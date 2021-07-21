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Автор Любовь Степушова

Эксперт: почему у Байдена попросили Украину "помолчать" по "СП-2"

Мир » Бывший СССР » Украина

Призыв Киеву из администрации Джо Байдена "помолчать" с высказыванием позиции по "СП-2" связан с разными позициями её "башен", считает эксперт Борис Борисов.

Эксперт: почему у Байдена попросили Украину "помолчать" по "СП-2"

У Байдена недовольны "шумом" на Украине вокруг "СП-2"

Politico со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена призвала украинские власти "не создавать шума" в разгар переговоров Вашингтона с Берлином по поводу "Северного потока 2" ("СП-2").

И Украине это не нравится, указывает источник издания.

Официальные лица США указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом, а также призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии.

Один из источников в администрации оспорил это сообщение, отметив, что "ситуация более сложная", но отказался поделиться более подробной информацией о переговорах официальных лиц США со своими украинскими коллегами, пишет Politico.

В администрации президента США есть "башни"

Как сказал Pravda. Ru бывший замминистра иностранных дел ДНР, политолог Борис Борисов, сейчас в Германии идет смена власти, что пытается использовать Украина, активно работая против "Северного потока".

Эксперт добавил, что в США у президента большая, сложно устроенная администрация и некоторые из её "башен" раздражают "многие действия Киева, "создавая ей неудобства".

"Как в любой большой администрации там есть разные "башни" и разные точки зрения. Украина пытается лавировать между ними. Самое большое лавирование, конечно, было между республиканцами и демократами год назад. Неясность позиций объективно существует: то ли американцы согласны на "Северный поток", то ли будут до конца пытаться его раздолбать. Это главный вопрос. Вопрос Украины — второй. И в связи с наличием разных мнений нельзя точно определить, какова будет реакция американцев на те или иные действия России или Украины", — отметил эксперт.

Украина — это не тот уровень, с которым совещаются

"Поэтому в некоторых случаях США могут повышать голос и просить Украину не вмешиваться в те вопросы, которые решаются на другом уровне — в переговорах между Соединенными Штатами и Германией, например", — заключил Борис Борисов.

Politco указывает, что позиция Киева заключается в том, что санкции США могут остановить завершение проекта, если администрация Байдена будет использовать их на этапах строительства и сертификации.

В прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что завершение строительства трубопровода — это свершившийся факт. Согласно оценкам аналитиков, США пришли к выводу, что санкции не смогут заблокировать завершение строительства трубопровода и нанесут большой ущерб отношениям с главным союзником в Европе — Германией, которая настаивает на экономической выгодности проекта.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы борис борисов джозеф байден северный поток-2
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