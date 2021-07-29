Александр Носович: Лукашенко вынужденно дрейфует в сторону России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы. Он произвел назначения в местной вертикали, МВД, вузах и на предприятиях и рассказал, какие, по его мнению, люди должны быть у власти. По его мнению, власть в стране должны представлять "достойные люди", которые будут "преданы своему народу и государству", пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко никогда не хотел уйти на Запад, но использовал многовекторность для торгового шантажа России. Однако именно это загнало в ловушку опытного политика. Серьезные интриги против него в минском дворе пока невозможны, поскольку он специально создал различные группы внутри белорусской элиты, которые спорят между собой, но лояльны по отношению к нему. Однако оправдает ли себя внутренняя многовекторность в дальнейшем?… На все эти и многие другие вопросы ведущей Pravda. Ru Любови Степушовой ответил политолог, журналист-международник RuBaltic. ru Александр Носович.

Читайте начало интервью:

Проект Литвы "Тихановская" — глуп, неактуален и бесперспективен

Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила

— Александр, как вы считаете, Александр Лукашенко все-таки хотел уйти от России на Запад, только не так глупо как Украина, но у него просто не получается, или у его метаний другие причины?

— Нет, я не согласен, что Лукашенко хотел уйти на Запад. Я все-таки думаю, что он торговался с Россией и выбивал для себя и для Белоруссии более выгодные условия. А одним из методов торга у него было как раз запугивание. Это выражалось, прежде всего:

во-первых, в том, что я могу уйти на Запад,

и в том, что альтернатива власти в Белоруссии, альтернатива мне — вот эти вот бело-красно-белые.

Если не будете разговаривать со мной, то будете разговаривать с ними. Лукашенко не случайно все эти годы давил в Белоруссии любую пророссийскую оппозицию, но не давил никакую прозападную.

Потому что ему было важно полностью сохранить за собой монополию на разговоры с Москвой, во-первых, и с пророссийским населением Белоруссии, во-вторых, с этих позиций, с такой картой, которая, как он считал, у него в руке.

Западное поле

А на прозападном поле, на поле вот этого меньшинства белорусского общества, националистического и антироссийского, ему была выгодна любая движуха, включая, возможно, даже самые радикальные проекты и действия.

Потому что именно этим он долгое время запугивал и своих избирателей, и Москву. В итоге все это и привело к тому, к чему привело. Это уже классическая ошибка, которую повторяют все восточноевропейские деятели.

— Да, к сожалению. О чем он сейчас торгуется?

— Лукашенко сейчас отчаянно нужны деньги, потому что белорусы находятся на пороге экономического кризиса. Помочь в этой ситуации Белоруссии, если не избежать этого кризиса, то хотя бы минимизировать последствия от него, может только Кремль.

Санкции и противовесы

Потому что с Западом никак не получается. Все происходит ровно наоборот. Евросоюз вводит пакет за пакетом новые санкции. Соединенные Штаты возобновляют действие старых санкций.

Сейчас у них возникла надежда на Китай, как на новый противовес России. Но тоже Китай дает понять, что ему Белоруссия особенно не нужна.

Во-первых, он не станет влезать в эти игры, рискуя поссориться с Москвой.

Россия для Китая несравненно важнее, чем Белоруссия, тем более ввиду усиливающегося противоборства Китая с американцами.

А во-вторых, потому что падает востребованность Белоруссии у Китая.

Белорусские акции у китайцев основывались на транзитном потенциале этой страны. Она была важна Китаю как перевалочный пункт, такой караван-сарай на пути китайских товаров в Европу.

А сейчас, когда Лукашенко уже дважды пригрозил Германии, что заблокирует все транзитные коридоры, остановит полностью перевозку товаров с Востока на Запад, если против него будут вводить новые санкции, то понятно, что для Китая значимость Белоруссии резко понижается.

Многовекторность привела в тупик

Все, что остается Лукашенко это Россия, для него сейчас критичны переговоры с Владимиром Путиным. Поэтому он вынужденно дрейфует в сторону России, позволяет себе все больше антиевропейских, антиамериканских жестов, устраивая миграционный кризис в Литве, и выступает против прозападной группы в своем собственном окружении.

Он недавно опять набросился с критикой на министра иностранных дел Владимира Макея именно за то, что МИД Белоруссии пытались обеспечивать ту самую многовекторность, балансируя от влияния России к американскому и европейскому влиянию.

— А насколько вообще едино и сплоченно окружение Лукашенко? Там есть какие-то дворцовые интриги? Или он всех забивает? Ведь он иногда действительно показывает себя диктатором. Есть какая-то оппозиция внутри его аппарата, правительства?

— Нет, об оппозиции и речи быть не может. Понятно, Александр Григорьевич политик не только очень опытный, он — политик от Бога, поэтому хорошо понимает, что нужны противовесы и не должно быть какого-то определяющего на него внимания.

Поэтому он все эти годы создавал и вел различные группы внутри белорусской элиты, которые объединяла лояльность по отношению к нему, но которые при этом разнились в своих концепциях будущего Белоруссии и той политики, которую она должна проводить.