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Автор Игорь Буккер

Почему династию Кимов боготворят северокорейцы

Мир

Северную Корею обычно характеризуют как страну социалистическую. Само это государство возникло при поддержке СССР, а сейчас его патроном номинально считается социалистический Китай. Однако фактически в государственной идеологии КНДР почти ничего не осталось от марксизма-ленинизма. Зато возникшая еще при основателе династии Кимов концепция чучхе здравствует и по сей день.

Почему династию Кимов боготворят северокорейцы

"Чучхе" переводится как "хозяин собственного тела и всего мира"

ДЛЯ СПРАВКИ:

Главными идеологическими положениями служат такие утверждения:

  • Народ придерживается строгой иерархической структуры, которой управляет вождь.
  • В государстве установлен приоритет коллективизма над индивидуализмом.
  • Главная задача чучхе — удовлетворение потребностей всего народа, а не отдельных его слоев.
  • Строй поддерживает позиции изоляционизма и антиглобализма.
  • Главный принцип государственного строя — сонгун. Он предполагает главенство армии. При этом войска не противопоставляются остальному народу, а являются его вооруженной частью.

Одновременно с закрытостью Северной Кореи от внешнего мира руководство страны приветствует образование. Есть даже термин специальный — юхак, то есть если буквально — "человек решил учиться за границей". И этот самый юхак переводится как "конфуцианское учение" — человек получил очень полезные знания, обучаясь за границей. И такие люди в стране высоко ценятся, потому что у них есть современные знания.

Не размывают ли идеи Конфуция учение чучхе? Оно до сих пор является главной идеологией в стране?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, кандидат философских наук Евгений Ким.

Читайте начало интервью:

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Ким Чен Ын — не аскет, но и не помешанный на роскоши диктатор

— Если вы внимательно посмотрите на идею чучхе, то многое из того, что связано с системой управления и с соподчинением людей, основано на конфуцианских учениях.

Один из важнейших постулатов конфуцианства — это достойный вождь во главе государства, который заботится о своих согражданах, и в ответ на это эти сограждане передают ему все, так сказать, полномочия и подчиняются его решениям.

Северная Корея, идеология
 

И с этим, например, связано то, что Ким Чен Ын время от времени, когда бывают какие-то яркие события, делает щедрые подарки простым корейцам. Недавний пример: он отправил одному из горняков, работающему на месторождении цветных металлов, в честь 60-летия особый праздничный стол. У корейцев традиционно заведено так, что когда человеку исполняется 65 лет, для него устраивается праздник:

  • обычно сыновья организовывают стол, на котором разные вкусности — там обязательно и сваренная курица должна быть целиком, мясо, овощи, фрукты, сладости и так далее.

А тут горняк — руководитель бригады, которая отправила рапорт в адрес ЦК партии о том, что они выполнили годовой план по добыче. И Ким Чен Ын поздравил его с этим делом и прислал этот подарок.

Это в традициях конфуцианства. И Ким это соблюдает.

Для руководителя народ — "высшее божество"

Идеология чучхе как раз во многом основана на этом, потому что народ любит руководителя, а высший руководитель говорит, что "к народу надо относиться, как к небесам", а в буддизме, как известно, бога как такового нет, там есть Шакьямуни Будда, но считается, что верховное божество — это небеса. То есть они считают, что народ является высшим божеством, и к нему надо относиться с почтением.

И, соответственно, поскольку лидер так относится, то и к нему самому народ тоже относится с уважением и беспрекословно выполняет его рекомендации.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын

Тем более что многие вещи, которые он делал, находясь на посту высшего руководителя, действительно впечатляют:

  • когда его отец был жив, они начали проводить ядерные испытания с переменным успехом, но Ким Чен Ын пришел, и при нем был совершен колоссальный прорыв в создании и ядерного оружия, и средств доставки ядерного оружия.

Мы можем не признавать, но реально это современная ракетно-ядерная держава, причем имеющая ракеты не только ближнего, но и дальнего радиуса действия.

  • Нужно отметить — при нем повысилась урожайность сельскохозяйственных культур. И если бы не санкции против Северной Кореи, особенно последние от Совета безопасности от 22 декабря 2017 года, производственное положение было бы намного лучше.

Плюс они имели бы возможность приобретать недостающие зерновые, а не экономить, как вынуждены сейчас делать, из-за фактического закрытия внешней торговли.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы ким чен ын евгений ким северная корея
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