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Автор Олег Артюков

Братья навек: Пекин и Киев готовы к стратегическому альянсу?

Мир

В последние несколько дней произошли ряд событий, которые многие наблюдатели сочли знаковыми. Киев и Пекин обменялись весьма дружелюбными посланиями. Настолько дружелюбными, что в Вашингтоне уже заволновались.

Братья навек: Пекин и Киев готовы к стратегическому альянсу?

Давайте говорить друг другу комплименты

Офис президента Украины 13 июля сообщил о телефонном разговоре между Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином. Судя по этому отчету, это был разговор двух весьма симпатизирующих друг другу политиков.

"Владимир Зеленский поблагодарил председателя КНР от имени народа Украины за поставку вакцин против коронавируса", — было отмечено в заявлении на сайте Офиса президента.

Зеленский подчеркнул важность участия китайских инвесторов в реализации проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительству и модернизации дорог, развитию железных дорог и городской инфраструктуры.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил что Китай уважает путь независимости, выбранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины — опять же, это из отчета Офиса украинского президента.

Кроме того, в сообщении подчеркивалось стремление властей двух государств заключить соглашение о безвизовом режиме.

Сообщение о разговоре опубликовало и китайское государственное агентство "Синьхуа". Там акценты были расставлены немного по-другому. Но в этом ничего удивительного. Согласно сообщению китайского агентства, Зеленский пожелал великих успехов китайскому народу под руководством компартии. И выразил свою приверженность принципу "одного Китая". В соответствии с которым Тайвань является частью Китая.

Украинский telegram-канал "Легитимный" сообщает об обсуждении еще нескольких тем. В частности, Владимир Зеленский попытался добиться согласия Китая на участие в так называемой Крымской платформе. Однако якобы получил категорический отказ. Но на празднование 30-летие независимости Украины Китай делегацию отправит.

Кроме того, президент Украины поднял вопрос о визите в Китай в рамках азиатского турне осенью. Его собеседник (опять же якобы) намекнул, что визит вполне возможен, но конкретный ответ Киев получит только после визита Зеленского в Вашингтон, который должен пройти в июле.

В Вашингтоне предупреждают

На сближение Киева и Пекина — по крайней мере, на словах — уже обратил внимание исполняющий обязанности посла США на Украине Джордж Кент.

По словам которого, "иметь экспорт украинских сельскохозяйственных и других продуктов и сырья в Китай, если это способствует украинской экономике, — это нормальная торговля".

Однако "…если мы говорим об угрозе Китая нашим и вашим интересам, то это нечто иное", счел нужным добавить посол. "Китайские акционеры не заинтересованы в том, чтобы люди работали на Украине… им нужна интеллектуальная собственность для того, чтобы развивать производство в Китае", — подчеркнул американский дипломат.

И госслужащим, и частным компаниям Украины стоит определенно оставаться бдительными в работе с китайскими партнерами, "…чтобы избежать потенциальной потери контроля над информацией о производстве", заявил Джордж Кент.

В общем, американцы весьма внимательно следят за происходящим. И очевидно, не оставят без внимания попытки сближения между Украиной и Китаем.

И, стоит заметить, неправы оказались те, кто прогнозировал резкое ухудшение отношений между Китаем и Украиной после того, как украинские власти фактически лишили китайских инвесторов контроля над предприятием "Мотор Сич" (во многом под давлением американцев, кстати). Прошло несколько месяцев — и вот уже стороны демонстируруют друг другу глубочайшую приязнь и уважение.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы си цзиньпин владимир зеленский
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