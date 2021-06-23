Почему династию Кимов боготворят северокорейцы

Северную Корею обычно характеризуют как страну социалистическую. Само это государство возникло при поддержке СССР, а сейчас его патроном номинально считается социалистический Китай. Однако фактически в государственной идеологии КНДР почти ничего не осталось от марксизма-ленинизма. Зато возникшая еще при основателе династии Кимов концепция чучхе здравствует и по сей день.
"Чучхе" переводится как "хозяин собственного тела и всего мира"
ДЛЯ СПРАВКИ:
Главными идеологическими положениями служат такие утверждения:
- Народ придерживается строгой иерархической структуры, которой управляет вождь.
- В государстве установлен приоритет коллективизма над индивидуализмом.
- Главная задача чучхе — удовлетворение потребностей всего народа, а не отдельных его слоев.
- Строй поддерживает позиции изоляционизма и антиглобализма.
- Главный принцип государственного строя — сонгун. Он предполагает главенство армии. При этом войска не противопоставляются остальному народу, а являются его вооруженной частью.
Одновременно с закрытостью Северной Кореи от внешнего мира руководство страны приветствует образование. Есть даже термин специальный — юхак, то есть если буквально — "человек решил учиться за границей". И этот самый юхак переводится как "конфуцианское учение" — человек получил очень полезные знания, обучаясь за границей. И такие люди в стране высоко ценятся, потому что у них есть современные знания.
Не размывают ли идеи Конфуция учение чучхе? Оно до сих пор является главной идеологией в стране?
Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, кандидат философских наук Евгений Ким.
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Ким Чен Ын — не аскет, но и не помешанный на роскоши диктатор
— Если вы внимательно посмотрите на идею чучхе, то многое из того, что связано с системой управления и с соподчинением людей, основано на конфуцианских учениях.
Один из важнейших постулатов конфуцианства — это достойный вождь во главе государства, который заботится о своих согражданах, и в ответ на это эти сограждане передают ему все, так сказать, полномочия и подчиняются его решениям.
И с этим, например, связано то, что Ким Чен Ын время от времени, когда бывают какие-то яркие события, делает щедрые подарки простым корейцам. Недавний пример: он отправил одному из горняков, работающему на месторождении цветных металлов, в честь 60-летия особый праздничный стол. У корейцев традиционно заведено так, что когда человеку исполняется 65 лет, для него устраивается праздник:
А тут горняк — руководитель бригады, которая отправила рапорт в адрес ЦК партии о том, что они выполнили годовой план по добыче. И Ким Чен Ын поздравил его с этим делом и прислал этот подарок.
Это в традициях конфуцианства. И Ким это соблюдает.
Идеология чучхе как раз во многом основана на этом, потому что народ любит руководителя, а высший руководитель говорит, что "к народу надо относиться, как к небесам", а в буддизме, как известно, бога как такового нет, там есть Шакьямуни Будда, но считается, что верховное божество — это небеса. То есть они считают, что народ является высшим божеством, и к нему надо относиться с почтением.
И, соответственно, поскольку лидер так относится, то и к нему самому народ тоже относится с уважением и беспрекословно выполняет его рекомендации.
Тем более что многие вещи, которые он делал, находясь на посту высшего руководителя, действительно впечатляют:
Мы можем не признавать, но реально это современная ракетно-ядерная держава, причем имеющая ракеты не только ближнего, но и дальнего радиуса действия.
Плюс они имели бы возможность приобретать недостающие зерновые, а не экономить, как вынуждены сейчас делать, из-за фактического закрытия внешней торговли.
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