Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории

Украинские политологи сетуют на изменения международной обстановки вокруг России и внутриполитической ситуации на Украине. Проблема Крыма и Донбасса теперь будет решаться иначе.

Как пишет в своем материале для издания "Корреспондент" Виктор Небоженко, теперь у Украины есть огромные трудности по собственной повестке.

Ряд обстоятельств, таких как крайне неудачная встреча президента Украины Зеленского с германским канцлером Меркель, скандальный форум Грузии, Украины и Молдовы в Батуми и нежелание президента США Байдена встречаться с украинским коллегой, делают маловероятным проведение эффективной "Крымскую платформы".

А Зеленскому крайне необходимо возвратить проблему "оккупации Крыма" на стол возможных переговоров о судьбе полуострова и Донбасса как единого целого.

Небоженко в своих выкладках делает упор на то, что российский президент Владимир Путин в свое время якобы сам хотел международного обмена "признания Крыма на Донбасс, который вернут Украине."

Украинский эксперт считает, что у Путина был план получить Крым и мощный донецкий рычаг давления на Украину.

В такой версии на стороне России были бы Германия и Франция, считает эксперт.

Обмен Крыма на Донбасс под мощным международным давлением на Украину стал бы воспроизведением израильско-палестинского договора по принципу: «мир в обмен на территории».

Но время ушло, а мир кардинально изменился.

В "Крымской платформе" сегодня заинтересованы Великобритания и Турция, Франции и Германии уже нет дела до этого вопроса. Небоженко считает, что именно сейчас Запад пытается сыграть в консолидацию вопроса на базе нового международного формата — США, ЕС,России и Украины.

Если все будет идти без эксцессов, стороны посетят Лондон, а не "неудачный Минск" или "хитрую Вену", чтобы попытаться договориться о хотя бы каких-то перспективах.

"Проведение серии таких саммитов позволит избавиться от банкротства и отказаться от подписанного Порошенко и от неэффективного нормандского формата переговорного процесс по Донбассу", делает выводы Небоженко.

Напомним, в июне 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит "Крымской платформы" будет являться максимально масштабным событием международного уровня на эту тему.

В свою очередь, спикер МИД РФ Мария Захарова отметила, что до этого киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее, и Украина думает о самопрезентации и о том, как безболезненно перетянуть внимание мирового сообщества на себя.

Вот только - увы.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис уже отказались от личного участия во встрече «Крымской платформы» в Киеве. Временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент заявил, что от Америки будет "член кабинета".

Эксперты уже выяснили, кто это. "К Зеленскому на форум «Крымская платформа» Байден послал министра транспорта Питера Пола Буттиджича - миллениала, открытого гея и ветерана войны в Афганистане".

Прямо как в том старом анекдоте про "начальника транспортного цеха".

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