Ещё немного — и Молдавии не станет

Из всех бывших республик Советского Союза Молдавия находится, пожалуй, в самом плачевном положении — её экономика, столкнувшись с капиталистическим миром конкуренции, где слабые не выживают, не сильно преуспела и до сих пор раздирается на части как снаружи, так и внутри страны.
Какие сегодня вообще в Молдавии есть сектора экономики? И каковы перспективы на ближайшее будущее?
Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал "наш человек в Молдавии", председатель молдавского филиала Изборского клуба Богдан Цырдя.
Читайте начало интервью:
Майя Санду подготовила для Штатов плацдарм в Молдавии
— У нас остался "Молтелеком". Это как "Ростелеком", аналог.
У нас есть подвалы — Криковские подвалы, Милешские — виноделие.
У нас есть энергетический сектор, то, что еще сохранилось, электрораспределительные сети.
— Это государственные компании, все энергетические?
— Да. Государственные. Пока. К ним просто ещё никто особого интереса не проявил.
Вот к Молдавской железной дороге уже начали присматриваться. Её хотят отдать в концессию некоторые партнеры Майи Санду.
И, безусловно, определенный интерес вызывает молдавская земля. Мы же черноземом богаты. Ходят разговоры. что будет принят закон о продаже земли иностранцам. Как на Украине.
Чтобы понять, что сегодня происходит в Молдавии, достаточно просто посмотреть, что творится на Украине. Всё как под копирку воспроизводится здесь.
У Майи Санду есть еще один плюс: она умудряется играть и на стороне немцев, то есть Ангелы Меркель и фонда Конрада Аденауэра.
— А что она гарантирует после реализации своей экономической программы? Обычно такие люди говорят: "Вы будете жить лучше". Она такого не говорит гражданам Молдавии?
— У нас беда не только в компрадорах и олигархах, а беда еще и в "соросятах".
Эти ребята открыли 14 тысяч НКО и более 100 с чем-то средств массовой информации — они полностью захватили мозги граждан и навязывают любую повестку.
Дошло до того уже, что, к примеру, я, человек, который писал книги про олигархов, про гражданское общество, из академической среды выхожу — уже и меня обвиняют чуть ли не в краже миллиарда, в приватизации банковской системы.
Вот насколько эта сеть мощна.
Сегодня Майя Санду приходит с идеей евроинтеграции:
При этом хочу обратить ваше внимание, только не смейтесь:
весь пул молдавских коррупционеров находится в списках партии Майи Санду и в администрации президента.
У нее советники
И эти люди сегодня борются с коррупцией, и народ им верит. Почему? Потому что 100 каналов на ТВ — и везде говорят:
И самое страшное, что запад вкачивает в эти сети в последние годы от 120 до 200 миллионов долларов.
По крайней мере, последние 2 года, мы посчитали — в районе 200 миллионов долларов на все эти 100-150 НКО, которые ведут очень агрессивную информационную войну против и традиционных ценностей семьи, и церкви православной, и России, и государственности, и так далее.
И вот в этой ситуации людям вбили буквально мысли о борьбе с коррупцией и об евроинтеграции.
И они не стали задавать вопросов:
ребята, как коррупционеры могут победить коррупцию?
Включите чуть-чуть мозги! Но мозги не включаются, потому что людей, как в фильме "Матрица", приклеили к "Фейсбуку".
"Фейсбук" — вы сами понимаете, что это такое. Там неугодные США мнения фильтруются, блокируются, а Майя Санду — выскакивает. Вот на моей страничке, к примеру, только вчера раз 12 выскакивала: что она повысит пенсии, что она повысит зарплату, что она посадит воров.
Поэтому и произошло массовое зомбирование, и очень тяжело поменять повестку в ситуации, когда многие российские телеканалы долгое время были запрещены. Сегодня они вернулись частично, но не все.
И в этой ситуации Майе Санду верят, несмотря на ежедневные коррупционные скандалы с ее депутатами. Каждый день коррупционный скандал.
Сейчас, перед парламентскими выборами, особые усилия сосредоточены на одурманивании русскоязычной части населения:
Но главное начнётся после выборов, которые у нас назначены на 11 июля. Если пройдут так, как надо госпоже президенту. Точнее, её кураторам из-за океана.
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