Армяне предали Армению, а спасать призывают Россию

Армия обороны Нагорного Карабаха не открывала огонь по азербайджанским военнослужащим около Шуши. Сегодня, 14 июля, такое заявление сделали в Министерстве обороны Республики Арцах.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 13 июля в районе 21:34 — 21:45 подразделения Армии обороны открыли огонь по позициям азербайджанской армии на подступах к городу Шуши из пулеметов и автоматов, не соответствует действительности", — сообщили в ведомстве.

В ведомстве также подчеркнули, что подразделения Армии обороны продолжают соблюдать режим перемирия и прекращения огня, и не прибегают к дестабилизирующим ситуацию действиям.

Положение России и судьбы мира практически не зависят от Армении, как бы кому ни хотелось. А если уж хочется, то почему армяне со всего мира не поехали на войну за Карабах сами? Почему вместо благодарности за 15 тысяч спасенных жизней они продолжают предъявлять претензии России и призывают русских встать на защиту Армении?

Почему богатые и влиятельные армяне не хотят даже финансово вложиться в развитие своей исторической родины? На все эти и многие другие вопросы главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, в Нагорным Карабахе сейчас находится российский миротворческий контингент, и понятно, что проблема быстро не решится. Что вы думаете о ситуации в этом регионе и заявлениях армянских политиков, которые не перестают требовать, чтобы Россия встала на сторону Армении, потому что от этого зависит и ее судьба? Что там сейчас реально происходит?

— Во время тех событий тоже были такие призывы определенного рода лиц, политиков и политологов, назовем это лобби. Они активно призывали Россию вмешаться в военный конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Армении, перебросить туда с подавлением ПВО Грузии несколько десантно-штурмовых дивизий, повторить вторую сирийскую операцию, нанести удары крылатыми ракетами "Калибр" и вступить в войну против Азербайджана.

При этом люди, которые призывали к подобного рода действиям, ни сами, ни своих детей и родственников воевать в Нагорный Карабах не отправляли и не отправят. Принцип был очень простой — русский Иван должен гибнуть за армянские национальные интересы. У меня это вызывает крайне негативное отношение.

Армения — не российский протекторат, не регион России, не субъект в виде Армянского федерального округа, это самостоятельное, суверенное международно-признанное государство.

Если бы была вооруженная агрессия против Армении в пределах ее международно-признанных границ, то в соответствии с нашими обязательствами по ОДКБ, с нашими обязательствами двустороннего военного, военно-технического сотрудничества с Ереваном, мы защитили бы Армению, оказали бы ей всю необходимую помощь, чтобы она не стала жертвой агрессии.

Но, как президент Путин неоднократно подчеркивал, боевые действия велись на территории Нагорного Карабаха, а не на территории Армении. Нагорный Карабах с точки зрения норм международного права, позиции Совета Безопасности ООН и России, это международно-признанная территория Азербайджана.

Воевать на территории Азербайджана против Азербайджана за территориальные претензии Армении на часть территории Азербайджана русский солдат не должен. Это официальная позиция Кремля. Это суть современной российской политики в отношении любой страны.

15 тысяч жизней

Да, Россия приложила колоссальные усилия, чтобы остановить эту войну, когда фактически пятнадцатитысячная армянская группировка должна была попасть в кольцо успешного азербайджанского наступления и была бы полностью уничтожена.

15 тысяч жизней армянских солдат, которые уже фактически попали в захлопывающийся котел, Владимир Путин спас тем, что предпринял миротворческие усилия и предложил Россию как посредника для подписания трехстороннего заявления.

Теперь же наши армянские коллеги пытаются нам рассказать, что если мы Азербайджан будем поддерживать, то Россию ждут неизмеримые беды.

В нашей стране есть очень много очень богатых бизнесменов армянского происхождения, есть очень влиятельные диаспоры также во Франции и Соединенных Штатах Америки. Ну так окажите помощь своей стране, возродите ее, сделайте из нее второй Израиль на Кавказе.

Если есть такие горячие патриотические чувства, помогайте своей стране в пределах ее международно-признанных границ. Что касается попыток каким-то образом изменить существующий статус-кво, на мой взгляд, это вряд ли произойдет.

Кремль привержен к выполнению трехстороннего заявления и его наиважнейшего пункта — открытие транспортных коридоров. Зангезурский транспортный коридор свяжет Нахичевань и Азербайджан, которым смогут пользоваться и Армения.

Это — экстерриториальный транспортный коридор. Контроль за трафиком там должны осуществлять органы пограничной службы России. Будут ли реализованы эти планы, сейчас сказать уже сложно. Во всяком случае, результаты досрочных парламентских выборов в Армении они очень многих удивили, в том числе и меня.

— Они всех удивили.

— Мы смотрели социологию, в соответствии с которой Роберт Кочарян и те силы, которые с ним вошли в политический блок, вышли в последний месяц на тот же уровень поддержки и даже начали опережать силы, которые представляет Никол Пашинян.

Ожидалось, что Пашинян и Кочарян наберут одинаковое количество голосов или Кочарян одержит победу, а Пашинян проигрывает. Но вот такие получились результаты. Получается, что в итоге войны Армения капитулировала. Хотя настроение в обществе продолжает бурлить, все равно ничего не меняется.