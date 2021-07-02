"Предъявим самому канцлеру": Лукашенко готовит Германии нечто

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля объявил о завершении в стране "масштабной антитеррористической операции". По его словам, власти страны предъявят претензии "самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".

"Не какому-то Хайко Маасу"

Объявил об этом Александр Григорьевич на церемонии вручения государственных наград. "Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", — сказал Лукашенко.

По его словам, после окончания мероприятий по линии контрразведки власти "уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии" предъявят претензии, "но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии". "Об этом позже", — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что общество в стране пытались "раскачать изнутри". По его словам, события в республике после президентских выборов 9 августа прошлого года "обнажили в обществе язвы и опухоль, которые власти должны были устранить", и они сделали это.

"Может, кто-нибудь из вас примерно 10 месяцев тому назад ахали и охали в интернете: "Ах, насилие!" — и не понимали, что происходит. Если после всего того, что было показано и рассказано, люди не поняли — это уже не недопонимание, это уже враги, и их цель — разрушение государства", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, "нам казалось, что они экономически будут нас душить". "Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", — сказал он.

Официальные представители ведомства канцлера Мартина Фиц и германского МИД Андреа Зассе отказались комментировать заявления Александра Лукашенко.

Обмен "любезностями"

Напомним, 24 июня Евросоюз ввел очередные санкции против Белоруссии, запретив, в частности, поставки нефтепродуктов и калийных удобрений. Спустя четыре дня власти Белоруссии объявили о приостановке участия в программе Евросоюза "Восточное партнерство". Несмотря на все разногласия, до нынешних санкций Минск, пусть и формально, сохранял присутствие в этой программе.

Кроме того, на территорию Белоруссии был запрещен европейским политикам и чиновникам, которые, по мнению властей Белоруссии, причастны к санкциям. А затем было объявлено о приостановке работы в Белоруссии Гёте-Института и Германской службы академических обменов.

Напряженные отношения с Берлином у Минска с прошлого года, после президентских выборов. Власти ФРГ постоянно критикуют Минск, белорусские в долгу не остаются.

А вот что последует за нынешними заявлениями Александра Лукашенко, пока вопрос открытый. Вопрос еще и в том, насколько серьезны те данные, о которых белорусский президент обещал рассказать позже.