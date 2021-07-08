В среду, 7 июля, спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай дал Зеленскому ответ на запрос о вступлении в НАТО. Он заявил, что проведение реформ на Украине, безусловно, важно, но даже их успешная реализация не гарантирует Незалежной членство в альянсе. Не только Киев должен быть готов к членству, но и НАТО — к расширению.
Украину никогда не примут в НАТО. Никто и никогда не делал колонии хотя бы формально равными партнёрами. Нет необходимости давать подчинённой территории какие-то даже мизерные права, а Украина полностью используется Западом как военный плацдарм против России. Сама же Украина представляет опасность не убогой армией, а террористическо-диверсионной деятельностью. Киев готовит теракты на юге России. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
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— Игорь, на Прямой линии Владимир Путин сказал, что не видит смысла встречаться с президентом Украины, хотя мы — один народ. А Владимир Зеленский тем временем продолжает развивать активность по всем направлениям, особенно в отношении НАТО. Делает заявления, что без Украины НАТО теперь никак. Каковы сейчас реальные перспективы Украины попасть в НАТО?
— Зеленский никто, и звать его никак. Но в данном случае мы исходим из того, что США и другие страны НАТО в последнее время действительно очень активно осваивают территорию Украины именно в военном плане:
Украина интересует Запад как потенциальный театр военных действий и, соответственно, территория базирования серьезных видов вооружений, нацеленных на Россию. Примет НАТО Украину в свои ряды либо не примет, уже не столь важно, ведь важны не намерения, а возможности.
А возможности, которые сегодня альянс имеет для своих вооруженных сил на Украине с полного согласия и при поддержки ее властей, очень велики. Создается серьезный плацдарм для ведения боевых действий против Российской Федерации.
Хотя у нас и принято ругать, насмехаться над украинской армией (там — действительно во многом плачевное состояние), но все-таки они не стоят на месте, идет совершенствование.
В частности, представляет опасность такой компонент украинских вооруженных сил, как диверсионно-разведывательная деятельность. Сильной стороной украинской повстанческой армии, которая признана террористической организацией, тоже всегда были методы тайной диверсионной войны.
В советские времена огромными усилиями НКВД СССР это подполье было частично ликвидировано, часть этих людей ушла на Запад. Тем не менее эта проблема была актуальна вплоть до конца 50-х годов. И эти навыки не утеряны.
Важно понимать, что Украина может укусить, ужалить и сделать это очень больно путем засылки диверсионно-разведывательных групп для совершения терактов. На территории ДНР и ЛНР это достаточно часто происходит.
Можно отметить успешные операции по ликвидации политического и военного руководства этих непризнанных республик украинскими спецслужбами.
Преступные деяния со стороны Киева продолжаются, и они порой добиваются исполнения этих целей. Периодически осуществляется засылка украинских диверсантов в тыл подразделений народной милиции, где уничтожают бойцов ДНР и ЛНР.
Это — опасный профессионализм, тем более, что они действуют без всяких норм закона и морали. Причем сегодня профессиональные диверсанты занимают в командных структурах высокие посты.
Системы военной разведки есть в структуре Главного управления Министерства обороны Украины, в Службе внешней разведки Украины и Службе безопасности Украины. Эта триада — достаточно эффективна и опасна. Там есть и подразделения специального назначения.
Для России сегодня — это реальная угроза, вызов безопасности с точки зрения того, что украинские спецслужбы создают опорные пункты для будущей диверсионно-террористической деятельности на юге России, особенно активно — в Крыму.
По нескольким арестам и задержаниям с поличным террористов этого бандподполья ясно видно, что создается инфраструктура террора. Продолжаются переброски диверсионно-разведывательных групп с территории Украины на территорию России.
В момент обострения военно-политической ситуации это может усилиться. Это серьезный вызов, который мы должны учитывать и которому мы должны противостоять.
Это сильная сторона украинской армии, при том, что там, конечно, налицо многочисленные очень острые проблемы с комплектацией личного состава, с техническим перевооружением, неспособностью украинского оборонно-промышленного комплекса поставлять современные системы вооружения и военной техники.
Но диверсионно-разведывательный компонент был, есть и будет оставаться сильной стороной украинских спецслужб и вооруженных сил Украины, это надо учитывать и быть готовыми нейтрализовать подобного рода украинский потенциал.
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Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.