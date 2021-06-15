Ещё немного — и Молдавии не станет

Из всех бывших республик Советского Союза Молдавия находится, пожалуй, в самом плачевном положении — её экономика, столкнувшись с капиталистическим миром конкуренции, где слабые не выживают, не сильно преуспела и до сих пор раздирается на части как снаружи, так и внутри страны.

Какие сегодня вообще в Молдавии есть сектора экономики? И каковы перспективы на ближайшее будущее?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал "наш человек в Молдавии", председатель молдавского филиала Изборского клуба Богдан Цырдя.

Читайте начало интервью:

Майя Санду подготовила для Штатов плацдарм в Молдавии

— У нас остался "Молтелеком". Это как "Ростелеком", аналог.

У нас есть подвалы — Криковские подвалы, Милешские — виноделие.

У нас есть энергетический сектор, то, что еще сохранилось, электрораспределительные сети.

— Это государственные компании, все энергетические?

— Да. Государственные. Пока. К ним просто ещё никто особого интереса не проявил.

Вот к Молдавской железной дороге уже начали присматриваться. Её хотят отдать в концессию некоторые партнеры Майи Санду.

И, безусловно, определенный интерес вызывает молдавская земля. Мы же черноземом богаты. Ходят разговоры. что будет принят закон о продаже земли иностранцам. Как на Украине.

Чтобы понять, что сегодня происходит в Молдавии, достаточно просто посмотреть, что творится на Украине. Всё как под копирку воспроизводится здесь.

Владимир Зеленский и Майя Санду

Потому что ни Зеленский, ни Майя Санду не являются суверенными или хотя бы частично суверенными политиками. Они полностью находятся под внешним контролем Соединенных Штатов.

У Майи Санду есть еще один плюс: она умудряется играть и на стороне немцев, то есть Ангелы Меркель и фонда Конрада Аденауэра.

Что обещает сегодня президент своему народу

— А что она гарантирует после реализации своей экономической программы? Обычно такие люди говорят: "Вы будете жить лучше". Она такого не говорит гражданам Молдавии?

— У нас беда не только в компрадорах и олигархах, а беда еще и в "соросятах".

Эти ребята открыли 14 тысяч НКО и более 100 с чем-то средств массовой информации — они полностью захватили мозги граждан и навязывают любую повестку.

Дошло до того уже, что, к примеру, я, человек, который писал книги про олигархов, про гражданское общество, из академической среды выхожу — уже и меня обвиняют чуть ли не в краже миллиарда, в приватизации банковской системы.

Вот насколько эта сеть мощна.

Сегодня Майя Санду приходит с идеей евроинтеграции:

Вступим в Европу — заживем. У всех будут зубы золотые, пенсионеры сядут на Maserati. Это первая сказка.

Вторая сказка: чтобы вступить в Европу и зажить хорошо, нам надо побороть коррупцию и посадить коррупционеров.

При этом хочу обратить ваше внимание, только не смейтесь:

весь пул молдавских коррупционеров находится в списках партии Майи Санду и в администрации президента.

У нее советники

с фальшивыми дипломами — их поймали, они осуждены на 3 года за коррупцию;

имеют офшоры, бизнес в офшорах с миллионами долларов;

люди, которые участвовали в аферах, например, в голосовании за концессию единственного международного аэропорта кишиневского и соучаствовали в краже миллиарда, в краже века.

Если все всё знают, то почему верят?

И эти люди сегодня борются с коррупцией, и народ им верит. Почему? Потому что 100 каналов на ТВ — и везде говорят:

Путин плохой — Санду хорошая.

Лукашенко — диктатор, Майя Санду — демократ.

Саддам Хусейн крал миллиарды, сегодня Додон крадет миллиарды, а Майя Санду все вернет и сделает вас счастливыми.

И самое страшное, что запад вкачивает в эти сети в последние годы от 120 до 200 миллионов долларов.

По крайней мере, последние 2 года, мы посчитали — в районе 200 миллионов долларов на все эти 100-150 НКО, которые ведут очень агрессивную информационную войну против и традиционных ценностей семьи, и церкви православной, и России, и государственности, и так далее.

И вот в этой ситуации людям вбили буквально мысли о борьбе с коррупцией и об евроинтеграции.

И они не стали задавать вопросов:

ребята, как коррупционеры могут победить коррупцию?

Включите чуть-чуть мозги! Но мозги не включаются, потому что людей, как в фильме "Матрица", приклеили к "Фейсбуку".

"Фейсбук" — вы сами понимаете, что это такое. Там неугодные США мнения фильтруются, блокируются, а Майя Санду — выскакивает. Вот на моей страничке, к примеру, только вчера раз 12 выскакивала: что она повысит пенсии, что она повысит зарплату, что она посадит воров.

Поэтому и произошло массовое зомбирование, и очень тяжело поменять повестку в ситуации, когда многие российские телеканалы долгое время были запрещены. Сегодня они вернулись частично, но не все.

И в этой ситуации Майе Санду верят, несмотря на ежедневные коррупционные скандалы с ее депутатами. Каждый день коррупционный скандал.

Одного поймали с наркотиками…

Бориса Маркоча поймали, 58 миллионов леев — тендеры подставные.

Третьего 2 недели назад поймали на контрабанде алкоголя.

Ещё один — не заплатил 5 миллионов леев. Это 250 тысяч евро приблизительно, 280 тысяч долларов…

Сейчас, перед парламентскими выборами, особые усилия сосредоточены на одурманивании русскоязычной части населения:

потекли соросовские деньги в русскоязычные СМИ,

Санду 9 мая цветы к памятнику возложила. Первый раз в жизни, кстати. Имиджмейкеры научили…

Но главное начнётся после выборов, которые у нас назначены на 11 июля. Если пройдут так, как надо госпоже президенту. Точнее, её кураторам из-за океана.