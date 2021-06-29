Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал статью "Как быть с Россией". Надо сказать, это сейчас довольно "модный" формат — накануне была опубликована статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Стороны таким образом сообщают о своём видении проблем не на переговорах с узким составом участников, а куда большему числу людей.
В какой-то степени это ещё и свидетельство того, что на переговорах договориться не могут. А потому и прибегают к такому способу ещё раз оповестить общественность о своих взглядах.
Статья Борреля, опубликованная службой внешних связей ЕС, называется "Как быть с Россией". "Россия — наш самый большой сосед. Она никуда не уйдёт. Маловероятно, что в ближайшем будущем будет политическое изменение, которое приведёт к существенному изменению её поведения", — отмечает глава дипломатии ЕС.
То есть, наверное, хорошо бы, чтоб Россия куда-нибудь "ушла"… Но так не получится, а потому придётся каким-то образом взаимодействовать. Каким?
Здесь, собственно, ответ был дан на прошлой неделе, когда проходил саммит лидеров стран Евросоюза. С одной стороны, Боррелю было поручено готовить санкции против России. С другой, заявлено о неких темах, по которым ЕС может взаимодействовать с нашей страной.
Поскольку ожидать существенного изменения поведения России не приходится и тем более она никуда не денется, "ЕС должен учесть это и разработать политику, которая позволит достичь той или иной формы сожительства, защищающей наши интересы и ценности и останавливающей динамику эскалации".
Обратим внимание насчёт "остановки динамики эскалации". Очень интересно, как это будет выглядеть: "В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры (…). Европейский совет попросил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право".
При этом Боррель сообщил, что также займётся разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов. Он отметил, что нужно "сохранять жёсткую линию" в отношении России, но при этом "оставлять открытыми каналы общения".
По его словам, внешняя политика заключается в том, чтобы "говорить с людьми, имеющими полномочия влиять на события". "Взаимодействие с Россией — это не роскошь и ещё в меньшей мере уступка", — отметил Жозеп Боррель.
Пока трудно сказать, что именно подразумевается под подготовкой санкций против России в ближайшие месяцы. Но очевидно, что говорить о перспективах улучшения отношений между Россией и Евросоюзом очень сложно. Какое может быть улучшение, когда угрожают санкциями?
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