Украина сегодня — это ухудшенная версия России 90-х годов

Незалежная сейчас — это ухудшенная версия России 90-х годов. Националисты-бандиты по-прежнему хозяйничают по всей Украине. Владимир Зеленский — всё-таки лох. Так написали на его офисе. Украина стала главным нарко-хабом для всей Европы. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал председатель главного совета "МОО Славянская гвардия" Владимир Рогов.

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— Владимир, правда ли, что на Украине сейчас купить оружие проще простого и очень дёшево?

— Есть такое. Стоимость гранаты, например, в моем родном Запорожье, Днепропетровске или Харькове — просто смешная. Зачастую людям в кафе и ларьках предлагается купить гранату за две-три шаурмы, иногда — даже за одну шаурму готовы отдать. Такое ценообразование этого оружия — оно практически ничего не стоит, потому что свободно ходит везде.

Жертвы войны против себя

Вот недавно еще один "воин света" поспорил с кем-то и кинул гранату. Как всегда кинул неудачно — ему самому взрывом оторвало конечности, и он еще выхватил от людей, которые чуть не пострадали.

Теперь он остался без рук и почти без ног, будет долго лечиться. Наверное, его никто даже сажать не будет. Его оправдают и расскажут, что он — жертва очередной российской агрессии и прочих вещей.

Вспомните ролики, когда люди разряжают в себя автомат. Один стрелял себе в рот — полголовы снесло. И ведь он изначально тут же был записан как жертва войны — якобы страшные русские его убили.

Но когда уже видео разошлось, аккуратно признали, что да — так получилось, несчастный случай. Неважно, что он был обдолбан наркотиками и совал ствол этого автомата в рот несколько раз перед тем, как нажать.

— Такое продолжается уже семь лет. Общее психологическое состояние людей, всего общества все больше ухудшается?

— Безусловно. Уже проявляется стокгольмским синдром в масштабе всей страны. Ведь все простые люди стали заложниками тех, кто захватил власть в 2014 году, и начали их как бы жалеть, а на самом деле бояться, поэтому стали оправдывать любые их действия.

Конечно, подавляющая часть людей понимает, что там происходит. Но это подавляющее большинство задавлено, сломлено, оно понимает, что не сможет без организации и оружия что-то сделать, даже хотя бы постоять за себя.

— Националисты сейчас по-прежнему чувствуют себя хозяевами на улице, или их как-то приструнили?

— Безусловно, они остаются хозяевами на улице по причине своей полной безнаказанности. Более того, это не только не ограничивается, а все больше поощряется. По инициативе Зеленского и других высших руководителей принимаются законы, по которым будет особое правосудие для этих активистов и боевиков АТО.

Теперь оказывается, что перед законом некоторые — ровнее, заведомо правее. Яркий пример — Сергей Стерненко, бывший глава одесского "Правого сектора", активный участник Евромайдана, один из основателей "Народной люстрации".

Его недавно оправдали по делам о похищении человека, пытки, вымогательства, разбой и так далее. Он просидел всего несколько недель и спокойно вышел на свободу. Все его поддержали, у него — все нормально.

Всё-таки лох!

Был скандальный случай, что эти хлопцы обрисовали офис президента Зеленского, написали, что он — все-таки лох. Он, конечно, очень сильно переживает, пытается доказать, что он — все же не лох, он это все время доказывает везде, у него уже просто какая-то идея фикс.

Представьте себе президента какой-нибудь страны, который боится, что людям так и не понятно: лох он или не лох. Это же смешно и грустно одновременно. Как бы не о том должен думать глава государства.

— У нас сочиняли анекдоты про президентов нашей страны, а тут и придумывать не надо.

— Да. На Украине вообще продолжается серия очень грустных и кровавых анекдотов в реальной жизни. Это и понятно. Украина — это ухудшенная версия России 90-х годов.

Наркотрафик №1

Потому что уровень потребления наркотиков, тем более даже не условно классических, которые имеют растительное происхождение, а синтезированных, которые сносят мозги окончательно и бесповоротно, там уже просто зашкаливает.

Каждый день мои земляки, которые вынуждены жить в условиях оккупации нацистским режимом в Киеве, Запорожье, Одессе и многих других местах, присылают мне видео десятков людей, которые стоят потерянные, падают, видят какие-то галлюцинации, бегают в неглиже по центральным площадям крупнейших городов и так далее.

Потому что наркотический оборот там курируется силовиками из МВД или СБУ. Они между собой время от времени делят рынок, поэтому происходят какие-то задержания.

По уровню наркотрафика Украина сейчас — №1 во всей Европе, это — основной транзитный коридор Старого Света.

— Уже не Албания?

— Не-не, что вы. Албанцы не могут выйти на тот уровень, который предоставляет Украина по транзитным каналам.

— По масштабам.

— Да, и на Украине раздолье: хочешь — в Мариуполь, хочешь — в Бердянск, хочешь — в Одессу по морю, хочешь — сразу самолетом, куда угодно. Тем более де-факто существуют военные базы, хотя де-юре их как бы нет. Европейские вояки тоже не брезгуют на этом заработать.