Зачем Додону срочно нужен миллион доз коронавирусных вакцин

Лидер молдавских социалистов Игорь Додон обещает запустить в республике производство российской вакцины "Спутник V". Об этом экс-президент заявил в эфире телеканала Primul in Moldova.

По его словам, это будет возможно при условии, что на досрочных парламентских выборах 11 июля блок левых сил (Компартия и Партия социалистов) одержит победу.

Если Додон отработает вакцинный кейс, это ему поможет как-то в борьбе с Майей Санду?



Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал председатель молдавского филиала Изборского клуба Богдан Цырдя.

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— Этот вопрос хорошо было бы задать Кремлю или правительству Российской Федерации.

На деле мы получили в качестве гуманитарной помощи где-то 140 тысяч доз вакцин "Спутник", где-то на 70 тысяч единиц, потом еще 40 тысяч. Потом Игорь Додон и, соответственно, правительство выразили намерение заключить контракт на закупку еще 1 миллиона доз вакцин.

Была большая надежда, что этот контракт и, соответственно, доставка произойдет в мае-июне. Сегодня мы на уровне намерений — и вроде бы там идут переговоры.

Если эти вакцины придут, это сменит расклад.

У нас по 30-40 зараженных в день. Это очень мало. Еще месяц назад было по 2 тысячи. Сегодня упала и смертность. Я даже не понимаю: только Майя Санду распустила парламент, как на кнопку кто-то нажал, и COVID исчез.

Безусловно, изменится и политическая ситуация, если Додону удастся завезти этот миллион вакцин. Потому что большинство населения хочет "Спутник V". Но так как было только 100 тысяч доз, народ не доволен, подозревая (а эти слухи подогреваются сетью Сороса), что якобы Додон вакцинировал своих близких, а молдаванам при этом не досталось и никогда не достанется этот препарат.

Может ли Россия повлиять на процесс выборов

У нас посол США не то что ногой открывает дверь в Федеральную прокуратуру, он паркуется машиной на клумбе перед прокуратурой, понимаете?

Мы выражаем недовольство. Мы, партия социалистов и коммунистов, выражаем недовольство правительством, которое не видит вмешательства в выборы.

— А можно как-то упреждать такие действия? У нас же есть такой рычаг в России. Это газ дешевый. Продаем Молдавии по пониженным ценам газ, дешевле гораздо, чем Германии и прочим. Сказать Санду, по дипломатическим каналам довести до нее, что если вы там будете предпринимать такие-то шаги, мы изменим контракт по газу. Это почему не делается?

— Проблема в том, что если сделает это Россия, то пострадают же обычные люди. А им ещё и мозги промоют:

видите, Путин издевается над вами, что вы не голосуете за Додона; он издевается и хочет показать, что вы — рабы и должны голосовать, как он скажет вам, а вы не рабы, вы свободные люди, придите на выборы и скажите — нет, Додон, нет, Путин, нет русскому оккупанту.

Я утрирую, но мы знаем, что так происходит. Здесь должна быть информационная политика. Здесь должны быть НКО, как Запад открывает.

А центр информирования ОДКБ может быть? Есть центр НАТО. Почему нет центра ОДКБ?

Будучи доктором политических наук, я не понимаю, почему нет центра информирования о ЕврАзЭС? Почему только центры европейской интеграции? Неужели нельзя открыть 4 таких НКО по всему СНГ?

— Я думаю, что это можно и нужно делать. Но не делается потому, что наша элита в основном смотрит на Запад.

— Потому что элита сдавала некоторые ключевые российские телеканалы в франшизу Плахотнюку, а сегодня — "соросятам". И это не только в Молдавии так.

Так происходит и в Белоруссии, и на Украине, и в Казахстане, и в Армении — везде, где лютые русофобы управляют российскими каналами, делают деньги и со смеху умирают, потому что деньги, заработанные на российском контенте, уходят на политические партии, которые борются с Россией.