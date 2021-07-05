Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику

Президент Белоруссии призвал творческую интеллигенцию не портить себе карьеру, не лезть в политику и поберечь себя.

Угрозы президента

Во время посещения Национального академического театра оперы и балета президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил творческой интеллигенции, что у них нет права на политическую ошибку. По словам белорусского лидера, представители культуры, являясь лицом нации, к мнению которых прислушиваются граждане, лишены шанса на прощение, поэтому он призвал не губить свой талант:

"Вы никогда не исправитесь. Если обрели и потеряли своё лицо, его практически нельзя будет восстановить. Поэтому, прежде чем что-то сделать, — а на вас смотрят миллионы глаз, и не только в нашей стране, — думайте, следите за каждым своим шагом".

Глава государства заметил, что некоторые представители творческой интеллигенции поддержали протесты оппозиции после выборов 2020 года, оказывается, из-за того, что он редко бывал на постановках и спектаклях.

Разумеется, присутствие Александра Григорьевича не может не вдохновить. Насколько бы Ермолова играла бы лучше, будь в зале президент Белоруссии, а Нуриев и Барышников никогда бы не оставили СССР в поисках лучшей доли.

Лукашенко попросил артистов беречь себя, стать лучшими в своей профессии и не вмешиваться в политику, потому что там "жестокие, бешеные законы". По его словам, не все смогут выдержать это. Кто принял эти бешеные и жестокие законы, Александр Григорьевич уточнять не стал.

Как это и принято в странах, идущих по "особому пути", президент Белоруссии напомнил старую песню о том, что страна подошла к опасной черте, за которой государственность будет утрачена. В этом контексте заявление Александра Лукашенко звучит в унисон со стратегией национальной безопасности России — базовым документом, определяющим интересы и приоритеты страны. Её на днях утвердил президент Владимир Путин. В который раз выяснилось, что Россия, как и Белоруссия:

в кольце врагов;

Родина в опасности;

во всём виноваты несогласные с "политикой партии";

кругом шпионы, провокаторы и гомосексуальный заговор.

Александр Лукашенко уверен, чтобы не потерять страну, глава государства и творческая интеллигенция должны вместе вести за собой народ в светлое будущее. Кто же не согласен с мнением власти в его лице, тот является врагом, желающими "разрушить государство". И в этом изящные манеры белорусского лидера перекликаются с позицией властей соседнего "большого брата".

Оппозицию сравнили с нацистами

МВД Белоруссии выступило с предложением считать бывший государственный флаг страны (бело-красно-белый), на фоне которого Александр Лукашенко принимал президентскую присягу, экстремистским. В этом есть и ирония, и некий символизм, отражающий суть так называемой суверенной демократии.

В КГБ обещали рассмотреть предложение коллег-силовиков, к которым присоседился и белорусский Союз журналистов — приравнять лозунг "Жыве Беларусь!" к нацистскому приветствию "Хайль Гитлер!".

В Союзе журналистов Белоруссии утверждают, что под бело-красно-белым флагом воевали "каратели и полицаи" во время Второй мировой войны, а приветствие "Жыве Беларусь!" выкрикивали бойцы Добровольческой пехотной бригады СС и Белорусского полицейского батальона коллаборационистов.

Эта инициатива, возможно, поставит в неудобное положение российские власти. Под нынешним триколором и Андреевским флагом воевала Российская освободительная армия генерала Власова. Наверняка и выкрикивали "Слава России!", как это нередко делают теперь представители правящей политической элиты. Эмблема же 29-й дивизии СС "РОНА" власовской армии — стилизованный георгиевский крест. Возможно, эта эмблема сочеталась и с георгиевской лентой.

Сколько дел завели из-за бело-красных цветов — не счесть. Российский футбольный клуб "Спартак", наверно, просто бы расстреляли как "нацистов".

Принуждение к лояльности

Психоделика непримиримой борьбы с оппозицией приводит к множеству смысловых парадоксов. По примеру России в Белоруссии стали активно использовать тему экстремизма, отождествляя с ней любое инакомыслие.

8 июня 2021 года президент Лукашенко утвердил изменения в УК страны, добавив две новые статьи "Содействие экстремистской деятельности" и "Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности". По ним гражданам светит до 6 и до 3 лет лишения свободы соответственно. За участие в митингах можно будет схлопотать до 5 лет тюрьмы.

Минчанка Ольга Синелёва попала под замес силовиков после того, как отказала в сдаче квартиры помощнице прокурора Алине Касьянчик. Женщина попросила съехать квартирантку, которая выступала гособвинителем по резонансным политическим делам против протестующих граждан. Следствие решило, что Синелёва "поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов" и, несмотря на то, что Касьянчик выполняла условия договора по найму жилья, указала той на дверь.

34-летнюю Синелёву суд признал виновной в нарушении прав граждан и приговорил к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Возможно, мягкий приговор обусловлен тем, что женщина не была ранее судима и находилась в декретном отпуске.

Концентрация абсурда в сочетании с жёсткими действиями силового блока в отношении инакомыслящих рано или поздно, несмотря на квазипатриотические заклинания властей, перельет через край. Как напоминал в своё время последний советский генсек Михаил Горбачёв, это — диалектика. Как сильно бахнет — вопрос, получение ответа на который, видимо, всеми силами стремятся ускорить власти Союзного государства Белоруссии и России.

Крымский тест

История с подавлением белорусской оппозиции и посаженным в Минске самолётом с неугодным вольнодумцем на борту, вероятно, приблизила Александра Лукашенко к идее присоединения страны к России или, как это называют политики, к глубокой интеграции. Возможно, западные санкции в отношении Белоруссии оставили властям страны только два пути:

либо уступить власть и провести новые выборы, вероятно, без участия Лукашенко;

либо без стеснения провозгласить страну Белорусским федеральным округом России.

В этом контексте настойчивые предложения белорусскому лидеру посетить Крым выглядят призывом определиться в выборе. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает, что Александру Лукашенко уже давно пора высказаться о статусе полуострова:

"Мы всегда рады белорусскому народу. Это — наши братья… Крым уже активно развивает экономические отношения с Белоруссией. Белорусская продукция широко представлена на полках крымских магазинов и любима крымчанами".

Определиться в своём выборе призывают Александра Лукашенко и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заявил, что власти ждут президента Белоруссии в Крыму, и глава региона Сергей Аксёнов, который уверен, что белорусский лидер будет чувствовать себя на полуострове, как дома.

Возможно, Александр Лукашенко и примет решение о своём визите в Крым в ближайшей перспективе, что, скорее всего, и определит судьбу Белоруссии как независимого государства. Вероятно, и поэтому творческой интеллигенции популярно объяснили, чтобы те поскорее заткнулись накануне значимых политических событий.

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