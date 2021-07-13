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Автор Инна Новикова

Талибан* захватывает власть в Афганистане. Что дальше?

Мир

Ситуация в Афганистане после бегства американских войск прогнозируемо обострилась. Что может быть дальше? Чем это опасно сопредельным государствам и России? Нужно ли нам договариваться с Талибаном*? Надо ли готовиться к военному сценарию? На все эти и многие другие вопросы главного редактор Pravda. Ru Инне Новиковой ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Талибан* захватывает власть в Афганистане. Что дальше?

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— Игорь, из Афганистана уже почти все американские войска вышли. Теперь там набирает силу Талибан*, запрещенная в России террористическая организация. Ситуация ожидаемо ухудшается. Таджикистан призвал ОДКБ укрепить таджикско-афганскую границу.

Движение Талибан* уже давно контролировало северную часть страны, а теперь захватило ключевые города на границах с Ираном и Туркменистаном. Руководство России провело в Москве переговоры с представителями этого движения.

Талибы пообещали не переходить границы и даже бороться с контрабандой наркотиков. Однако некоторые бригадные генералы настроены не так дружелюбно. Что происходит? И как нам на это надо реагировать?

— Все так. Американцы по-тихому смылись. Они действительно ушли из Афганистана внезапно ночью. Утром афганцы проснулись, а американцев уже нет — ни самолетов, ни солдат, ни летчиков, ничего.

— И свет отключили сразу же.

— Свет отключили, да. Там сразу же пошло разграбление американских складов. Местное население тащит оттуда всё, что можно утащить, и выставляет это на продажу: американские военные ботинки, обмундирование, флаги и так далее. Из флагов там делают раскладные стулья на тканевой основе. Но смысл-то в другом: нам США оставляет очень большие проблемы.

Очевидно, что уже в ближайшие полгода, а может быть, и быстрее правительство в Кабуле падет, власть в стране полностью перейдет в руки движения Талибан*, которое признано террористическим в России и ряде других стран.

Разные есть теории, кто-то говорит, что американцы специально ушли, чтобы дальше вот Талибан* полез к нам, кто-то говорит, что ушли, потому что не могли больше уже, за 20 лет ничего не получилось.

Дальше — Талибан*

Но сразу возникает вопрос: что дальше? А дальше Талибан*, как многие аналитики говорят, начнет экспорт исламского экстремизма на постсоветское пространство. Уже 900 с лишним километров таджикско-афганской границы контролируют талибы. Всё - афганской централизованной власти уже нет, особенно в северных провинциях.

И дальше возникает ситуация, что возможен прорыв границы и перенос боевой активности в Таджикистан. Соответственно — огромные потоки беженцев, это всё идет как камень, брошенный в воду, пошли круги по воде — Узбекистан, Киргизия, Казахстан — всё южное подбрюшье России превращается в то, во что превратилась Сирия.

А как таковой оборудованной границы между Казахстаном и РФ не существует, там нет контрольно-следовой полосы, вышек, системы контроля. Хаос может прийти в Россию-матушку, у нас есть неспокойные регионы на Северном Кавказе, в Поволжье и так далее.

Угроза и беда

Но факт остается фактом, мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой, она, может быть, более масштабная и более угрожающая для нашей безопасности, чем НАТО. Поскольку НАТО мы еще можем сдерживать тактическим и стратегическим ядерным оружием, талибов мы не сдержим ничем, кроме как просто воевать.

Как реагировать на эту проблему? Второй раз в Афганистан, конечно, мы не пойдем. Для нас критически важно, чтобы талибы не прорвали границу с Узбекистаном и Таджикистаном. Тогда будет беда огромная.

ОДКБ сегодня очень внимательно анализирует ситуацию. В основном, понятно, всё это ляжет на наши плечи и, возможно, на плечи Казахстана. Другие страны ОДКБ вряд ли смогут сделать что-то серьезное. Киргизы будут воевать, но насколько они будут эффективны в этой войне — большой вопрос.

Договариваться

Поэтому задача: либо как-то договариваться с талибами, чтобы они сюда не лезли, рис им послать, еще что-то, либо они Таджикистан превратят во вторую Сирию. Очень плохие перспективы. Пока с талибами вроде бы договорились. Но как все будет происходить дальше, никто не знает, но ощущения у всех — абсолютно аллармические.

Очевидно, если Талибан* начнет какие-то военные провокации, нам не остается ничего другого, как наносить удары крылатыми ракетами и другим высокоточным оружием по инфраструктуре талибов вдоль границы со странами ОДКБ.

В Узбекистане уже проводят военные учения, призывают резервистов в Таджикистане, словом, у всех — ощущение надвигающегося очень большого неприятного события. Невозможно сейчас прогнозировать на длительную перспективу.

Будет прояснятся по мере того, как будет сыпаться власть в Афганистане. Рано или поздно талибы возьмут Кабул, установят свое правительство, а дальше — Исламский халифат*.

Практика показывает, что подобного рода квази-государственные террористические образования неизбежно начинают экспансию.

Поэтому нам сейчас надо сжимать сейчас все силы в кулак, работать по дипломатической линии, по линии разведки и военной линии. Надо постоянно мониторить ситуацию и готовиться к худшим сценариям.

* организация, запрещенная на территории РФ

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша талибан афганистан игорь коротченко
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