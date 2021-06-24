Украинцев разоряют, чтобы продать землю западным господам

Экскурс в историю: на чьих землях создавалась Украина? А на каком языке всегда там говорило и говорит до сих пор подавляющее большинство населения? Если государственный язык другой и людей заставляют на нём говорить, то это — совсем не их государство. Почему Россия не допустит вступления Украины в НАТО? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал председатель главного совета "МОО Славянская гвардия" Владимир Рогов.

Читайте начало интервью:

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Украина сегодня — это ухудшенная версия России 90-х годов

Владимир Рогов: Украина сегодня – это оккупированное государство

— Владимир, люди в Крыму сейчас живут достаточно хорошо, намного лучше, чем на Украине. Довольны даже те немногие, кто голосовал против присоединения к России. Малочисленные народы никак не обижены, крымско-татарский язык — государственный, есть много ресторанов крымско-татарской кухни.

Тем не менее, как вы сказали, недавно на Украине с подачи западных советников приняли закон о коренных народах Крыма. Но ведь этот закон совершенно не будет работать. Зачем он нужен?

— Этот закон призван опять привлечь внимание к этой проблеме. Хотя сама проблема — искусственная, она поднимается для того, чтобы рассказать, что кого-то там обижают. Это все подхватят местные и международные правозащитники, будут кричать о правах человека и так далее.

О слепоте национальности правозащитников

Мне вообще кажется, что правозащитник — это уже какая-то отдельная национальность, выведенная на постсоветском пространстве.

Правозащитники так и не видят до сих пор погибающих людей на Донбассе, как не видели заживо сжигаемых в Одессе, не увидят и массу всего остального. Но на то, что Западу надо, обратят внимание, напишут страшный отчет, как все плохо, хотя на самом деле все хорошо.

Так вот — по сути этим законом Зеленский показал, что есть три коренных народа, именно эти народы и только они — крымские татары, караимы и крымчаки — являются коренными.

Но я напомню, что территории пост-украинского пространства, подконтрольные сейчас Киеву, даже Закарпатье и Львов — это изначально русские земли.

Землю — зарубежным господам

Сейчас у Зеленского и всей украинской власти основная задача — выдернуть землю из-под ног жителей постукраинского пространства, не дать им возможности приобрести ее. Для этого они делаются максимально нищими, чтобы никто там по 2-3-5 гектаров не купил и не сидел на них.

Теперь — цены там другие, дикие совершенно. В Мелитополе, например, всегда была отличная черешня, потому что там была очень сильная селекционная школа. Так вот в Мелитополе сейчас черешня в июне стоит дороже, чем в Москве.

Это же — полный нонсенс. До чего уже доработали, что даже уже чистый чернозем и климат хороший не могут обеспечить местных жителей нормальными продуктами по нормальной цене.

— К сожалению, политикам хочется только урвать для себя побольше. Они как будто думают, что будут жить вечно или заберут все с собой. Они просто не понимают, что жизнь — это миг, а будущие поколения проклянут их.

— Я думаю, что фамилия Зеленский станет ругательством на данных территориях даже вне зависимости, что с ними будет. Но я уверен, что рано или поздно эти землю все равно вернуться в родную российскую гавань. Другого выхода просто быть не может.

Потому что если там будет дальше продолжаться эта гангрена, то тогда это будет прямой угрозой российскому государству. Время подлета ракет из того же Запорожья или Харькова составляет всего 5-7 минут, а до Белгорода или Ростова — вообще минута-две. Это — слишком маленькое время для принятия решений.

Перепроверить уже нельзя, невозможно. Если уже видно, что что-то летит, понятно, что надо будет сразу же отвечать. И вдвойне страшно, что тогда русские будут уничтожать русских, потому что мы прекрасно понимаем, кто живет и в Харькове, и в Запорожье, и в Одессе.

И туда ракеты прилетят в первую очередь, потом уже дальше — к западным "партнерам". И вот это — очень большой риск. И противовесов этому не так много. Помимо военного блока с Китаем, помимо установки чего-то такого стратегического в Венесуэле, на Кубе, в Никарагуа или где-нибудь еще — в относительно мягком подбрюшье США.

И то вы представляете, какая сразу истерика начнется… Хотя это — намного дальше от США, чем условная даже Одесса, не говоря про Запорожье и тем более Харьков, от России.

В глазах США — только Путин

Но я надеюсь, что все будет хорошо. Это — только вопрос времени. Встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена в этом отношении тоже показательна, и недавняя передовица журнала Time четко об этом говорит.

Обратите внимание, Байден полетел в Европу, с Борисом Джонсоном встречается и с Ангелой Меркель, с руководителями Евросоюза и с английской королевой, с НАТО и другими. И саммит большой шестерки проводят. А после этого уже только с Путиным.

Но обложка Time говорит всё: Байден в черных очках, а в этих очках отражается портрет Путина. То есть — никого США не видят, кроме Владимира Владимировича. Значит, все прекрасно понимают, какая из этих встреч важнее.

Слава Богу, Владимир Путин — достаточно осторожный человек. Он начинает действовать тогда, когда есть уверенность в достижении цели. Владимир Владимирович прекрасно понимает, что происходит и что надо делать. Также важно, что большая часть нашего общества уже иначе настроена, чем в 80-е и 90-е годы.