусская власть ничего не делала для того, чтобы предотвратить эти процессы. Это теперь будет ее проблема, но это будет проблемой и для России. Потому что будет падение популярности, востребованности России в белорусском обществе.

Россия спохватилась вовремя

Поэтому сохранение статуса-кво Белоруссии России было на тот момент невыгодно, как ни странно. У нас российскую политику всегда упрекают в том, что она такая нерасторопная, ленивая, действующая по принципу "не чеши, если не чешется" и так далее.

Но Россия первая начала требовать изменить те процессы, которые там происходят, изменить отношения с Белоруссией. И то, что предвыборная кампания, которую в 2020 году проводил Лукашенко, была антироссийская, во многом связано именно с этим.

Поэтому я не думаю, что Путин боится ухода Лукашенко. Иначе бы он не одобрял действия по дорожным картам, которые российская дипломатия проводила в 2016–2019 годах. Он бы не направил в Минск Михаила Бабича в 2018 году и вообще вел бы себя с Белоруссией совсем не так.

— Может быть, тогда России и самой Белоруссии будет выгоден быстрейший уход Лукашенко и передача власти пророссийскому кандидату? Возможно ли надавить на него? Может ли для этого быть использован кредитный или какой-то другой рычаг?

— Я думаю, что так грубо в любом случае не будет: мы даем кредит Белоруссии, а ты в обмен уходишь с поста президента. Никто такое не предложит Лукашенко по той простой причине, что Лукашенко никогда на такое не пойдет.

Поэтому будут побуждения к конституционной реформе и переформатированию белорусской политической системы, будут использованы и более хитрые механизмы.

— А какие — более хитрые?

— Прежде всего, надо работать в Белоруссии не только с Лукашенко. Все-таки белорусский политический класс — это не только Лукашенко. И этот политический класс должен понимать, что иначе как с Россией он не сохранится.

Тем более экономическая элита, которая находится на "МАЗе", "БелАзе", в белорусской промышленности и сельском хозяйстве, должна понимать, что без России все это рухнет.

Пресловутое углубление интеграции, оживление российско-белорусского союза — единственное, что позволит сохранить существующую модель белорусской экономики и дать ей возможности развития.

— Наш МИД недавно заявил, что Запад хочет сделать из Белоруссии вторую Украину, но это будет еще более горячая точка. А почему такие алармистские высказывания?

— Запад не заинтересован по-серьезному вкладываться в белорусский кризис, но если что-то плохо лежит, то он всегда это возьмет. Если ситуация будет этому благоприятствовать и не будет требовать больших затрат и войны с Россией, то Запад на это пойдет. Это нужно всегда понимать, и наш МИД, судя по этому заявлению, прекрасно понимает.

Я все-таки настроен оптимистично, думаю, что у Белоруссии и Лукашенко уже нет выбора, кроме выбора в пользу России. В Белоруссии большинство это тоже хорошо понимает. И Лукашенко понимает.

Но с этой личностью переход на следующий этап в наших отношениях, качественно новый скачок, возможен только через новый серьезный кризис, теперь — экономический.