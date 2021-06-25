Нет причины горевать: почему провалилась идея саммита Россия - ЕС

Последние несколько дней весьма активно обсуждалась инициатива канцлера Германии Ангелы Меркель о проведении саммита Россия — ЕС с участием президента России Владимира Путина. Однако затея провалилась. Почему же так произошло?

За и против

Как это часто бывает, об инициативе Ангелы Меркель информация поначалу была неофициальной. Сообщило об этой идее германского канцлера издание Financial Times. Причём буквально за пару дней до саммита глав государств Евросоюза, который должен был стартовать 24 июня. Забегая вперёд, заметим, что это стало причиной большого недовольства лидеров некоторых государств. Ведь получалось, что канцлер Германии фактически ставила их перед фактом.

Зато инициативу Меркель поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Что тоже могло стать причиной подозрений — дескать, Меркель с Макроном всё это заранее обсудила, а только потом сообщила всем остальным.

Ожидаемо об идее проведения саммита с участием Владимира Путина высказались руководители прибалтийских государств и Польши. К ним примкнули Нидерланды. Вообще же, по сообщению Bloomberg, против саммита высказались главы порядка 12 государств. То есть чуть меньше половины стран-членов Евросоюза.

В общем, Ангела Меркель не делала секрета из того, что европейский саммит должен был пройти по примеру саммита в Женеве президентов России и США. И провал инициативы её явно разочаровал.

"Что случилось? Случилось то, что много говорим о суверенитете Европы, что президент США провёл очень серьёзную встречу с Владимиром Путиным, которая не производит впечатления поощрения российскому президенту, и что суверенная Европа, по моему мнению, должна быть в состоянии отстаивать свои интересы в похожих встречах", — заявила канцлер.

А было ли о чём говорить?

Она добавила, что не считает достаточным для ЕС, когда американский президент рассказывает партнёрам о таких встречах, а европейские лидеры — достаточно зрелые люди, чтобы вести прямые переговоры.

"Я лично считаю, что было бы лучше, если бы у нас были общие каналы диалога для всех стран-членов, наших институтов — Еврокомиссии и председателя Совета — с Россией, чем если бы отдельные или многие страны делали это по отдельности, потому что мы хотим иметь общее мнение по отношениям с Россией", — добавила она.

Заметно не только разочарование, но и раздражение. Но коль скоро решения в ЕС принимаются на основе всеобщего согласия, то поделать здесь Ангела Меркель ничего не может.

В Москве, судя по комментарию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отказ Евросоюза от саммита восприняли с сожалением. Хотя, судя по комментарию главы МИД Сергея Лаврова, не очень было понятно, какой была цель такого мероприятия, если бы оно всё же состоялось.

До 2014 года саммиты Россия — ЕС проходили регулярно, причём дважды в год (за исключением 2013-го и 2014-го годов). Затем по инициативе европейцев они были свёрнуты. И нынешнее предложение Меркель можно было бы рассматривать как попытку восстановить диалог.

Впрочем, успех такого диалога в нынешних условиях крайне невелик. В самом деле, крайне трудно на что-то рассчитывать, когда главы государств Евросоюза на этом же саммите решают, что надо бы разработать против России санкции на будущее, в качестве наказания "за агрессивное поведение".

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