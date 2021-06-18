С Западом Белоруссия или с Россией: станет ясно после ухода Лукашенко

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец, который сейчас живет в Варшаве, утверждает, что белорусский народ решит, кто будет у власти, что будут честные выборы, на которых определится дальнейшее будущее страны.

Насколько такой сценарий реалистичен?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" поделился эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Читайте начало интервью:

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— Белорусский народ ничего не решит, как ничего не решает молдавский, украинский, грузинский народ. Вообще народ ничего не решает. Даже американский народ ничего не решает. Он может пользоваться только готовыми формами.

Когда мне говорят, что народ решит, я всегда думаю: а что, народу позволяют самоорганизоваться? Как только он начинает самоорганизовываться, ему сразу же бьют по рукам большой стальной плеткой.

Самоорганизоваться разрешат только некоторым. А потом эти, которым разрешают, говорят, что народ решил.

Ни Лукашенко, ни его противники не советуются с народом. Хотя Лукашенко, безусловно, хотел бы быть народным президентом. Просто он свое время в политике уже пересидел, оно уже как бы закончилось. Сейчас оно просто догорает.

Чем быстрее он оттуда уйдет, тем, возможно, легче будет стабилизировать ситуацию.

Белорусов сможет объединить идея

Вопрос в том, что для стабилизации ситуации в Белоруссии все равно нужна идея, которую разделяет значительная часть элиты и большая часть общества.

— А идея Союзного государства еще жива? Она перспективна? Посол Евгений Лукьянов в Минске сказал, что осталось одну карту согласовать — энергоносители, взаиморасчеты, цены и акцизы. А все остальное уже согласовано. Что имеется в виду под "энергоносители и взаиморасчеты"? Это налоговая политика единая или что?

— Доступ на российский рынок, правила формирования цен на энергоносители для Белоруссии, возможности реэкспорта, которые, на мой взгляд, должны быть полностью ограничены.

Белоруссия ничего не должна реэкспортировать в Россию.

Либо это наше, либо это не наше, и мы честно об этом говорим. Хотя мы много раз видели, что очень многие продукты поступают на российский рынок как белорусский реэкспорт, и это нарушает в том числе санкционную политику.

Россия предлагает Белоруссии ряд конкретных вещей:

совместную политику цен на энергоносители, которая согласована;

доступ на российский рынок.

В качестве бонуса за доступ на российский рынок, очевидно, становятся интересными определенные инвестиции в Белоруссию со стороны российского бизнеса. И если это все будет сделано, то мы увидим, что картинка начинает двигаться и статичная превращается в динамическую. Если она не двигается, то, значит, это не дало нужного эффекта.

Если она в течение года-двух начнет двигаться и мы это увидим, значит, какой-то эффект получен и продолжать действие в этом направлении нужно и дальше.

На сегодняшний момент ответа на ваш вопрос у нас нет, потому что нет окончательного понимания о том, что достигнуты определенные соглашения, которые будут способствовать экономическому сотрудничеству стран. Пока это сотрудничество все-таки носило недостаточно активный характер.

Оно, скорее, было инерционным. Инерционного сотрудничества недостаточно. Оно должно быть опережающим и перспективным.

— То есть в Белоруссии могут развиваться разные сценарии: как интеграция с Россией, так и уход на Запад по украинскому сценарию?

— До определенного времени сценарии будут действовать одновременно. То есть никакого окончательного перевеса, окончательного преимущества ни один сценарий иметь не будет.

Ясность настанет после ухода Лукашенко

Только после ухода Лукашенко станет ясно, какой сценарий сработает.

Сейчас у оппозиции есть цель — сместить Лукашенко. И эта цель разделяется значительной частью общества.

Когда Лукашенко не будет, когда на его место придет человек, который негатив вокруг себя не сосредоточил, тогда будет ясно, насколько ситуация устойчива в целом.

Мы силами Лукашенко при поддержке России сбили первый порыв. Он не последний. Их будет много, они будут более изощренными, чем первый.

Потому что первый был в чем-то спонтанным, в чем-то — ситуативным. Никто не рассчитывал, что протест выйдет такой активный. Запад только через какой-то момент понял, что из этого что-то можно извлечь. До выборов он, скорее, считал, все прокатит по обычному сценарию.

Каким будет ответ? Нельзя сказать прямо сейчас. Потому что ответ в политике — это всегда некий временной лаг. Только через годы становится ясно, насколько удачно выбраны решения.

Но можем сказать, что попытки вытащить Белоруссию из зоны российского влияния обязательно продолжатся. И совершенно очевидно, что ответ "мы сейчас поможем экономически, а дальше все пойдет по накатанной" не проходит. На это у противников предусмотрены ответные меры.

Не разовые меры являются ответом на те события, которые прошли в Белоруссии, а постоянный момент сотрудничества, который не замыкается на позицию президентов.