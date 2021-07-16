В Financial Times рассказали о крушении КНР и России

Западные журналисты делят мир достаточно прямолинейно, относя США и сателлитов к демократиям. Остальные в этой картине мира — на другом конце линейки, и они должны рухнуть.

"Россия и Китай, разумеется, автократии", — пишет в своем материале для Financial Times Филип Стивенс. Автор по последней моде Запада считает оппонентов врагами и ждёт, когда "бреши в системах РФ и КНР будут расширяться, превращаясь в глубокие трещины, и их системы рухнут".

В принципе, это свойственно западным аналитикам. У них нет рефлексии и сомнений в собственной системе мировосприятия.

Что характерно, Стивенс пишет о Путине как о враге, хотя ни приближения баз НАТО, ни санкционного давления объяснить с точки зрения мотивации не может.

Зато сравнения у него получаются образные. По его словам, "высокоуглеродистая сталь очень жёсткая, но при внезапном ударе раскалывается сразу". "Мягкая сталь более пластична, но сломать её крайне сложно", — велеречиво добавляет автор.

На этом примере Стивенс объясняет разницу между демократией и автократией. Тут же досталось и противникам Байдена — республиканцам, инициативы которых по "подавлению избирателей" "свидетельствуют о том, что Америка до сих пор не справилась с теми деформациями времён Дональда Трампа.

Европа же якобы невероятно страдала от популизма и критики и нападок на ценности и нормы плюрализма. Но именно демократия оказалась достаточно гибкой, чтобы выдерживать удары.

"Автократы же остаются на местах. Российский президент Владимир Путин продолжает сидеть в Кремле, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган правит в Анкаре, а в Пекине фактический император Си Цзиньпин спит и видит, как разрушить созданный Западом международный порядок", — переживает эксперт.

Стивенс выражает некоторую слабую надежду, что природа таких режимов такова, что рано или поздно правители лишаются вдруг всей своей власти, и ему очень хочется верить, что этот процесс не будет затягиваться.

Автор рассказал, что в своё время, с точки зрения Запада, советская система государственного планирования экономики была нежизнеспособной. Но при этом все считали, что она будет работать всегда. Так и Путин со своим правлением — кажется вечным, а на самом деле никто не знает, сколько он сможет править.

В июле российское правительство обнародовало свою усовершенствованную Стратегию национальной безопасности. В документе говорится, что Россия окружена врагами. Это факт. Но журналисты уверены: это внесено в стратегию, "чтобы оправдать политические репрессии внутри страны".

Так что Стивенс предлагает забыть, что враждебные страны НАТО и Соединённые Штаты уже фактически находятся на её границе. Многие недружественные государства стягивают свои вооружённые силы и базы все ближе к России.

Не стоит забывать и о санкциях — Вашингтон обрушил на Москву всю свою финансовую мощь, так что эта атака является в том числе культурной и цивилизационной.

"Жители Запада распространяют социальные и моральные принципы, которые "противоречат традициям, убеждениям и взглядам народа Российской Федерации". Россию необходимо защищать от иностранных идеологий и ценностей, удивляется прочитанному Стивенс.

Такая картина мира характерна для россиян, отмечает автор. Тем более, что директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин считает, что угрозы есть не только за пределами, но и внутри границ страны.

Среди них:

низкие экономические показатели,

чрезмерная зависимость от нефти и газа,

тяжёлая демографическая ситуация,

отсталые технологии.

Говоря о коррупции (которая, кстати, в США узаконена под названием "лоббизм"), автор сразу же поднимает тему блогера и оппозиционного функционера Алексея Навального.

Итог? "Конечно, было бы неплохо, если бы вернулись 90-е и всё решилось бы само собой, но надеяться на сие бессмысленно", — примерно так хотелось бы экспертному сообществу Запада.

По словам Стивенса, "автократы не движутся только по прямой, поскольку понимают, насколько хрупки их режимы, даже в случае императора Си".

"Основной вопрос сводится к времени. Сталь такого типа ломается навсегда", — лелеет надежды о крушении Китая и России западный журналист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.