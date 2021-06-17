Агенты "Моссада" в иранском руководстве

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад утверждает, что высокопоставленный сотрудник иранской разведки, который курировал контрразведывательные операции против спецслужб Израиля, на поверку оказался израильским шпионом. При этом экс-президент не назвал ни имени, ни период времени, когда это произошло.

В видеоинтервью, показанном на телеканале Iran International (штаб-квартира расположена в Лондоне), Ахмадинежад объяснил успех разведывательных операций Израиля в Иране высоким уровнем проникновения Израиля в иранские службы безопасности.

Откровения главы "Моссада"

Комментарий экс-президента появился после того, как покидающий свой пост шеф "Моссада" Йоси Коэн, выступая по Channel 12 News, раскрыл подробности израильских операций в Иране. 12-й директор службы внешней разведки косвенно признал, что израильские шпионы были причастны к двум взрывам на иранском предприятии по обогащению урана в Нетензе (провинция Исфахан), а также тот факт, что Израиль долгое время внимательно следил за действиями ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, прежде чем убить его в ноябре 2020 года.

Коэн сообщил, что в феврале 2018 года со склада недалеко от Тегерана были похищены тысячи иранских секретных документов по производству ядерного оружия. В этой операции участвовали более 20 агентов "Моссада", которые не были израильтянами, все они живы, некоторые из них уже покинули Иран.

Коэн также сообщил, что "Моссад" располагал точной информацией об этом комплексе. Исходя из этого, за пределами Израиля был построен идентичный объект, где тренировались агенты.

"Мы поняли внутреннюю структуру объекта и расположение сейфов", — добавил Коэн.

Признания экс-президента Ирана

Ахмадинежад сказал, что иранские спецслужбы "скрыли эту новость от людей, и мы узнали об этом только тогда, когда документы попали в руки врагов, и они раскрыли их содержание". Ахмадинежад добавил, что "документы Иранского космического агентства хранились в сейфе его руководителя. Шпионы проникли через дыру в крыше, вскрыли сейф и забрали документы".

Махмуд Ахмадинежад

Как сообщает Iran International, бывший президент сказал, что израильские шпионы в аппарате безопасности Ирана "провели крупную операцию в Торкузабаде (недалеко от Тегерана). Они передали Израилю несколько автофургонов с документами. Это был не просто лист бумаги. Было несколько грузовиков-фургонов".

"Как им удалось вывезти несколько фургонов из страны со всеми контрольно-пропускными пунктами в этой стране?" — задается вопросом Ахмадинежад.

Он также объяснил убийство Фахризаде действиями той же банды шпиков:

"Министр разведки Махмуд Алави даже сказал, что министерство заранее знало о времени и месте операции, но не было известно, кто пренебрегал разведывательной информацией и сотрудничал (с израильскими шпионами)".

Занимавший пост президента Ирана с 2005-го по 2013 год также заявил, что "коррумпированная банда" держала в неведении даже министра разведки, скармливала ему дезинформацию и рассказывала ему, что обычные воры использовали соседнее здание и что они были, наконец, арестованы полицией".

Ахмадинежад считает, поскольку спецслужбы обязаны были отреагировать на убийство ученых-ядерщиков, ими был арестован ряд невиновных людей, включая Мазиара Эбрахими, который после своего освобождения сказал, что задержанных вынудили дать признательные показания против самих себя.

"Спецслужбы, которые должны предотвращать такие инциденты, ждут, пока они не произойдут, а затем перед телекамерами заявляют, что обнаружили заговор. Затем они выдвигают несколько сфабрикованных имен, либо делают вид, что убили виновных, либо что те уже покинули страну. Потом они закрывают дело", — сказал Ахмадинежад в интервью Iran International.

Упоминая высокопоставленного сотрудника контрразведки, который, по утверждению Ахмадинежада, был израильским шпионом, экс-президент сказал, что тот, вероятно, был не одинок, а работал при поддержке других лиц.

Ахмадинежад, когда он был президентом Ирана, известен своими призывами стереть Израиль с лица земли и отрицанием холокоста. В 2019 году Ахмадинежад утверждал, что он не антисемит, а противник "сионистского правительства".

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