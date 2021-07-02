Как понимать заявление Путина о «бессмысленности и нецелесообразности» воссоздания СССР

Заявление Владимира Путина о "бессмысленности и нецелесообразности" воссоздания СССР вовсе не означает, что он не строит другой союз на постсоветском пространстве.

Путин пообещал не восстанавливать СССР

Президент РФ Владимир Путин на прямой линии 30 июня сделал замечание о том, что восстановление Советского Союза "бессмысленно и нецелесообразно".

Сожалея о распаде СССР, Путин сказал, что историческая Россия, которая была ядром этого общего государства с его распадом, "потеряла почти половину своего промышленного потенциала, половину своей экономики — около 50 процентов, и примерно такое же население и территорию".

Историческая Россия, продолжил президент, веками "вкладывала свои ресурсы в эту территорию". После этого он заметил о невозможности восстановления СССР "по целому ряду причин".

"Восстанавливать Советский Союз невозможно и бессмысленно по целому ряду причин, даже нецелесообразно, имея в виду, скажем, демографические процессы в некоторых республиках бывшего Советского Союза. Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с некоторыми вопросами размывания государственнообразующего этнического ядра", — сказал Путин.

Пораженческая позиция или хитрый ход

В России многими этот комментарий был воспринят как пораженческий и неаргументированный и не только адептами СССР, но и теми, кто согласен с Путиным, но считает, что данная риторика демонстрирует беззубость по отношению к Западу и потакает либеральным прозападным структурам внутри страны.

Но данный комментарий, несомненно, был не для внутреннего потребления, а направлен элитам бывших советских республик и будет там приветствоваться. Однако, надо понимать, что отрицая воссоздание СССР, Путин, несомненно, думает о другого рода союзе.

Об этом рассказал Pravda. Ru казахстанский экономист Пётр Своик. По его словам, речь может идти, например, о союзе на базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Эксперт напомнил, что СССР был "империей наоборот": он активно направлял ресурсы в республики и "окраины развивал больше, чем центр". Например, "Ивановская и Тамбовская области всегда были просто нищими по отношению к тому, что было, например, в Казахстане и Таджикистане".

После обретения независимости, указал Пётр Своик, республики, которые утверждали, что это именно они кормили центр, построили свои собственные государственности, политические, экономические системы, "никто им не мешал, они все делали в своих собственных интересах.". Но получилось не так, как они мечтали, интересы их в настоящее время ущемлены.

Ситуация складывается в пользу России

По словам экономиста, очевидно, что внутри ЕАЭС и СНГ, все торговые балансы России с другими странами складываются в пользу Москвы.

Даже Украина торгует с РФ с очень крупным плюсом в пользу последней. Миграционные балансы, потоки, в том числе наиболее перспективной молодежи, учащейся молодежи — тоже всё в пользу России. А централизованное перераспределение, которое было в СССР, сегодня отсутствует, отметил экономист.

Причём претензий быть не может, потому что всё это складывается естественным рыночным путем, добавил он.

"Россия же не заставляет гастарбайтеров приезжать или не заставляет специально казахстанских производителей уменьшать поставки на российские рынки, а российских производителей — побольше поставлять казахстанский рынок. Это складывается естественным рыночным путем. И такое положение Россию более чем устраивает", — сказал Пётр Своик.

Бывшие республики захотят, как было в СССР

По его мнению, если интеграция в ЕАЭС будет углубляться, то ее участники могут потребовать от Москвы составить некий инвестиционный план с тем, чтобы "казахстанские и другие производители тоже бы поставляли продукцию на российский рынок в не меньших объёмах, чем поставляется российской продукции на их рынки".

"Казахстанская делегация вполне могла бы приехать к русскому царю и сказать, что давайте договариваться, вы помогаете нам устранить наше отставание, а мы за это берем на себя обязательства быть общей частью, а не каким-то отдельным сувереном. Такие переговоры вполне возможны не сегодня, а в будущем", — сказал Пётр Своик.

"Сейчас идет процесс не воссоздания бывшего СССР, который, как правильно говорит президент России, нецелесообразен и невозможен, а создание некого другого союза. Причем Россия особо не торопится, потому что и нынешнее положение ей в экономическом смысле не во вред, отнюдь не во вред. А в столицах союзных республик тоже никто не рвется в углубление интеграции, все отстаивают свой суверенитет. Ну, пожалуйста, отстаивайте, давайте пока поживем так, а там видно будет", — сделал вывод экономист.

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