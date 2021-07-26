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Автор Иван Лебедев

"Лёд тронулся" в вопросе о Курилах

Мир » Азия » Дальний Восток

В рамках поездки по Сибири и Дальнему Востоку премьер-министр России Михаил Мишустин посетил южную часть Курильского архипелага, в частности, остров Итуруп. На его визит сразу же отреагировал японский МИД, вновь подняв вопрос о территориальных итогах Второй мировой войны.

Россия - Япония, территориальный спор, Курилы

Российского посла в Японии Михаила Галузина вызвали в министерство, где он встретился с первым заместителем главы ведомства Такэо Мори. Замминистра выразил Галузину протест по поводу поездки Михаила Мишустина.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като поддержал протест Такэо Мори и подчеркнул, что этот визит "противоречит последовательной позиции правительства Японии по северным территориям". Проще говоря, встрепенулись японцы от появления российского премьера на "ихних" Курилах. Последний раз из высокопоставленных лиц туда приезжал Дмитрий Медведев в 2015 году, будучи премьером, а перед этим в 2011 — как президент России.

Впервые за долгие годы

Вообще, визит чиновника подобного уровня на архипелаг сам по себе привлекает внимание. Дмитрий Медведев во время своего президентского срока планировал большие перемены: модернизацию, отказ от сырьевой экономики и многое другое. То есть, если решил глава кабинета министров или президент посетить столь отдаленный уголок страны, то ожидать следует каких-либо изменений в этом направлении.

Дмитрий Медведев на Итурупе
Дмитрий Медведев на Итурупе

Эту логику поняли и сами японцы. Кацунобу Като, упомянутый выше, на той же пресс-конференции сказал:

"Сейчас нет договоренностей по поводу графика возможной встречи лидеров Японии и России. Однако именно из-за того, что между странами есть проблемы, существует необходимость проведения обсуждений с российской стороной. Исходя из этого мы рассматриваем возможность осуществления диалога на различных уровнях".

Уж не встречу между лидерами стран обсуждал японский посол в МИД РФ? Его автомобиль заметили припаркованным возле здания министерства сегодня, сообщают РИА "Новости".

Нельзя не упомянуть и недавнее высказывание президента России Владимира Путина об уникальных и беспрецедентных наработках, сделанных премьером касательно Курил. Как минимум обсуждается введение свободной таможенной зоны. Она позволит импортировать в Курилы товары без налоговых пошлин.

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин

"Лёд тронулся"?

Очевидно, что если действительно "лед тронулся" в вопросе о Курилах, то это заслуга Владимира Путина и Михаила Мишустина. Что касается премьер-министра, за полтора года, в течение которых он возглавляет правительство Российской Федерации, это не первый масштабный проект, запущенный по его инициативе.

Официально признанная российской территория Южных Курил, которую оспаривает Япония, будет "разморожена" с помощью торговли. Став буферной зоной между Россией и Японией, Курилы приобретут новое экономическое значение взамен политического. По-прежнему закрепленный за Россией архипелаг станет более доступен для японцев, пересекающих границу с мирными намерениями. Также следует добавить о притоке иностранных инвестиций, который не заставит себя ждать в случае создания зоны свободной торговли.

А таким образом и до заключения мирного договора недалеко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал протест японского МИД, связанный с визитом Михаила Мишустина:

"Чтобы точку в этой истории поставить, нужен мирный договор. На протяжении многих лет в том числе и президентом Путиным прикладываются значительные усилия для того, чтобы выйти на этот мирный договор".

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин дмитрий песков михаил мишустин премьер-министр спорные острова дмитрий медведев южнокурильские острова
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