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Автор Олег Артюков

Аргентина угрожает отказаться от "Спутника V". И просит не считать это угрозой

Мир

Между Россией и Аргентиной идут разбирательства по поводу российской вакцины "Спутник V". Дошло до публичных угроз. Угрожают аргентинцы разрывом контракта на поставку вакцины. Правда при этом просят не считать угрозы угрозами.

Аргентина угрожает отказаться от "Спутника V". И просит не считать это угрозой

В чём заключаются претензии Аргентины

Аргентина является одним из самых наглядных успехов применения "Спутника V". Власти этой страны изначально сделали ставку на применение именно российской вакцины. И были вполне ею довольны — до недавних пор.

Накануне аргентинская газета Nation опубликовала письмо советницы президента Аргентины Сесилии Никколини руководству РФПИ. В письме она утверждает, что в Аргентине не получили 18 734 185 доз (5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента). По словам Никколини, ситуация критическая. И если график поставок не будет согласован, то контракт может быть разорван.

Интересно, что само письмо было датировано 7 июля. То есть прошло две недели до того момента, как оно появилось в прессе. И очевидно, что это не могло произойти без ведома аргентинских властей. А стало быть, с их точки зрения, улучшения ситуации не произошло.

После публикации в Nation всё та же Сесилия Никколини прокомментировала ситуацию. И призвала не драматизировать происходящее. Она подчеркнула, что письмо не является угрозой. По словам советницы аргентинского президента, сотрудничество между двумя странами находится на хорошем уровне, "несмотря на трудности, с которыми они (Россия) сталкиваются сейчас (в вопросах поставок) не только нам".

При этом, однако, не было конкретизировано, что, собственно, подразумевалось под "разрывом контракта" в письме, направленном в РФПИ в начале июля. И отрицать эту угрозу — а это выглядит именно как угроза, как её не назови — Сесилия Никколини не стала.

Что об этом думают в Москве

А в пятницу, 23 июля, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не отрицал, что задержка в поставках имеет место быть, однако отверг предположение, что это срыв.

"Не срыв, а задержка, ведётся напряжённая работа. <…> Произошла задержка, РФПИ находится в контакте со своими контрагентами, с тем чтобы урегулировать неизбежно возникающие проблемы", — сказал Песков.

По его словам, Россия выполнит свои обязательства по поставкам вакцин на внешние рынки. Но при этом вакцинация от коронавируса граждан России будет безусловным приоритетом.

Здесь ещё надо заметить. В июне аргентинская лаборатория Richmond начала производство "Спутника V". Но компоненты для производства поставляются из России. Судя по всему, пока аргентинская лаборатория не смогла выйти на тот масштаб производства, который удовлетворял бы потребности страны.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы спутник-v аргентина дмитрий песков сесилия никколини пандемия коронавируса вакцина против коронавируса
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