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Автор Игорь Буккер

COVID в Израиле: не рано ли праздновать победу?

Мир

Израиль — самая вакцинированная страна в мире. Политики уже отпраздновали победу над COVID — путем жесткого ограничения свобод простых граждан. Но много ли это дало? В программе "Точка зрения" эту тему обсуждает член Комиссии по делам молодежи и спорта мэрии израильского города Ришон-ле-Цион Владислав Молочников.

COVID в Израиле: не рано ли праздновать победу?

Читайте начало интервью:

Израильское антиковидное чудо — миф?

— По поводу всей этой вакцинации… разве это не нарушение Конституции — заставлять человека делать то, что он не желает?

— В Израиле нет Конституции, какого-то основного закона. И никто не давал человеку письменное уведомление, что он будет уволен, если не привьется. Все делается просто и по-еврейски: вызвали, переговорили, напугали. Людям этого достаточно.

Были иски, в том числе в Верховный суд Израиля, но не было ни одного случая, чтобы сказали, что работодатель не имеет права тебя увольнять, потому что ты не вакцинировался. Верховный суд на стороне работодателя, государства, он не поддерживает гражданское общество. Обычно.

— А как к прививкам отнеслись ортодоксальные иудеи?

— Это особая публика, они живут государством в государстве. Они делают то, что им скажут раввины. Свою духовную власть они слушают беспрекословно. Кто-то из раввинов заставлял паству прививаться, кто-то говорил, что не надо.

Были религиозные, которые бурно протестовали против вакцинации, с демонстрациями. Они, а также арабы, способны на массовые протесты, а вот русские неспособны ни на что. Их миллион 200 тысяч, но они разрозненные, испуганные, каждый трясется за себя.

— И русскоязычная диаспора не сцементировалась?

— У нее как бы формально есть представитель Либерман. Он по факту уже 20 лет во власти. Он был министром обороны, финансов, транспорта. И за 20 лет он ничего не сделал в пользу русскоязычного населения.

Свои обещания он после выборов забывал и все время говорил, что мы одна страна, не надо делить на русских, эфиопов, марокканцев, мы все евреи. А по факту у русскоязычной общины есть немало индивидуальных проблем.

Израиль Тель-Авив

Той ли свободы ждали?

— Из Северной Кореи в связи с пандемией даже на Олимпиаду на едут. Что со спортивными соревнованиями в Израиле?

— Две недели назад открыли все. Хотя и говорят, что вновь будут закрываться. Не осталось ограничений и в плане спортивных мероприятий, и в плане концертов, и в плане посещения магазинов, супермаркетов. Даже в больницах можно ходить без масок.

Политики на 100% используют COVID в своих интересах. Надо было сказать, что нет больше COVID в Израиле, сказали. Надо говорить, что он снова есть, — он появляется. Где тут реальность, где тут вымысел, где тут чьи-то интересы, тяжело сказать.

В любом случае люди не понимают, что делать. Уже почувствовали запах свободы, а оказывается, эти театральные действия имеют несколько актов.

— У нас предупреждали и о второй, и о третьей волне.

— А здесь наоборот! Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн на пресс-конференции заявил о победе над COVID официально. Это был такой мощный PR-ход — "мы единственная страна, которая победила COVID".

Сейчас мы с вами говорим о какой-то ситуации неопределенности. Но судя по всему, что-то зреет. Потому что информация о том, что вспышки COVID происходят то там, то тут, появляется повсеместно. Причем болеют и вакцинированные.

Говорят, что Pfizer хочет сделать модификацию, которая бы учитывала индийский вирус.

— Говорят, что стопроцентную гарантию никогда не давали. Но если человек привит, симптомы будут проявляться слабее…

— Да, то есть люди болеют, но без летального исхода. Нет волшебной палочки в данной ситуации, чтобы решать эту проблему. Она очень сложная, многоступенчатая, все время меняет обличье. Население страдает, все хотят нормально жить, путешествовать, любить друг друга и наслаждаться жизнью. Уже полтора года прошло — и это время нам никто не вернет.

— А вот служба доставки неплохо себя чувствует.

— Да. Многие обогатились, открываются шикарные дорогие магазины, притом что мелкий бизнес разоряется. Многие крупные компании счастливы, что есть COVID. Все же перетекает. Сообщающиеся сосуды.

Люди лишились простых человеческих радостей. Я не говорю, что сам вид человека в маске дистанцирует человека от человека. Напряжение чувствуется: в автобусе, везде все в масках. Людям неуютно.

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы ковид владислав молочников вакцина против коронавируса
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