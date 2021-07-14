Афганский вопрос: как мир упустил шанс на покой

Силы движения "Талибан"* (запрещенная организация в РФ) сумели взять под контроль значительные территории Афганистана, однако паниковать не следует. Ситуация, которая сложилась, является следствием присутствия США в Афганистане, которые каждый год кормили нас заявлениями о том, что они подготовили мощную афганскую армию.

Как отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, теперь видно, что в итоге они подготовили. Но это не означает, добавляет Кабулов, что надо впадать в панику.

Вывод войск — своих и союзных — из Афганистана расширяет для США пространство для маневра. Аналитики утверждают, что Туркменистан — нейтральное государство с очень специфическим режимом — станет первым объектом, который американцы начнут "освобождать" при помощи привнесения своей "демократии".

Насколько верно такое предположение и зачем Штатам это надо? В программе "Точка зрения" Игорь Шатров обсудил с доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, членом экспертного совета организации "Офицеры России" Александром Перенджиевым.

Читайте начало интервью:

Не надо иллюзий: какой бонус получили США от вывода войск из Афганистана

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— Действительно, будут отработанные лозунги:

вернулись истинные мусульмане;

мы вас освобождаем;

вы теперь будете истинными мусульманами;

вера вас спасёт.

А под это дело начнется уничтожение, разграбление страны, и фактически мы получим государство, от которого дальше — Казахстану и другим граничащим с Туркменистаном государствам — будут идти реальные угрозы: и террористическая, и наркотрафик, и теневая, криминальная экономика, вплоть до торговли человеческими органами…

Этот сценарий уже многократно обкатан и ни для кого не тайна.

— Неужели та угроза, которая есть за рекой, не чувствуется руководством Туркменистана?

— Как раз и проблема всех закрытых режимов в том, что мы даже не знаем, как Туркменбаши оценивает происходящее.

— Если вдуматься в происходящее в Афганистане и вокруг него, получается, что мы несколько десятилетий, формируя систему коллективной безопасности в Центральной Азии, как-то сами поверили в то, что Афганистан рано или поздно успокоится, Пакистан тоже. Почему мы не вовлекли эти государства активно в наши коллективные процессы? Почему игнорировали пролонгированную угрозу?

— Я могу только предполагать. Вероятно, наши политики опасались давить. Мы все-таки должны работать на мягкое привлечение. Другого у нас пути нет в этой ситуации.

Вывод советских и американских войск из Афгана — совершенно разные истории

Не могу не обратить внимания на то распространяющееся сейчас мнение, когда говорят:

мы там — в Афганистане — были, советские войска, а потом ушли; пришли американцы и тоже ушли.

Так вот, это разные вещи.

Мы там были и помогали устанавливать военным путем какой-то порядок, поддерживали Афганистан экономически: строили там и заводы, и другую экономическую инфраструктуру развивали. А против нас воевали почти все: американцы с НАТО, еще и китайцы, и Пакистан, и так далее.

То есть фактически они, воюя с нами, как раз и создали эту ситуацию. Если бы они помогли тогда Советскому Союзу поднять Афганистан экономически, не было бы сейчас ни вооруженных группировок, ни "Талибана"*.

— То есть был шанс вообще изменить кардинальным образом ситуацию в регионе?

— Конечно, это упущенный исторический шанс. Здесь я четко скажу:

вина и на США, и на Пакистане, и даже на Китае.

И вот здесь должна заработать созданная в рамках ШОС региональная антитеррористическая структура, потому что как раз и Туркменистан, и Узбекистан, и Казахстан, и Пакистан — все они входят в ШОС и имеют своих представителей в этой региональной антитеррористической структуре.

Так что сейчас, наверно, больше даже не о ОДКБ речь должна идти, слово должен сказать Китай.

— То есть передать Китаю фактически эту проблему для решения? А насколько Китай готов стать ответственным за борьбу с терроризмом в этом регионе?

— Китай четко свою позицию здесь не озвучивает, занимая выжидательную сторону.

Он пока еще, можно сказать, молчаливо поддерживает, какие-то шаги, конечно, будет делать тогда, когда поймет четко, где его интерес. Может быть, он включает геоэкономику. По сути говоря, везде каждый ведет свою игру. Как говорится: кому война, а кому мать родна.

Надеюсь, что мы последуем в этот раз историческим примерам, когда пытались построить какой-то совместный фронт, антигитлеровский, например.

Вспомним про провалившиеся попытки тогда сыграть свою игру и получить свои дивиденды, не делясь ни с кем. Это, конечно, опасная игра. Но уроки из истории пора извлечь. В том числе и Китаю.