Кому нужно объединение Молдавии с Румынией

Президент Молдавии Майя Санду намерена использовать победу своей партии на парламентских выборах для трансформации Молдавии в президентскую республику и навязывания обществу стратегии унификации.

Это фактически объединение с Румынией? Это на самом деле стратегия действующего президента страны?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал "наш человек в Молдавии", председатель молдавского филиала Изборского клуба Богдан Цырдя.

Читайте начало интервью:

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Ещё немного — и Молдавии не станет

— Это уже не стратегия. Процесс запущен.

Майя Санду фактически превратила республику в президентскую. Причем не благодаря тому, что она какая-то особенно волевая. Она — никто, и зовут ее никак.

Но за ее спиной посол США, Госдеп и всевозможные фонды.

— А идея объединения с Румынией приветствуется в молдавском обществе?

— Я вам скажу так: наши чиновники запуганы послом США. И поэтому все беззвучно подчиняются:

президент дает указания, вызывает на ковер ЦИК, вызывает судей, вызывает прокуроров;

все приходят, хотя по закону президент не имеет права вызывать на ковер членов правительства, членов ЦИК.

То есть уже де-факто республика президентская.

Второй момент: унификация с Румынией — это латентный проект. Он был запущен после того, как

были приняты законы о языках — о молдавском языке на латинице,

в 1994 году была принята Конституция.

Все это время шел этот процесс румынизации, который был приостановлен только чуть-чуть во времена коммунистов.

Сегодня в Молдове более 640 тысяч граждан имеют румынские паспорта. Это по последним данным. А в очереди стоят еще 400 тысяч человек. Для того, чтобы иметь возможность работать и учиться в Евросоюзе.

Поэтому сегодня опросы показывают, что за унию с Румынией — то есть за ликвидацию Молдавии — выступают железно 21%. Еще лет 10 назад это было 9-10%, сегодня 21%.

Зачем молдаванам Румыния?

— А в Румынию хотят только для того, чтобы в Евросоюз влиться, или это действительно такое, как у нас в России: русские, давайте объединяться? Это ментальность такая или это наносное?

— Духовных унионистов, убежденных таких, идеологически подкованных, которые верят в идею, верят в проект великой Румынии, процентов 10.

Все остальные, в том числе русскоязычные пенсионеры, которые смотрят каждый день ролики, что в Румынии пенсия, к примеру, 300 евро, в Румынии бесплатно то, то и то, выдают пособия, на которые можно путешествовать, — верят в миф, что эта страна может обеспечить им процветание на уровне Швейцарии и Бельгии.

И ничего, что речь про самую бедную страну Евросоюза после Болгарии, самую коррумпированную страну Евросоюза после Болгарии, страну с самым большим оттоком населения в мире — 10 лет назад там было 23 миллиона, сегодня — 19 миллионов граждан.

Повторюсь: убежденных националистов, унионистов очень мало, процентов 9-10, а остальные верят в какие-то блага экономические, которые им предоставит Румыния — самая бедная страна Евросоюза, утонувшая в долгах.

унионисты Молдавии

При Санду процесс усилился, что неудивительно, если помнить:

Молдавией управляет гражданка Румынии.

Она, как человек, который присягал государству Румыния, будет работать на него, а не на свою страну. Что, собственно, и делает.

Оппозиция в Молдавии

— Согласно опросу ассоциации социологов и демографов Молдавии, партия "Действия и солидарность" Майи Санду набирает 36,6% голосов — если бы выборы состоялись сейчас, а блок коммунистов и социалистов 36,1%. Примерно одинаково. И третье место — партия "Шор", 7,3%. Оппозиция способна выиграть или хотя бы уравновесить Санду?

— Да, эти опросы показывают ситуацию внутри республики.

Но под давлением Евросоюза, Румынии и прочих заинтересованных сторон, включая и американского посла, социалисты вместе с блоком Майи Санду разрешили гражданам, у которых паспорта истекли, голосовать.

То есть граждане, которые живут в Европе, но у них паспорта просрочены, будут голосовать. Вот почему за Майю Санду в 2016 году голосовало 120 тысяч граждан Евросоюза, а в 2020 году — 250 тысяч. Это 15% электората.

Поэтому, когда мы говорим об опросах, приплюсуйте еще 14-15% из диаспор, которые голосуют все за Майю Санду.

Просто потому, что европейская народная партия Ангелы Меркель полностью её поддерживает.

В результате во всех странах Евросоюза имеются списки молдаван, которые там работают, и списки работодателей, на которых они работают. Имеются списки больниц, где они лечатся и, соответственно, работа идёт с работодателями, которые запугивают и убеждают своих молдавских сотрудников голосовать за Майю Санду. Это раз.

И два: там поставлен на поток мощнейший пропагандистский механизм. Их загнали всех в группы по "Фейсбуку", смотрящие по группам получают деньги от фондов Сороса, Аденауэра и так далее, ассоциации молдаван в Италии, Франции и других странах тоже получают зарплату от этих фондов. И эти сети — сети социальные, сети НКО — вместе работают на то, чтобы 300 тысяч молдаван превратились в 300 тысяч голосов.

В России нам с трудом удалось открыть 17 избирательных участков. И участки, соответственно, один в Норильске, где 3 молдаванина, 1 во Владивостоке, где аж 2 молдаванина, а в Москве, где 150 тысяч, — только 2 участка.

В Европе и на западе их за 100 с чем-то.

— На предстоящие выборы зарегистрировалось в России 5 тысяч с чем-то избирателей из Молдавии, а в одной только Италии — 170 тысяч…

— Да. Из 300 тысяч молдаван, проживающих в России, зарегистрировалось только 5 тысяч. Вот уровень… Я не хочу сказать сознания, а уровень вовлеченности российских молдаван в политическую жизнь республики.

И вот из-за этого Майя Санду имеет определенный шанс взять парламентское большинство благодаря фальсификациям, подкупу и массовой мобилизации молдавской диаспоры на Западе.