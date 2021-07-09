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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему нельзя верить обещаниям талибов не нападать на Россию

Мир » Азия » Центразия

В четверг Москву посетила делегация талибов*, чтобы заверить Кремль в том, что из Афганистана они не угрожают России или ее союзникам в Центральной Азии. Однако верить этим заявлениям нельзя.

Эксперт рассказал, почему нельзя верить обещаниям талибов не нападать на Россию

Талибан* мягко стелет

Согласно сообщению МИД РФ, спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов встретился в четверг с делегацией талибов, чтобы выразить озабоченность по поводу эскалации и напряженности на севере Афганистана. В министерстве заявили, что Кабулов призвал не допустить их выдвижения за пределы страны.

"Мы получили заверения от талибов, что они не будут нарушать границы стран Центральной Азии, а также их гарантии безопасности для иностранных дипломатических и консульских представительств в Афганистане", — сказал Кабулов.

Как сообщает ТАСС, официальный представитель Талибана* Мохаммад Сохаил Шахин сказал, что делегация прибыла в Москву, чтобы "заверить, что мы не позволим никому использовать афганскую территорию для нападения на Россию или соседние страны".

"У нас очень хорошие отношения с Россией", — добавил он.

Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ* в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны, отмечается в сообщении российского МИД.

Но жёстко спать

В комментарии для Pravda. Ru ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований, доктор исторических наук Борис Долгов отметил, что Талибан — это не единое, однородное движение, он состоит из ряда движений, и есть движения, которые противостоят друг другу.

Во вторых, продолжил эксперт, вместе с Талибаном в Афганистане действуют боевики "Аль-Каиды"* и ИГИЛ, последние "были переброшены намеренно в район соприкосновения Афганистана Таджикистаном для того, чтобы продвинуть террористический джихад в Таджикистан, а затем и против России".

Исходя из этого Борис Долгов считает, что обещания Талибана надо принимать во внимание, но верить им нельзя.

"Это не то слово и в политике, и в дипломатии — верить. Верить вообще на слово никому нельзя. Тем более боевикам. Но эти заявления говорят о том, что часть Талибана, по крайней мере, не настроена вести открытую враждебную деятельность против России, против союзных России стран", — отметил Борис Долгов.

Эксперт добавил, что, несмотря на то, что Талибан запрещён в Российской Федерации, с ним можно вести переговоры.

"Мы имели примеры и ранее, допустим, в Сирии, после того, как часть радикальных и исламистских группировок пошла на перемирие. Так что, это не есть что-то экстраординарное. Без переговоров невозможно окончание военных действий. Это тоже понятно. Поэтому эти переговоры необходимы, конечно, но при учете всех этих обстоятельств, о которых мы выше говорили", — сделал вывод Борис Долгов.

Россия готовится к эскалации на афгано-таджикской границе

США в составе контингента НАТО выводят свои войска из Афганистана после 20 -летней войны с Талибаном. По сообщениям местной прессы, 34 региональные столицы Афганистана окружены боевиками, включая ключевой северный город Мазари-Шариф. По оценкам американской разведки, нынешнее афганское правительство Ашрафа Гани может пасть через шесть месяцев или год, хотя, учитывая, что афганские войска сдаются без боя, это может произойти быстрее.

Самую протяжённую границу — около1000 км, Афганистан имеет с Таджикистаном, и талибы уже контролируют её две трети, по сообщению МИД РФ. После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами.

"Мы сделаем все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы предотвратить любые агрессивные действия против наших союзников", — предупредил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

* террористическая организация, запрещённая в России.

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Кедми: «Война скоро начнется» / О ситуации в Афганистане на пальцах
Куратор: Любовь Степушова
Темы талибан афганистан борис долгов
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