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Автор Антон Куликов

ЕС не станет ограничивать импорт нефти и газа из России. В чем подвох?

Мир

В Евросоюзе разрабатывают новую стратегию по России. Точнее сказать, уже разработали, но пока документ полностью не представлен. Его будут обсуждать на саммите Евросоюза 24-25 июня. Но кое-что все огласке предается.

ЕС не станет ограничивать импорт нефти и газа из России. В чем подвох?

Дистанцироваться, оказывать давление и вести диалог

Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 16 июня провел пресс-конференцию в Брюсселе, которая была посвящена как раз этой новой стратегии. Он сообщил, что Евросоюз намерен одновременно "дистанцироваться, оказывать давление и вести диалог" с Россией.

По словам Борреля, ЕС будет исходить из того, какие цели ставит перед собой Москва, а также основываться на прагматичном подходе при соблюдении своих принципов, добавил он.

"В современных условиях новое партнерство между Евросоюзом и Россией, предусматривающее более тесное сотрудничество, представляется отдаленной перспективой", — заявил Боррель.

Он подчеркнул, что Евросоюз намерен "противодействовать" России на российской территории и постсоветском пространстве. Он хочет препятствовать якобы "нарушениям прав человека в России", нарушениям суверенитета Украины, отвечать на "вредоносные действия правительства России, включая гибридные атаки".

"Сдерживать" ЕС намерен российское влияние на своей территории, на международных площадках и на умы еврограждан. "ЕС должен сдерживать попытки России подорвать европейские интересы, для этого сам Евросоюз должен стать более сильным и устойчивым", — заявил Боррель.

А какие же темы возможного сотрудничества? В общем, здесь ничего нового: "Для продвижения собственных интересов ЕС должен взаимодействовать с Россией по ряду вопросов, например, в здравоохранении, климате, по теме иранского ядерного досье и борьбе с терроризмом".

Евросоюз не будет ограничивать поставки нефти и газа из России

Впрочем, куда больший интерес на данный момент представляет еще одно заявление Борреля. Глава европейской дипломатии заявил, что ЕС не намерен ограничивать закупки нефти и газа у России.

"Нет, мы не намерены ограничивать импорт нефти и газа только из России, чтобы брать их у других поставщиков", — сказал Жозеп Боррель.

По его словам, "по мере нашего "зеленого перехода" потребление нефти и газа в Европе будет сокращаться, в особенности нефти, и это сильно затронет Россию".

Впрочем, отметил Боррель, "это коснется не только России, это коснется всех стран — поставщиков углеродного топлива в ЕС".

Напомним, Евросоюз к 2050 году намерен добиться нулевых углеродных выбросов. А к 2030 году он намерен довести роль "чистых" источников энергии до почти 40 процентов от своего энергопотребления.

Стоит заметить, что ранее депутаты Европарламента неоднократно призывали власти Евросоюза рассмотреть возможность ограничения поставок нефти и газа из России. Однако власти ЕС, судя по всему, рассчитывают на то, что это произойдет само собой по мере "зеленого перехода". К слову, времени не так уж и много, если учитывать ближайшие планы.

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Темы евросоюз стратегия жозеп боррель
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