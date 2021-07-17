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Автор Дарья Митина

Спецпредставитель РФ по Афганистану слеп или водит всех за нос?

Мир

Вчера, 16 июля, во время международной конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности" глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о стремительной деградации ситуации в Афганистане.

Спецпредставитель РФ по Афганистану слеп или водит всех за нос?

Дипломат обеспокоен возможностью того, что нестабильная ситуация затронет и соседние страны. Кризис в Афганистане, считает Лавров, приведет к террористической угрозе и обострит проблему нелегального оборота наркотиков.

Россия в отношениях с "новыми хозяевами Афганистана" выбрала крайне неверную тактику, считает аналитик Pravda. Ru Дарья Митина.

Эту точку зрения она аргументирует в своей авторской программе.

Читайте начало интервью:

Дарья Митина: зачем "Талибан"* приехал в Кремль

Мнение: Договариваться с талибами — утопия. Им это не надо

— В коридорах российской власти родилась совершенно безумная идея — даже преступная — что "Талибан"* нужно закармливать, задабривать и потихоньку втягивать в легальный переговорный процесс.

Возникает резонный вопрос: а чем террористы в ИРА лучше террористов в Сирии, которых никто никуда не зовет и говорить с которыми никто не собирается?

Россия сумела найти правильную тактику и правильную стратегию выстраивания внутрисирийского урегулирования.

Представьте себе, что бы было, если бы все эти "Джебхат ан-Нусра"*, "Хайят Тахрир аш-Шам"* и прочие террористические организации принимались бы в Кремле, на высоком дипломатическом уровне в Москве, чтобы их приглашали на переговоры и так далее?…

С точки зрения тактики и стратегии российская дипломатия в Сирии выбрала оптимальный вариант:

  • оппозицию поделили на конструктивную и не конструктивную. Конструктивная оппозиция — это та, которая готова сложить оружие и вступить в легальный политический процесс, которая готова перестать стрелять, и другая оппозиция, которая складывать оружие не готова.

Последних решено не задабривать, не втягивать в политические переговоры, а просто уничтожать. Террористов, в общем-то, уничтожают, и это правильно. Сирия — тому подтверждение.

Что не так с террористами в Афгане?

Не оглядываясь на успешный опыт, российская дипломатия во главе со спецпредставителем президента Кабуловым очень довольна собой — она реально считает, что успешно "разрулила" афганскую тему.

А на что будет обречен афганский народ, который вот-вот выкинут в раннее Средневековье? Да и в России люди всерьез обеспокоены возможной угрозой нашим южным границам — Афганистан всё еще болью откликается в наших душах, тех, кто помнит недавнюю историю.

Политики же успокаивают себя — и нас заодно — тем, что талибы на встрече в Москве дали "гарантии", что будут соблюдать демократические нормы, что не будут атаковать границы, что не нанесут ущерба третьим странам, что, как они сформулировали, "в их планах сейчас исключительно установление исламских порядков в Афганистане".

талибы в Москве
 

В разных странах существуют различные разновидности ислама. И шариатское право в разных странах выглядит совершенно по-разному. Так вот, в Афганистане у "Талибана"* - самый людоедский, самый зверский вариант шариатского права.

Уже сегодня мы видим и избиения женщин, которые вышли одни без сопровождения мужчин из дома, и отрезания пальцев и ушей, и недопуск девочек в школу, и многие другие безобразия, которые творятся.

Буквально пару дней назад в провинции Кундуз после захвата одного из уездов целое село — 400 семей — было вынуждено покинуть свои дома после ультиматума талибов, заподозривших их в сочувствии к Афганской национальной армии.

А что в России?

Неужели всего этого не видит Лавров, с таким лучезарным выражением лица кивающий: "Талибан"* нам обещал, "Талибан"* гарантировал, "Талибан"* не хочет, "Талибан"* не будет, они нам обещали…

Ну, да, конечно, джентльмен никогда не врет, а если врет, то это не джентльмен.

Так "Талибан"* - не джентльмены, и верить им на слово в лучшем случае глупо, а в худшем — просто преступно.

И весь мощный пропагандистский накал, который мы сейчас наблюдаем у себя на экранах, где нас уверяют в том, что мы одержали очередную крупную дипломатическую победу на афганском направлении, что опять Россия рулит, опять Россия решает, опять Россия доминирует — сплошная ложь. Ибо на самом деле Россия в афганском случае не то что правила игры не определяет, а просто, можно сказать, вытирает дерьмо со лба и подчищает за американцами все, что они нагадили за эти двадцать лет пребывания на афганской территории.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы талибан афганистан замир кабулов
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