НАТО готовит провокации у Крыма и в Южно-Китайском море

Западные страны через НАТО будут и дальше провоцировать Россию своими действиями в водах Мирового океана и в Южно-Китайском море.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подаётся эта информация под видом борьбы Великобритании за свободное судоходство в Мировом океане.

Он сослался на слова своего коллеги, министра иностранных дел королевства Доминика Рааба, который и формулировал задачи флота страны.

По словам Лаврова, Крым — только часть их амбиций. Альянс НАТО упорно проецирует на Россию неправовые, "достаточно наглые" действия на просторах Мирового океана, в том числе в Южно-Китайском море.

Таким образом Запад пытается бороться с синдромом утраты, который имеет место на почве понимания утраты былого величия.

Лавров подчеркнул, что попытки испытать Россию на прочность будут продолжаться. Со своей стороны, правительство РФ не оставит эти попытки без ответа и надлежащей оценки.

Впрочем вопрос взаимодействий в море не единственная проблема в отношениях России и Великобритании. Ранее Госдума направила в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ материалы, подтверждающие факты вмешательства стран Запада во внутреннюю политику РФ.

В список документов попали стоп-кадры видеоматериалов, скриншоты документов иностранных неправительственных организаций по вопросу организации "цветных революций".

В целом, Россия готова уверенно противодействовать системному давлению Соединённых Штатов, заявил Лавров. Проблемы растут по мере реализации проекта "Северный поток — 2". Именно из-за него Америка за последние годы вызвала беспрецедентное обострение отношений с российской стороной.

Со своей стороны, посол России в США Анатолий Антонов считает, что история с трубопроводом демонстрирует нечестную конкуренцию Соединённых Штатов. Украину и морские претенции в принципе можно отнести к тому же вопросу.

В проекте "ПолитГид" добавили, что США могут прекратить войну против "Северного потока — 2", так как смогли заключить соглашение на эту тему с Германией.

"Договор с немцами простой: США перестанут наезжать на "Северный поток — 2", а Германия будет за это помогать Украине в энергетических проектах и дипломатии.

Для России новость хорошая, если сделка действительно свершится. В США уже началось "бомбление" из-за неё. Мол, Байден обеспечит геополитическую победу Владимиру Путину: РФ будет получать бабки за газ и оказывать влияние на Германию", — несколько отвязно, но по сути пояснили авторы проекта.

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