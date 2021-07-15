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Автор Инна Новикова

Политолог Сафонов: в Молдавии происходит то же самое, что в СССР после смерти Сталина

Мир

На состоявшихся 11 июля в Молдавии досрочных выборах в парламент уверенную победу одержала проевропейская президентская партия. "Действие и солидарность" поддержали 52,46% избирателей. Основной конкурент — экс-президент Игорь Додон, настроенный пророссийски — с результатами согласился и заявил, что "раскачивать лодку" не будет.

Политолог Сафонов: в Молдавии происходит то же самое, что в СССР после смерти Сталина

Что сейчас происходит в Молдавии и Приднестровье, почему Майя Санду вынуждена слушать США и Румынию, и как складываются взаимоотношения между Кишинёвом и ПМР, рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой политолог, депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Михайлович Сафонов.

Проамериканский президент

— Андрей Михайлович, что происходит в Молдавии?

— Сегодня ситуация таит в себе немало загадок. Борьба идет вокруг главного вопроса: или Молдавия однозначно качнется в сторону Бухареста, Вашингтона и Брюсселя, или будет лавирование, которое было на протяжении многих лет до 2019 года.

Нарушила это равновесие и лавирование смена власти в Молдавии в июне 2019 года, когда неожиданно Москва и Вашингтон оказались в одном строю при свержении неформального лидера, олигарха Владимира Плахотнюка в Кишиневе.

Тогда американцы использовали всех остальных, включая, к сожалению, россиян, для того чтобы протолкнуть на более стабильные позиции Майю Санду, у которой шансов занять нынешнее место без такой помощи просто не было. В результате, желая показать свою силу, некоторые сыграли фактически на пользу США. Ну а сейчас, когда Додон оказался без прикрытия со стороны Плахотнюка, его "съела" Майя Санду вначале как президента на выборах 2020 года, а сейчас наступило время парламентских выборов, когда американцы и другие западники, по сути дела, поставили задачу перед действующей администрацией президента Молдавии — взять всю власть целиком. То есть правительство, которое должно быть сформировано по итогам выборов, желательно подавляющее большинство в парламенте, и пост президента так и остается за Майей Санду.

— Вы меня удивили: сказали, что Россия и США вместе решили помочь Майе Санду?

— Россия и США решили в 2019 году в июне сообща снять Плахотнюка, но выгодоприобретателем от этого оказалась не Россия, а полностью США, потому что Додон и Плахотнюк в целом уживались на политической арене Молдавии: примерно так, как в Советском Союзе после смерти Сталина Маленков и Берия.

Как только Хрущев уговорил Маленкова "скушать" Берию, тот сам остался без прикрытия, и Никита Сергеевич "съел" Маленкова. Нечто похожее сейчас происходит в Молдавии.

Потому что уже Игорь Додон лишился поста президента, а если Санду возьмет еще и большинство в парламенте, тогда можно сказать, что проамериканская, прорумынская внешнеполитическая линия станут доминирующими.

— Майя Санду абсолютно проамериканский президент, она не смотрит, что выгодно для Молдавии? Многие понимают, что надо и с теми дружить, и с этими дружить, зачем же выбирать одного партнера, это экономически неправильно.

— Когда начинается большая драка, все экономические раскладки и академические лекции отступают на второй план, а побеждают идейно-мотивированные. В данном случае у Майи Санду нет другого выбора. Она работала в офисе Всемирного банка в Вашингтоне, была министром просвещения в Молдавии, при ней закрылось большое количество школ, потом пришлось частично открывать заново. У нее нет:

  • политического клана,
  • самостоятельных денег,
  • четкой политической биографии,
  • старой проверенной политической опоры, партии.

Поэтому у нее нет базы, за которую она могла бы держаться, формулируя свою политику. Она вынуждена идти в фарватере того, что продиктуют США и Румыния как главный душеприказчик США на Юго-Западе бывшего Советского Союза.

— За этот год как изменилось к ней отношение людей?

— Против рейтинга любого президента играют сейчас нерешенные социальные, экономические проблемы, тарифы ЖКХ, рост цен.

Молдавское общество практически расколото поровну вопросами геополитического вектора: кто-то за Румынию с Западом, кто-то за Россию.

Кто-то говорит, что Молдавия не должна зависеть ни от кого извне. Понятно, что это очень трудно выполнить, но и такие люди есть. Процент тех, кто выступает за Восток или Запад, скачет вверх-вниз, но в целом общество с начала 90-х годов продолжает оставаться расколотым. Поскольку Молдавия формально парламентская республика, очень важно, кто возьмет большинство в парламенте, либо установится шаткое равновесие, которое потребует компромисса для формирования правительства.

Восток и Запад

— Вы считаете, для Молдавии был бы лучше Восток или Запад?

— Для Молдавии было бы хорошо сохранить свои восточные рынки, но с точки зрения Приднестровской Молдавской Республики, главное, чтобы:

  • не возникала опасность нового вооруженного конфликта,
  • соблюдались ранее заключенные соглашения о пассажирских и грузоперевозках,
  • Приднестровье имело возможность свободно торговать, как предусматривал меморандум от 8 мая 1997 года.

Главное, что хотелось бы жителям Молдавии и Приднестровья: все было стабильно, все вопросы решались на голосовании без майданного сценария и чтобы не было увеличения геополитической конфронтации между Востоком и Западом. А сейчас в разных регионах земного шара, к сожалению, так и происходит.

— Как-то изменились сложные отношения между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой?

— С июня 2019 года, когда пала прежняя молдавская власть, Майя Санду была уже премьером, давление на Приднестровье значительно возросло. Эта ситуация не изменилась. Неоднократно были попытки закрыть счета приднестровских предприятий в банках Молдавии, были отключены карточки приднестровских пользователей от международных платежных систем Visa и Mastercard, некоторые медицинские товары тормозились на границе. Но в Приднестровье и власти, и простые люди всегда выступали за обсуждение всех вопросов, кроме вопроса о статусе Приднестровья, потому что были референдумы, и главное сейчас обеспечить стабильность.

— Что хочет Молдавия от Приднестровья?

— Кишиневские политики говорят, что Приднестровье — это часть Молдавии, должна быть интеграция, но на унитарной основе.

Приднестровье же исходит из итогов референдумов за независимость ПМР и союз с Россией при опоре на евразийские интеграционные проекты.

— Вы как оцениваете нынешнюю ситуацию?

— Приднестровская сторона будет работать со всеми избранными политиками. Полагаю, что экономика немного заставит забыть об острых противоречиях. Но не думаю, что переговорный процесс в политических аспектах сдвинется вперед.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия майя санду приднестровье андрей сафонов
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