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Автор Александр Шторм

New York Times: США можно, русским - нельзя

Мир

Американцы пытаются оправдать для себя сомнительные моменты собственной истории. Профессор Йеля Тимоти Снaйдер предлагает альтернативный метод преподавания в университетах для внутреннего комфорта нации.

New York Times: США можно, русским - нельзя

В своем материале New York Times Снайдер выдает пример редкостных по своей обоснованности двойных стандартов.

Выводы из его статьи напрашиваются такие: борьба России с искажениями истории — это плохо, а действия США по "замазыванию" своих расистcких преступлений — это "другое", поэтому хорошо и правильно и имеет все основания быть.

Из его же выкладок: "голодомор"— это только Украина, а не Россия и не Казахстан. А республиканцы все поголовно преступники ( на минуточку, это половина населения Америки). Но его не смущают такие мелочи.  

Касательно "голодомора" Снайдер утверждает, что к марту 1932 года сотни тысяч людей уже умирали от голода на Советской Украине, поскольку Сталин считал республику "нелояльной".

Именно поэтому якобы Кремль проводил специальную политику против Украины. Он пишет, что:

  • жителям республики запретили выезд из нее;
  • крестьянам запрещали ходить в города за подаянием;
  • сельские поселения, которые не выполняли целевые показатели по сбору зерна, отрезались от остальной экономики;
  • семьи были лишены домашнего скота. 

Снайдер также упоминает тот факт, что на  Украине безжалостно изымалось именно зерно, что не имело под собой никакого логического объяснения.

Обоснование как раз лежало и лежит в плоскости договоренности СССР именно с США, но об этом в статье нет ни слова. Более того, Снайдер отрицает факт голода в других республиках, упрекая при этом Россию в нежелании признать трагедию Украины. 

Примерно такие же выводы он озвучивает по любым вопросам российской истории. То есть концепция исторических конструкций в его исполнении должна работать только и исключительно на пользу интересов США.

Россия же, делая то же самое, "оправдывается". 

Снайдер в том же материале пишет, что во многом манера преподавания истории в США устарела и мешает пониманию объективной стороны процессов. По его словам, утверждение о том, что дискриминация является лишь результатом личных предрассудков, есть инструмент освобождения себя от ответственности. При этом выводы делаются весьма и весьма спорные. 

Возвращаясь к теме системного расизма, автор напомнил про эпизод с резней в Талсе. В то время Оклахома была штатом, где действовали законы Джима Кроу. Гринвуд был процветающим районом чернокожих в Талсе, пока в начале лета 1921 года там не произошла массовая резня населения. С тех пор договориться о том, как обсуждать этот эпизод в университетах, так и не удалось. 

Системная сила расизма проявляется как раз в долгом умолчании подобных событий, считает Снайдер. В Талсе местная пресса быстро перестала упоминать о случившейся бойне.

Уже в наши дни губернатор Оклахомы заявил, что о резне в Талсе все же можно рассказывать в школах. Но учителя намерены и дальше защищать чувства по поводу фактов, а также подавать информацию так, чтобы не вызывать противостояния в обществе.

"Демократия требует индивидуальной ответственности, что невозможно без критической истории. А такая ответственность возникает только на основе самоосознания и самокоррекции. С другой стороны, авторитаризм все упрощает и инфантилизирует" - делает выводы профессор. С ним, впрочем, не особо согласились даже читатели журнала.

Как отмечают комментаторы, судя по всему, в США еще долго не будут "преподавать настоящую историю или разрешать какие-либо дискуссии по любому аспекту истории, который заставляет кого-то чувствовать себя "неудобно".

"Конечно, это означает, что в соответствии с поговоркой, мы никогда не извлечем уроки из истории и поэтому обречены повторять старые ошибки. Рада, что я уже старая, и надеюсь, что меня не уже не будет на свете, когда в США обязательно вспыхнет новая кровавая гражданская война" - заявила одна из американок.

 

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Куратор: Любовь Степушова
Темы расизм голодомор иосиф сталин информационная война фальсификация истории
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