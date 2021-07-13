Меркель-Зеленскому: ищите пути примирения с Путиным

Визит президента Владимира Зеленского в Германию закончился без позитивных итогов для украинских националистов.

Что пообещала Меркель Зеленскому

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели 12 июля встречу в Берлине, которая длилась около 4 -х часов.

На совместном брифинге Меркель сообщила, что Германия направит Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Также, по её словам, Германия будет продолжать сохранять транзит газа через Украину и после запуска "Северного потока-2" (СП-2).

Для Германии "очевидно и важно, что Украина остаётся страной-транзитером газа", сказала канцлер и пообещала, что всё сделает для этого. Однако идея о прямой компенсации в случае отмены российских транзитных сборов не встретила большого энтузиазма в федеральном правительстве, отмечает sueddeutsche. de.

По Минским соглашениям и Донбассу Меркель заявила, что "нам необходима имплементация формулы Штайнмайера в законодательство Украины". Формула Штайнамайера — это схема реализации политической части соглашений — проведение выборов на Донбассе и предоставление неподконтрольным территория особого статуса до передачи Украине контроля над границей.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он хочет, чтобы США помогали в решении вопроса мирного урегулирования ситуации на Донбассе и в "деоккупации" украинских территорий. Президент отметил, что государство поддерживает привлечение президента США Джо Байдена в Нормандский формат, если его участники будут "за".

Денег нет, но вы держитесь

Как пишет Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на источник в офисе президента Зеленского, встреча с Меркель закончилась "без особых позитивных прорывов для нас".

"Просто так за СП-2 денег нам не дадут", — сообщает источник.

Возможно немцы купят ГТС "по дешевке", возможно ЕС продавит гарантии транзита на 10 лет через Украину, но "цифра прогона будет небольшая — минимум!".

Имплементация формулы Штайнмайера — это тоже проигрыш, а Зеленский на пресс-конференции промолчал, согласившись с этим утверждением.

Источник дополняет, что скорее всего, Зеленский будет тянуть время, так как Меркель скоро уйдёт, и, возможно, новый канцлер будет другого мнения по обсуждаемым вопросам.

Источник в заключение сообщает, что итоговую повестку по Украине примут в Вашингтоне Меркель и Джо Байден, а потом "нам её передадут для выполнения".

Запад ничего не гарантирует Украине

Как сказал Pravda. Ru директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник, похоже на то, что Зеленский не получил гарантий в отношении:

вступления Украины в ЕС и в НАТО,

остановки "Северного потока-2" или компенсации за него,

поддержки Украины в рамках Минских переговоров о стороны ФРГ и Франции.

К обещаниям Меркель политолог относится скептически — "что такое слово уходящего политика сегодня".

Эксперт полагает, что в полной мере наличие или отсутствие договоренностей между Украиной и Германией проявится уже во время визита Меркель, а затем Зеленского к Джо Байдену в США.

По мнению Руслана Бортника, имплементация формулы Штайнмайера возможна только в случае сильной консолидированной позиции Германии и США, совместного их давления на Украину с одновременным гарантированием украинскому правительству сохранения стабильности в случае протеста правых и радикальных групп.

"О необходимости имплементации формулы Штайнмайера говорят все. Украина не снимает это обязательство. Просто наши настаивают на том, что сначала должны быть выполнены обязанности в сфере безопасности, которые, в том числе, как считает Украина, лежат и на России", — сказал Руслан Бортник.

Против России Европу не выстроишь

Немецкий политолог Александр Рар в своём Телеграм-канале в воображаемой аргументации Меркель при разговоре с Зеленским отмечает, что Украине не стоит решать свои проблемы за счёт Германии.

"С Россией нужно сотрудничать и договариваться. Германия 50 лет сотрудничает с Россией в энергетической сфере. Поэтому Германия за "Северный поток". Германия и Запад не могут все внешнеполитические проблемы решать за Украину. Германия может подставить где-то плечо, но исходя из того, что в украинском обществе тоже есть сильное желание взаимодействовать с Россией, Киев должен самостоятельно искать пути примирения с Москвой. И для вхождения в НАТО и ЕС, Украина должна проводить нужные реформы. Никто эти реформы за Украину проводить не будет. Борьба с коррупцией, независимые суды, реформа армии — Украина слишком медленно двигается в этом направлении", — так, по мнению политолога, могла бы ответить Меркель Зеленскому.

Александр Рар указывает, что скорее всего приемником Меркель станет новый лидер ХДС Армин Лашет — политик-прагматик, который будет придерживаться сегодняшней линии немецкой внешней политики — против России Европу не выстроишь. Однако, совсем по другому может обернуться ситуация, если парламентские выборы выиграют "зелёные", указывает Александр Рар.

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