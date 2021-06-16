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Автор Ирина Гусакова

Россия и Армения: основные стратегии для эффективного союза

Мир

14 июня в Ереване состоялось заседание "Лазаревского клуба", на котором обсуждался проект обновления архитектуры стратегического союза между Россией и Арменией. Ключевым стало обращение члена Совета "Лазаревского клуба" генерал-лейтенанта, профессора Гайка Котанджяна. Он отметил, что актуальность заявленной темы обусловлена поиском путей предотвращения потери армянской национальной государственности. Сейчас же ситуация обострена в связи с предстоящим формированием властей по итогам внеочередных парламентских выборов.

Россия и Армения: основные стратегии для эффективного союза

"Я считаю долгом начать доклад с императива реализации проекта "Армения — российский Израиль" на Кавказе и в окружающем регионе Большого Ближнего Востока. Профессиональная оценка характера угроз и долгосрочных интересов наших братских русского и армянского народов диктует приоритетность именно этого выбора. Обсуждение данного проекта, как мы знаем, развернулось в узком кругу высшего государственного руководства, начиная с 1992 года — с приобретением Арменией и Россией новой национальной государственности.

Нам из первых уст известно, что об этом в свое время с вдохновением размышлял наш друг и спарапет Вазген Завенович Саргсян. О многообещающей перспективности этой модели выстраивания армяно-российских межгосударственных отношений высказывался и лидер нашего клуба Константин Федорович Затулин", — отметил в своем выступлении генерал-лейтенант.

Гайк Котанджян отметил параллель между опытом гарантирования Израилю Штатами того, что холокост не повторится, и опытом гарантирования неповторения геноцида в отношении армянского народа со стороны Российской Федерации. Эти случаи отражают экзистенциальную точку отсчета стратегических интересов безопасности. Главный приоритет при этом у союзников — императив взаимного содействия устойчивому системному инновационному развитию.

армяне, флаг Армении

Закрепление российско-армянских союзнических обязательств в договоре давало армянам гарантии, что турецкий геноцид не повторится после резни мирного населения в Баку, Кировабаде и Сумгаите (когда развалился СССР).

Для Москвы же военный союз с Арменией тоже выгоден — ведь он дает гарантии международной безопасности России на армяно-турецкой границе с НАТО, что позволяет корректировать баланс стратегических интересов Российской Федерации.

Обеспечение взаимной безопасности обрело дополнительные гарантии в процессе доверительно-слаженного сотрудничества Армении и России в учреждении ими Договора коллективной безопасности и его развитии в ОДКБ. Россия при этом помогла в создании и модернизации ВС Армении, выступив как надежный военный союзник на Южном направлении.

Россия сыграла важную роль в предотвращении турецкого геноцида и в наши дни, во время войны в Нагорном Карабахе. Именно Российская Федерация осенью 2020 года взяла на себя ответственность за прекращение военной агрессии Турции и Азербайджана против армянского народа. Гайк Котанджян отметил в докладе, что достойна высокой оценки профессиональная помощь московской дирекции "Лазаревского клуба" в продвижении научно-экспертных разработок в обосновании неотложного размещения миротворческих сил России в Карабахе.

Россия как сопредседатель Минской группы по урегулированию карабахского конфликта имеет все основания для инициативного предложения США и Франции дать оценку геноцидальной агрессии Азербайджана и Турции против Нагорного Карабаха. Эта позиция России может стать основой для отвода войск азербайджанского агрессора с последующим проведением референдума среди населения в Нагорном Карабахе по определению статуса.

Такой подход укрепит лидирующую роль России также в отношении деэскалации на армяно-азербайджанской границе. Именно России целесообразно прекратить форсирование делимитации и демаркации, навязанное агрессорами вопреки международно-правовым нормам.

Нагорный Карабах конфликт

Лидерство России в урегулировании последствий агрессии в Карабахе предполагает также продолжение сотрудничества с российскими научно-экспертными центрами по инновации архитектуры армяно-российских отношений по модели "Армения — российский Израиль".

В связи с этим Гайк Котанджян считает целесообразным рассмотреть проекты по адаптации модели системы обороны Израиля к интересам армяно-российского стратегического союза. Речь идет о проекте "Нация-Армия" — "АЗГ-БАНАК", а также проекте адаптации государственной системы США по управлению ресурсами киберпространства к интересам модернизации совокупной мощи Армении. Отметим, что проект "Общенародная армия" — до его переименования в "АЗГ-БАНАК" — был задуман и разработан под руководством министра обороны Оганяна.

В связи с предстоящим формированием нового правительства Армении в результате внеочередных парламентских выборов актуальным становится выбор специалистов для реализации проекта "Армения — российский Израиль".

"В качестве образца при подборе подобных лидеров, владеющих обновляемыми знаниями, предлагаю рассмотреть Сейрана Мушеговича Оганяна", — подчеркнул Гайк Котанджян.

Именно такие кадры в международной практике оцениваются как ROLE MODEL: генерал — ученый — политолог в области руководства модернизацией систем обороны с целью их подготовки к войнам нового поколения.

Также на заседании клуба отметили полезность разработок Института национальных стратегических исследований Министерства обороны Армении, проведенных в результате научно-экспертных командировок в Израиль в 2011–2017 годах. В первую очередь речь идет о следующих моментах:

  • израильской модели парламентского обустройства взамен действующей в Армении германской модели;
  • о малом или военно-политическом кабинете с действующим в тени эффективным Советом национальной безопасности.

Подводя итоги заседания "Лазаревского клуба", Гайк Котанджян еще раз подчеркнул, что Россия и Армения должны быть сильными, чтобы преодолеть внешние и внутренние вызовы своему устойчивому развитию.

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Темы ереван гайк котанджян лазаревский клуб
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