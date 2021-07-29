Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы. Он произвел назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях и рассказал, какие, по его мнению, люди должны быть у власти. По его мнению, власть в стране должны представлять "достойные люди", которые будут "преданы своему народу и государству", пишет БЕЛТА.
Александр Лукашенко никогда не хотел уйти на Запад, но использовал многовекторность для торгового шантажа России. Однако именно это загнало в ловушку опытного политика. Серьезные интриги против него в минском дворе пока невозможны, поскольку он специально создал различные группы внутри белорусской элиты, которые спорят между собой, но лояльны по отношению к нему. Однако оправдает ли себя внутренняя многовекторность в дальнейшем?… На все эти и многие другие вопросы ведущей Pravda. Ru Любови Степушовой ответил политолог, журналист-международник RuBaltic. ru Александр Носович.
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— Александр, как вы считаете, Александр Лукашенко все-таки хотел уйти от России на Запад, только не так глупо как Украина, но у него просто не получается, или у его метаний другие причины?
— Нет, я не согласен, что Лукашенко хотел уйти на Запад. Я все-таки думаю, что он торговался с Россией и выбивал для себя и для Белоруссии более выгодные условия. А одним из методов торга у него было как раз запугивание. Это выражалось, прежде всего:
Если не будете разговаривать со мной, то будете разговаривать с ними. Лукашенко не случайно все эти годы давил в Белоруссии любую пророссийскую оппозицию, но не давил никакую прозападную.
Потому что ему было важно полностью сохранить за собой монополию на разговоры с Москвой, во-первых, и с пророссийским населением Белоруссии, во-вторых, с этих позиций, с такой картой, которая, как он считал, у него в руке.
А на прозападном поле, на поле вот этого меньшинства белорусского общества, националистического и антироссийского, ему была выгодна любая движуха, включая, возможно, даже самые радикальные проекты и действия.
Потому что именно этим он долгое время запугивал и своих избирателей, и Москву. В итоге все это и привело к тому, к чему привело. Это уже классическая ошибка, которую повторяют все восточноевропейские деятели.
— Да, к сожалению. О чем он сейчас торгуется?
— Лукашенко сейчас отчаянно нужны деньги, потому что белорусы находятся на пороге экономического кризиса. Помочь в этой ситуации Белоруссии, если не избежать этого кризиса, то хотя бы минимизировать последствия от него, может только Кремль.
Потому что с Западом никак не получается. Все происходит ровно наоборот. Евросоюз вводит пакет за пакетом новые санкции. Соединенные Штаты возобновляют действие старых санкций.
Сейчас у них возникла надежда на Китай, как на новый противовес России. Но тоже Китай дает понять, что ему Белоруссия особенно не нужна.
Россия для Китая несравненно важнее, чем Белоруссия, тем более ввиду усиливающегося противоборства Китая с американцами.
Белорусские акции у китайцев основывались на транзитном потенциале этой страны. Она была важна Китаю как перевалочный пункт, такой караван-сарай на пути китайских товаров в Европу.
А сейчас, когда Лукашенко уже дважды пригрозил Германии, что заблокирует все транзитные коридоры, остановит полностью перевозку товаров с Востока на Запад, если против него будут вводить новые санкции, то понятно, что для Китая значимость Белоруссии резко понижается.
Все, что остается Лукашенко это Россия, для него сейчас критичны переговоры с Владимиром Путиным. Поэтому он вынужденно дрейфует в сторону России, позволяет себе все больше антиевропейских, антиамериканских жестов, устраивая миграционный кризис в Литве, и выступает против прозападной группы в своем собственном окружении.
Он недавно опять набросился с критикой на министра иностранных дел Владимира Макея именно за то, что МИД Белоруссии пытались обеспечивать ту самую многовекторность, балансируя от влияния России к американскому и европейскому влиянию.
— А насколько вообще едино и сплоченно окружение Лукашенко? Там есть какие-то дворцовые интриги? Или он всех забивает? Ведь он иногда действительно показывает себя диктатором. Есть какая-то оппозиция внутри его аппарата, правительства?
— Нет, об оппозиции и речи быть не может. Понятно, Александр Григорьевич политик не только очень опытный, он — политик от Бога, поэтому хорошо понимает, что нужны противовесы и не должно быть какого-то определяющего на него внимания.
Поэтому он все эти годы создавал и вел различные группы внутри белорусской элиты, которые объединяла лояльность по отношению к нему, но которые при этом разнились в своих концепциях будущего Белоруссии и той политики, которую она должна проводить.
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