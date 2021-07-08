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Автор Александр Шторм

Белоруссия становится плацдармом России

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Польские эксперты, характеризуя состояние дел в соседней Белоруссии, сходятся во мнении, что Минск вынужден пойти на углубление интеграции с Россией. Других вариантов у Лукашенко просто не осталось.

Белоруссия становится плацдармом России

Несмотря на то, что режим Лукашенко находился фактически на грани падения, силовикам удалось подавить выступление белорусов и фактически вернуть себе полный контроль над страной, пишет Polskie Radio.

Запад ввёл санкции против РБ после принудительной посадки в Минске самолёта линий Ryanair и последовавшим за этим арестом журналистов Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

В ответ на это 28 июня Минск объявил о намерении приостановить действие соглашения о реадмиссии с ЕС.

Соответственно, власти страны отказались принимать обратно людей, которые незаконно попадут с территории Белоруссии в страны ЕС.

Через границу тут же хлынул поток нелегальных иммигрантов. Литва уже 2 июля была вынуждена объявить режим общенациональной чрезвычайной ситуации, поскольку нелегальная иммиграция в страну превысила в 11 раз показатели 2020 года.

Как заявил политолог исследовательского центра Warsaw Institute Гжегож Кучиньский, Минск воюет прежде всего с Литвой. Белоруссия в перспективе становится дальним плацдармом российского влияния, и надо быть к этому готовыми.

Причём Латвии эта проблема практически не коснулась, поскольку, с точки зрения Лукашенко, большим противником является Литва. Да и участок границы с Латвией намного короче.

Эксперт также напомнил, что недавно прошел VIII Форум регионов России и Белоруссии, на котором российский президент Владимир Путин пообещал РБ всяческую помощь и поддержку. Но это "автоматически означает стальные объятия старшего брата".

Недавнее сотрудничество белорусских и российских спецслужб в борьбе с оппозицией тому пример, пояснил Кучиньский. Но в целом речь идёт о противостоянии России и Запада.

С учётом того, что в сентябре стартуют стратегические учения "Запад 2021", понятно, что российское военное присутствие на территории Белоруссии на постоянной основе будет только усиливаться.

Белоруссия без России очень быстро окажется на грани экономического краха. Так что получить важные кредиты и тарифные льготы Минск может, только согласовывая свои желания с Москвой. Иначе страна обречена на банкротство или на такой кризис, который приведёт к социальным потрясениям в обществе.

Так что декларации об интенсификации интеграции Белоруссии с Российской Федерацией не останутся словами, имеет смысл думать об их практической реализации, подытожил польский эксперт.

Тем временем Александр Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции России и Белоруссии до 2030 года. С помощью таких, в общем-то, нехитрых "стратегических" документов глава Белоруссии утверждает свой план интеграции, который постоянно растягивается, отмечают в телеграм-канале "Мониторинг BY".

Кроме того, президент заявил, что западные санкции направлены на разрушение интеграции России и Белоруссии.

На самом же деле санкции направлены против режима власти Александра Лукашенко и, по сути, могут ускорить интеграцию. Но не стоит обольщаться: белорусский президент твёрдо держит власть в своих силовых руках и не собирается ни с кем ею делиться. Поэтому экономическая интеграция в его понимании — это усиление форматов помощи от России в обмен на некоторые экономические уступки.

Словом, Лукашенко никуда не торопится. Он будет и дальше обсуждать

  • и конституционную реформу,
  • и планы глубокой интеграции.

Но заботит его другое: как сделать так, чтобы Россия давала еще больше денег.

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Почему Лукашенко с Путиным, но не с Россией?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва латвия польша белоруссия софья сапега роман протасевич гжегож кучиньский россия и белоруссия союзное государство александр лукашенко союзное государство россия - белоруссия
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