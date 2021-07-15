Россию от "нового Афгана" может избавить Турция

Несмотря на то, что движение "Талибан"* (организация запрещена в России) во всем мире признано террористическим, переговоры с его лидерами регулярно проводятся официальными властями стран. В том числе и российскими — буквально на прошлой неделе делегация талибов приезжала в Москву.

Сегодня стало известно, что, несмотря на почти двадцатилетнюю борьбу с террористической группировкой, Великобритания будет сотрудничать с талибами, если они придут к власти в Афганистане, но "при условии соблюдения определенных международных норм”.

Как заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в Вашингтоне на встрече со своим американским коллегой Ллойдом Остином, "Великобритании, скорее всего, придется работать с этой группой".

О чём можно договариваться с террористами? В программе "Геополитическая кухня" Игорь Шатров этот вопрос обсудил с доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, членом экспертного совета организации "Офицеры России" Александром Перенджиевым.

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— Давайте не забывать, что мы просто переговоры вели, а американцы подписали договор с "Талибаном"* и фактически превратили его в субъект международного права.

В основном это недоговороспособные вооруженные структуры, но все-таки они кем-то созданные, подготовленные, вооруженные так же, как в свое время создавался ИГИЛ*. Фактически мы, наверное, имеем дело с подобием некоего ИГИЛ-2.

— Но это же зонтичная структура такая получается, где есть бренд, к которому присоединяются все желающие.

— Да. Базис и надстройка системы уже созданы. Называя вещи своими именами, скажу, что

подготовлены вооруженные структуры для осуществления агрессии против центрально-азиатских республик. При этом речь идет все-таки об угрозах Китаю.

Помимо этого, еще давление на Иран. И вроде как бы американцы здесь ни при чем. Американцы вообще никогда не воюют напрямую. Всегда — чужими руками.

Есть такая книга — "На берегах Онтарио". Там по сюжету англичане воюют с французами, но по факту воюют индейцы с индейцами. Так вот американцы с тех пор создают, в кавычках, индейцев, которые как раз и воюют. Хотя Штаты им активно помогают, сами они как бы и ни при чем.

Они же все время говорят: мы тут боремся с ИГИЛ*, мы тут с "Талибаном"* боремся — и все верят.

Новый Афган для России — неизбежность?

— Может ли так случиться, что Россия окажется втянутой в войну в Афганистане? Может ли вообще возникнуть идея ввода российских войск в ИРА?

— Я думаю, что сейчас Россия будет чуть-чуть поумнее действовать. Есть схема все-таки, что там останется Турция.

— В Афганистане?

— В Афганистане, да. По крайней мере, она берет охрану аэропорта Кабула, возможно, что Турция туда будет еще дополнительно вводить войска.

Есть Шушинская декларация. И мы можем не мешать Турции ее, так сказать, развивать.

Турция же может привлекать туда тот же Туркменистан, тот же Узбекистан, даже и Казахстан — как тюркоязычные государства.

— Вам не кажется, что это слишком большой подарок Турции так ее геополитическое влияние расширять. Боком это всё потом не выйдет?

— Здесь, как говорится, из двух зол надо выбирать меньшее. Или там Турция и наши союзники по ОДКБ занимаются, которых Турция привлекает, или мы там.

— Вы предлагаете нам действовать по-китайски: сидеть на ветке и смотреть, как там два тигра дерутся?

Но боюсь, что мы либо заснем на этой ветке, либо с нее упадем. Не умеем мы, как Китай, действовать философски…

— Так надо учиться. А с другой стороны, потом, может, и Китай станет заинтересован в том, чтобы объединиться с Турцией в рамках установления инфраструктуры военной по обеспечению правопорядка и безопасности в Афганистане.

— Таким образом вырастим просто новую мегадержаву с Турцией во главе. Вот нам это надо?

— Давайте не будем выращивать. Тогда будем отбиваться.

Когда американцы вводили свои войска в Афганистан, мы даже им оказывали помощь.

Нас — Россию — критиковали даже за помощь НАТО. Но сфера безопасности так устроена — международная — что нужно какую-то принять формулу. А любая формула несет риски, там есть плюсы и минусы. Это как в бизнесе SWOT-анализ: расклад плюсов и минусов разных вариантов.

Я думаю, что вариант, который я предлагаю, дает России возможность не ввязываться и обеспечить свою безопасность. С другой стороны, есть надежда, что события пойдут не по пессимистичному варианту и дальше будем работать и с афганским правительством, и с Турцией.

Ведь по Сирии с Турцией наработали уже механизм сотрудничества. Шишки набили, ошибки совершили — опыт приобрели.

Сейчас же речь идет все-таки не о том, чтобы войска стояли в Афганистане, а чтобы развивать экономику и перестроить систему Афганистана так, чтобы там уже справлялась со всем своя армия, чтобы люди могли работать. Причем в нормальной, белой экономике. Вот тогда это будет победа.