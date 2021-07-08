Запад делает Украину главным театром военных действий

В среду, 7 июля, спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай дал Зеленскому ответ на запрос о вступлении в НАТО. Он заявил, что проведение реформ на Украине, безусловно, важно, но даже их успешная реализация не гарантирует Незалежной членство в альянсе. Не только Киев должен быть готов к членству, но и НАТО — к расширению.

Украину никогда не примут в НАТО. Никто и никогда не делал колонии хотя бы формально равными партнёрами. Нет необходимости давать подчинённой территории какие-то даже мизерные права, а Украина полностью используется Западом как военный плацдарм против России. Сама же Украина представляет опасность не убогой армией, а террористическо-диверсионной деятельностью. Киев готовит теракты на юге России. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, на Прямой линии Владимир Путин сказал, что не видит смысла встречаться с президентом Украины, хотя мы — один народ. А Владимир Зеленский тем временем продолжает развивать активность по всем направлениям, особенно в отношении НАТО. Делает заявления, что без Украины НАТО теперь никак. Каковы сейчас реальные перспективы Украины попасть в НАТО?

— Зеленский никто, и звать его никак. Но в данном случае мы исходим из того, что США и другие страны НАТО в последнее время действительно очень активно осваивают территорию Украины именно в военном плане:

создаются различного рода пункты материально-технического базирования, прообраз будущих военных баз;

осуществляется завоз вооружения и военной техники западного производства, по данным российской военной разведки, дальше это может быть передано украинским войскам, которые нацелены на проведение блицкрига против Донбасса.

Украинский плацдарм

Украина интересует Запад как потенциальный театр военных действий и, соответственно, территория базирования серьезных видов вооружений, нацеленных на Россию. Примет НАТО Украину в свои ряды либо не примет, уже не столь важно, ведь важны не намерения, а возможности.

А возможности, которые сегодня альянс имеет для своих вооруженных сил на Украине с полного согласия и при поддержки ее властей, очень велики. Создается серьезный плацдарм для ведения боевых действий против Российской Федерации.

Хотя у нас и принято ругать, насмехаться над украинской армией (там — действительно во многом плачевное состояние), но все-таки они не стоят на месте, идет совершенствование.

Государство-террорист и диверсант

В частности, представляет опасность такой компонент украинских вооруженных сил, как диверсионно-разведывательная деятельность. Сильной стороной украинской повстанческой армии, которая признана террористической организацией, тоже всегда были методы тайной диверсионной войны.

В советские времена огромными усилиями НКВД СССР это подполье было частично ликвидировано, часть этих людей ушла на Запад. Тем не менее эта проблема была актуальна вплоть до конца 50-х годов. И эти навыки не утеряны.

Важно понимать, что Украина может укусить, ужалить и сделать это очень больно путем засылки диверсионно-разведывательных групп для совершения терактов. На территории ДНР и ЛНР это достаточно часто происходит.

Можно отметить успешные операции по ликвидации политического и военного руководства этих непризнанных республик украинскими спецслужбами.

Преступные деяния со стороны Киева продолжаются, и они порой добиваются исполнения этих целей. Периодически осуществляется засылка украинских диверсантов в тыл подразделений народной милиции, где уничтожают бойцов ДНР и ЛНР.

Это — опасный профессионализм, тем более, что они действуют без всяких норм закона и морали. Причем сегодня профессиональные диверсанты занимают в командных структурах высокие посты.

Украинская террористическая инфраструктура

Системы военной разведки есть в структуре Главного управления Министерства обороны Украины, в Службе внешней разведки Украины и Службе безопасности Украины. Эта триада — достаточно эффективна и опасна. Там есть и подразделения специального назначения.

Для России сегодня — это реальная угроза, вызов безопасности с точки зрения того, что украинские спецслужбы создают опорные пункты для будущей диверсионно-террористической деятельности на юге России, особенно активно — в Крыму.

По нескольким арестам и задержаниям с поличным террористов этого бандподполья ясно видно, что создается инфраструктура террора. Продолжаются переброски диверсионно-разведывательных групп с территории Украины на территорию России.

В момент обострения военно-политической ситуации это может усилиться. Это серьезный вызов, который мы должны учитывать и которому мы должны противостоять.

Это сильная сторона украинской армии, при том, что там, конечно, налицо многочисленные очень острые проблемы с комплектацией личного состава, с техническим перевооружением, неспособностью украинского оборонно-промышленного комплекса поставлять современные системы вооружения и военной техники.

Но диверсионно-разведывательный компонент был, есть и будет оставаться сильной стороной украинских спецслужб и вооруженных сил Украины, это надо учитывать и быть готовыми нейтрализовать подобного рода украинский потенциал.