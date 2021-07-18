Игорь Коротченко: России нужны союзники, а не нахлебники

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что российские власти помогут республике справиться с последствиями западных экономических санкций.

Напомним, президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, 13 июля встретились в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров Москва решила помочь Минску преодолеть последствия "удушающих" санкций, введенных странами ЕС.

Практически все постсоветские страны по факту так и не стали самостоятельными, независимыми государствами, потому что они постоянно просят у России денег, защиты, преференций и всего остального. Лукашенко и Пашинян вообще ездят в Россию как на вахту, сменяя друг друга. Даже Украина, постоянно грозя кулаком, другую руку нищенски протягивает в надежде на подачку.

Что делать российскому руководству с нахлебниками, которые не могут жить без старшего брата — России-матушки? Обо всем этом и многом другом главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Талибан* захватывает власть в Афганистане. Что дальше?

— Игорь, недавно в Москву приезжал Никол Пашинян, который как Александр Лукашенко, то клянётся в вечной любви и дружбе, то обрушивается на нашу страну с гневной критикой, обвиняет во всех смертных грехах. Судя по всему, он уехал от нас опять не с пустыми руками.

Вам не кажется, что нашему руководству надо всё-таки больше заботится о России и собственном народе, а не давать деньги за хорошие слова и преданные глазки всем, кто к нам едет и просит помочь? Тем более, как показывают дальнейшие события, эти хорошие слова не выполняются, а глазки оказываются предательскими.

— Все эти заявления о братском народе — это хорошо, но братский народ должен показать делом, что он — братский, защищать наши интересы на дальних подступах к Москве, к России.

Сейчас в Афганистане в связи с уходом американских войск снова захватывает власть движение "Талибан" (запрещено в РФ). Несмотря на то, что их представители заявили, что не собираются выходить из страны, практика показывает, что радикальные исламисты стремятся экспортировать свои идеи.

Возникает опасность прорыва границы в Таджикистане и других странах ОДКБ, членом которого является и Армения. Вот пусть товарищ Пашинян отправит хотя бы один армянский корпус прикрывать какие-то направления возможного прорыва талибов. Если ты союзник, докажи это делом.

А иначе действительно все и дальше будут только приезжать и просить денег, скидки, преференции, оружие бесплатно, дай то, дай сё… Сейчас же так происходит, к сожалению.

"Дай мильёнчик!…"

Приехал Александр Григорьевич: дай 500 миллионов, а до этого уже 500 дали долларов. Неплохо так. Потом приехал Никол Воваевич, тоже что-то попросил — опять дали. И это тоже не первый раз. Еще кто-то приехал — тоже дали.

Кстати, есть, наверное, только две страны на постсоветском пространстве, которые у нас не просят денег — Казахстан и Азербайджан. Они предлагают равноправное сотрудничество. Это очень хорошо.

Все суверенные государства должны предлагать равноправное сотрудничество, чтоб мы выгоду видели свою, потому что для меня первичны интересы российского народа. Именно об этих интересах должна заботится наша власть.

Чиновники и олигархи против страны

Да, у нас засилье чиновников, у нас олигархи рвут собственность. Но есть базовые вещи — интересы нашего народа, интересы нашей страны. Они — первичны. А интересы других стран, даже союзников, вторичны.

Вот из этого должна исходить российская власть, выстраивая отношения даже с нашими союзниками, даже по ОДКБ, в том числе с Арменией. Ну это ж нормально, равноправные отношения.

Они базируются на том, что каждая из сторон полезна друг другу. Поэтому не мантры нам надо слышать со стороны уважаемых армянских коллег, а практические дела видеть.

— Пашинян-то на самом деле правильно делает. Приехал, попросил, ему дали — хорошо, дали просто так — вообще прекрасно. Молодец!…

— Да, со своей точки зрения и с точки зрения Армении, он всё делает правильно.

— С Батькой — тоже сложно, конечно, он в любви и верности клянется, а в последний момент выскальзывает.

— Сейчас Белоруссия под санкциями. Введены по-настоящему серьезные секторальные и персональные санкции, Запад затягивает экономическую удавку на шее Белоруссии, ограничен экспорт. Это будет больно для белорусской экономики.

Я с белорусами много общался, они приятное впечатление производят, наши братья. Люблю я Белоруссию. Это действительно братский нам народ. По ментальности белорусы — очень рассудительные.

Нам надо, конечно, как-то интегрироваться теснее. Нам важно, чтобы там власть не поменялась, потому что если туда придут западные ребята, нас из Белоруссии попросят мягко, но очень быстро.

— По этому направлению тоже есть большие просчеты нашей власти.

— Да, как и в Армении, и так далее, тоже наши просчеты. Но с Белоруссии нам во многом надо брать пример. Там — дороги в порядке, колхозы в порядке, социалка в порядке…

Я всегда, когда из загранкомандировок приезжаю, и думаю: почему у нас нет такого порядка, как у белорусов, как у финнов, шведов? Почему у нас нет таких налогов для олигархов, как у них, а только с народа все больше берут?

Скандинавский социализм — нормальная ситуация, человеческая. Конечно, все эти ЛГБТ дела там нам не нравятся. Нам не нравится вот эта ювенальная юстиция, отношение к детям. Но не обязательно же во всем подражать.

Нам надо взять социальные стандарты у скандинавских стран, чтобы наши люди жили как в скандинавских странах, чтоб у нас порядок такой был, чтобы налоги олигархи наши платили не 13%, а как в скандинавских странах — 50, а то и 60%.