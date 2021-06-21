Есть ли у России шансы сохранить и Армению, и Азербайджан

Внешняя политика страны характеризуется комплементаризмом. Армения поддерживает дружественные отношения как с Россией и Ираном, так и со странами Европейского союза и Соединёнными Штатами Америки. Республика имеет дипломатические отношения со 172 государствами мира и является членом более чем 40 международных организаций. Во многих странах есть крупные армянские диаспоры.

Проявляют ли себя как-то внешние силы сейчас? Есть ли у России шансы сохранить и Армению, и Азербайджан?



Ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров разбирался вместе с политическим обозревателем Айком Халатяном.

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— Что касается симпатий иностранных политиков к силам политическим в Армении, то они открыто не высказываются, но чувствуется поддержка. Естественно, более прозападных СМИ — это со стороны финансируемых различных западных НКО или даже прямо из американского бюджета или европейских стран.

Понятно, что эти симпатии не на стороне сил, которые выступают за союз с Россией. Но это естественно и ожидаемо.

К слову, Россия свои симпатии и антипатии тоже никак не проявляет, должен заметить. Россия заявляет, что готова работать с любым лидером, с любой партией, которую изберет армянский народ.

Сама Россия должна определиться, если она заинтересована в проекте евразийской интеграции, то надо что-то делать. Потому что "та" сторона не жалуется, она делает.

Это как в боксе: если вышел на ринг, то дерись и не жалуйся.

Россия сама должна определиться: что ей-то надо самой?

— Россия находится в сложном положении, потому что есть Азербайджан, с которым отношения не менее добросердечные, чем с Арменией…

— Я так не считаю. Давайте на простом примере, без персоналий: у нас страна Икс и страна Игрек.

Страна Икс — член ЕАЭС, член ОДКБ, в стране Икс находится российская база, бесплатно причем, коммунальные расходы этой базы взял на себя армянский бюджет, страна икс во всех международных голосованиях поддерживает Россию — по Украине, по другим вопросам, разным — послала в Сирию миротворческую группу наших саперов, медиков.

— член ЕАЭС, член ОДКБ, в стране Икс находится российская база, бесплатно причем, коммунальные расходы этой базы взял на себя армянский бюджет, страна икс во всех международных голосованиях поддерживает Россию — по Украине, по другим вопросам, разным — послала в Сирию миротворческую группу наших саперов, медиков. Возьмем страну Игрек. Страна Игрек не участвует ни в одном интеграционном проекте России. Она считает своим военно-политическим союзником Турцию, ее армию готовит Турция, она участник всех энергетических проектов западных, которых никто не скрывает, что нацелены именно против России, призваны снизить зависимость Европы от России — южный газовый коридор, все остальное. Что еще? Голосует в ООН против России, потому что тут можно понять, у нее свой нерешенный территориальный конфликт, ей все равно, что в России есть Абхазия, Осетия, Крым.

И вы теперь предлагаете России одинаково относиться к стране Икс и Игрек. Это же абсурд полный.

Понятно, что у России есть свой интерес с Азербайджаном, но все-таки отношения с Арменией и отношения с Азербайджаном должны иметь какую-то разницу в качестве, иначе смысла быть другом, быть союзником России нет.

Я люблю российскую историю, изучаю и должен сказать, что все-таки дипломатия никогда не была сильной стороной России. Потому что Россия очень часто была не в состоянии конвертировать успех на полях сражений в успех на уровне дипломатическом.

— Но ведь и говоря о западных успехах, речь идет не о дипломатии, а об экономике. Просто Запад покупает эту дружбу. А Россия не может себе этого позволить. У нас просто нет столько денег, вот и все.

— Я не согласен, потому что на постсоветском пространстве все-таки у России достаточно рычагов влияния и связей.

Был такой президент в Азербайджане в 90-е годы Абульфаз Эльчибей, который был сторонником союза с Турцией, разрыва отношений с Россией. А вам напомнить, как удалось России вернуть Азербайджан в зону влияния России тогда, при Гейдаре Алиеве. Это когда армянские власти одержали победу, и Гейдар Алиев побежал в Москву просить остановить армян.

И после этого он был согласен на тесные отношения с Россией и все остальное. Вы показали, что с вами выгодно дружить.

Сегодня же я вижу другую политику России — бей своих, чтобы чужие боялись. Это, по мне, бесперспективно.

— Россия рассчитывает на то, что дружба будет во взаимных интересах, а не только в интересах партнеров.

— Но тогда помогите найти такое компромиссное решение, устраивающее обе стороны.

— Так вот про это говорит Лавров, когда предлагает отложить ситуацию на время. Через пять лет, о которых пока договорились, ситуация может кардинальным образом измениться, кто знает, не придется ли Анкаре и Баку просить помощи у Москвы…

- Очевидно, что Россия заинтересована видеть Азербайджан в ЕАЭС и в ОДКБ.

Но надо же понимать, пока этот конфликт существует, армянские власти, которые руководствуются именно интересом Армении, будут тормозить же этот процесс.

Я могу свой прогноз дать. Я уверен, что

Азербайджан не станет членом ЕАЭС. Максимум, на что Азербайджан пойдет — это статус наблюдателя, чтобы получить определенные дивиденды, но не брать на себя никаких обязательств. Потому что стране, более 90% госдоходов которой формируется за счет экспорта нефти и газа, чисто экономически нет интереса в ЕАЭС. Интерес в ЕАЭС геополитический, они всегда пытаются этим манипулировать, использовать, что в случае положительного решения конфликта в Нагорном Карабахе она готова пойти на этот шаг.