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Автор Игорь Шатров

США создают зону беспредела у границ России

Мир

Сегодня утром стало известно, что Россия вывезла сотрудников своей дипмиссии из Афганистана в соседний Узбекистан. Страна погружается в ожесточенные бои между боевиками "Талибана"* и правительственными войсками.

США создают зону беспредела у границ России

Как сообщил Замир Кабулов, спецпредставитель президента России по Афганистану, в последние дни дипломаты оказывали поддержку гражданам региона, а теперь переведены временно в бывшую советскую республику.

"В то время как ситуация ухудшается, — сказал он, — положение дел остается тревожным, но предсказуемым. В Афганистане происходит именно то, что мы ожидали".

На фоне ухода американских войск из Афганистана в стране активизировались талибы. Экстремисты уже взяли под полный контроль часть территории, а правительственные войска, отступая, переходят границу с Таджикистаном, где их принимают, руководствуясь принципом добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА.

Ситуация в самом Афганистане складывается явно в пользу боевиков, которые "разжились" оружием, брошенным (оставленным?) покидающими свои базы американцами и их союзниками.

Почему правительственные войска ведут себя, мягко говоря, пассивно, позволяя талибам захватывать одну за одной деревни. Что будет дальше с официальной афганской армией?

Эти и другие вопросы "новой афганской реальности" в программе "Геополитическая кухня" Игорь Шатров обсудил с доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, членом экспертного совета организации "Офицеры России"Александром Перенджиевым.

Читайте начало интервью:

Не надо иллюзий: какой бонус получили США от вывода войск из Афганистана

— Сейчас ИРА на перепутье:

  • или официальное правительство в Кабуле все-таки убедится, что различного рода государственные международные структуры готовы им помогать, оказывать поддержку, прежде всего военную,
  • или же им придется сдаться, как это было, например, в начале девяностых.

И если сейчас при обсуждении афганского вопроса речь идёт о геополитике, то важно вспомнить и о геоэкономике. А она заключается в том, что США для удержания своего глобального лидерства в мире создают вот эти самые теневые институты, по сути, криминальные. То же самое разграбление нефти, незаконный оборот оружия, наркотрафик.

Вокруг них много разного нехорошего, о чем и говорить-то не хочется.

А для того, чтобы крышевать это всё нехорошее, создается базис, инфраструктура теневой и криминальной экономики, а надстройка — это как раз вот эти все террористические и бандформирования, которые укрепляют криминальные, теневые экономические институты.

На этом держится доллар. Я имею в виду, что он давно уже не держится на белой экономике, только на черной. Поэтому, собственно говоря, американцы разрушают целенаправленно государства, создают вот эти "беспредельные" зоны, где нет никакой власти, кроме власти теневых структур, и над ними — негосударственные вооруженные формирования.

- Ситуация в Сирии, например, фактически сформировала определенный уровень цен на как раз черном рынке нефти. Ведь он же очень серьезно колебал легальный рынок, поставки нефти куда-то там через Турцию, через какие-то другие источники. Волнения на рынке нефти были напрямую спровоцированы игрой черного рынка. Наверное, не только о нефти идет речь и не только о наркотиках. Ещё и об алмазах где-нибудь в Африке, и о добыче других ископаемых?

— Да. И если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то мы видим не вывод войск, а скорее перегруппирование — их будут размещать в каких-то других странах.

Американская военная база перешла под контроль РФ
 

Экс-советские республики — лакомый кусок

Вероятно, прицел — на бывшие советские республики: Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Таджикистан входит в состав ОДКБ, там есть российская военная база, конечно, ОДКБ путем созданных когда-то коллективных сил оперативного реагирования готова и уже начинает оказывать помощь Таджикистану.

Узбекистан колеблется: то ли с Москвой, то ли США. Американцы очень хотят его заполучить и расположить там военную базу.

— То есть вывод войск из Афганистана — попытка приблизить свои военные базы к России и вовлечь в эту процедуру центрально-азиатские государства?

— Именно так. Вспомним, когда-то американцы располагались на базе Манас под Ташкентом. Сейчас фактически попытка сделать возвращение.

Анализ показывает, что если такой сценарий американцам удается, то они не будут уничтожать государственность Узбекистана. А вот за кого они действительно возьмутся, это за Туркменистан. Там же нефть. И газ.

Туркменистан — это слабое звено, потому что он точно ни с кем: ни с американцами, ни с Россией. Они вообще одиночки в этом отношении. Поэтому, я думаю, для Туркменистана готовится обкатанный уже сценарий "беспредельной территории", то есть свержение власти.

Понятно, что там люди, живущие в условиях тоталитаризма, это воспримут как некое освобождение. Как в Ираке преподносили — как приход какой-то демократии.

В общем, как всегда:

  • говорят о демократии, а приходят террористы и экстремисты, которые начинают резать головы, при этом независимо от того, кто они, как называют себя — ИГИЛ* или демократическими силами — все режут головы.

Узбекистану сейчас Россия протягивает руку.

Причём на их условиях: не хотите вы быть членами ОДКБ, мы создаем статус "партнер ОДКБ". И эта рука уже протянута года, наверно, три-четыре как.

Повторное предложение прозвучало на днях: вот вам статус, и мы готовы вас защищать.

Узбекистан все равно еще думает, выбирает. И вот эта двойственность: и не туда, и не сюда — как раз и создает определенные риски, в том числе и для России.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы узбекистан афганистан таджикистан американские войска александр перенджиев
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