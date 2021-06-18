КНДР не пустит своих спортсменов на Олимпиаду. И дело не в политике

Международный олимпийский комитет подтвердил, что спортсмены из Северной Кореи не выступят на летних Олимпийских играх в Токио.

По словам директора по коммуникациям МОК Марка Адамса, международный исполком уже призвал к Международной федерации незамедлительно перераспределить квоты КНДР для Олимпийских игр в Токио.

Что повлияло на позицию Северной Кореи: коронавирус, который свирепствует в Японии, или какие-то политические обстоятельства?

Об этом в студии программы "Точка зрения" своим мнением поделился ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, кандидат философских наук Евгений Ким.

— Каких-то новых политических моментов, касающихся Северной Кореи, нет. А вот что касается коронавируса, — да, это, скорее всего, основная причина отказа от участия сборной страны в Олимпиаде.

Северная Корея закрыта от любого внешнего доступа. Так же никого не выпускают.

Напомню, Ким Чен Ын неоднократно говорил о том, что введённые ограничения работают — в его стране COVID якобы нет. И это одна из причин того, что КНДР "не занимается прививкой", хотя южнокорейский президент неоднократно предлагал Пхеньяну "помочь с вакциной".

КНДР отказывается от помощи Сеула не только "из гордости"

Вообще есть еще пара причин, почему в Северной Корее народ пока не вакцинируется.

Вакцину надо покупать. Но после резолюции Совета безопасности от 22 декабря 2017 года практически закрыта вся внешняя торговля с Северной Кореей. У Пхеньяна просто нет денег, чтобы купить эти вакцины.

Напомним, на текущей неделе Ким Чен Ын, выступая на партийном пленуме, завил о тяжелой ситуации с продовольствием в стране.

Об этом в среду сообщил японский телеканал NHK. По словам Ким Чен Ына, в КНДР не удалось выполнить план по сбору зерновых из-за ущерба, нанесенного тайфунами. Из-за этого, как сказал глава КНДР, в стране вот-вот может грянуть продовольственный кризис.

Кроме того, Ким Чен Ын сказал, что из-за карантинных мер, действующих в стране, правительство "не смогло в должной мере обеспечить граждан всеми необходимыми благами, включая одежду, жилье и еду". И потому призвал граждан готовиться к новому "Трудному походу" — так СМИ КНДР называют период начала 90-х, когда из-за кризиса в северокорейской экономике страну охватил жесточайший голод, из-за которого, по умеренным оценкам, погибло 600 тысяч человек.

Второй момент — то, что предлагается сейчас по системе COVAX, дойдет до Северной Кореи, может быть, года через два-три бесплатно.

Почему Ким Чен Ын отказывается от помощи соседей

Своей вакцины в Южной Корее нет, значит, имеется в виду, что поставить Сеул готов тот препарат, который закупает для себя: AstraZeneca, Moderna, Pfizer.

Здесь дело в том, что не одна страна запретила использование AstraZeneca для определенной категории людей, плюс к этому, в самой Южной Корее есть случаи гибели людей после вакцинации.

Буквально в этом месяце у них уже три случая смерти от вакцины — по одному от каждого из трех препаратов.

Поэтому Северная Корея, естественно, боится: а вдруг вместо вакцины подсунут что-то такое, от чего люди могут умереть.

В это сложно поверить, но учитывая, что эти две страны находятся в состоянии войны, то всё может быть. И не исключено, что найдутся силы, которые смогут это сделать.

Кстати, недавно в Южной Корее был вопиющий случай.

Буквально три дня назад в Южной Корее в больницу для военнослужащих поступили вакцины Pfizer. Каждый флакон, как известно, размораживается, затем в него вводится раствор, после этого препарат используют на 6-7 человек. Так вот, использовали. А потом в те же пузырьки еще раствор добавили. И "провакцинировали" следующую группу. Слабым соляным раствором. Вскрылась "ошибка" после того, как день закончился, флаконы сдали, количество привитых проверили, оказалось, что привито больше людей.

И сейчас медики ломают голову: а кому именно они сделали эти прививки. Это хорошо, что соляной раствор при внутримышечном введении не вызовет летальных случаев. Но факт есть факт.

Плюс к этому, хочу отметить, Южная Корея сейчас вакцинируется Moderna, потому что, в отличие от AstraZeneca, Pfizer и нашего "Спутника", надо сделать только один укол. Это вроде бы проще.

Но дело в том, что неделю назад американское агентство FDA, которое занимается контролем качества продовольственных товаров и лекарств, запретило использование 30 миллионов доз Moderna, произведенной на территории США, потому что качество оказалось ненадлежащим — просто опасно вводить людям.

30 миллионов доз. Где гарантия, что какая-нибудь из этих не попадет куда-то в другую страну по линии гуманитарной помощи?

Вот и понятны становятся опасения Ким Чен Ына:

купить вакцину для населения — денег нет;

контакты с внешним миром могут аукнуться серьёзными проблемами. Ведь если в страну вернется хотя бы один зараженный, это может привести к серьезным последствиям.

Поэтому здесь я вижу только одну причину для отказа участия в Олимпиаде — опасения из-за коронавируса, поскольку у КНДР просто нет возможности вакцинировать людей.