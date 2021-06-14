Майя Санду подготовила для Штатов плацдарм в Молдавии

В Молдавии назначена дата решающей битвы за власть — 11 июля в стране пройдут досрочные парламентские выборы. Схватка — уверены политологи — будет геополитической. Россия — и это не секрет — поддерживает Партию социалистов, чей лидер Игорь Додон объявил, что цена вопроса — превращение республики в "плацдарм НАТО". Коллективный Запад выступает на стороне действующего президента Майи Санду.

К слову, именно она "проталкивала" эти внеочередные выборы.

Чего на самом деле хочет молдавский президент? Какая цель у нее?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" рассказал "наш человек в Молдавии", председатель молдавского филиала Изборского клуба Богдан Цырдя.

— Майя Санду — первый президент Молдавии с румынским гражданством. Это первый президент, который является представителем Фонда Сороса, так как была его членом.

Также это первый представитель высшей власти Молдавии, который очень жестко, очень четко формирует свою повестку с послами США в первую очередь и с послом Евросоюза — во вторую. И это понятно, так как она была советником Всемирного банка в 2010–2011 годах.

Картинка, чтобы было понятно, почти как на Украине, в Грузии, в Армении и так далее. Это первый момент.

Второй момент: нужно понимать, что Санду путем хитросплетений, контролируя Конституционный суд, где 4-5 судей из 6-ти являются гражданами Румынии, удалось распустить парламент.

И на сегодня, обращаю внимание, парламента в Молдавии нет, он распущен, правительство отправлено в отставку еще с 23 декабря. То есть у нас правительства нет функционального полноценного, и единственным функциональным органом власти является администрация президента и сама президент республики.

За недолгий срок Майя Санду многое успела сделать…

За очень короткое время ей удалось

подмять под себя службу информации и безопасности — аналог российской ФСБ, Совбез, который подчиняется президенту;

подмять под себя национальный орган по неподкупности, который проверяет имущество депутатов, чиновников и так далее, следовательно, используется в качестве устрашающего органа.

Ее человек является председателем ЦИКа, она его выдвинула, назначила, ещё когда была в альянсе с Додоном. Она контролирует и огромную часть агентств, в том числе Высший совет магистратуры, который назначает судей.

… и многое ещё надо сделать

Сегодня ее задача — взять парламентское большинство и сформировать правительство для того, чтобы создать здесь полностью подконтрольное Соединенным Штатам правительство и власть.

Ее первая задача — присоединиться к антироссийскому полюсу вместе с Украиной и Грузией.

А вторая — осуществить как можно быстрее полную зачистку политического и экономического класса. Делает она это с помощью традиционных "соросят", которые везде к власти приходят, будь это Пашинян, будь это господин Зеленский с его командой или Саакашвили.

Дорожка накатана — и это тоже не секрет

Они везде приходят с лозунгом борьбы с коррупцией.

Они борются с коррупцией и находят коррупционеров, конечно, только среди своих оппонентов, которые обычно являются пророссийскими политиками и партиями.

Для борьбы с коррупцией нужно создать антикоррупционный комитет, как в Румынии создали DNA.

Майя Санду на днях выдвинула законопроект о конфискации имущества у чиновников, судей, депутатов и так далее. И в этом законопроекте отменяется принцип презумпции невиновности, как в Румынии.

То есть в Румынии Соединенные Штаты, чтобы поставить на колени страну полностью и превратить ее в колонию, создали этот орган DNA, который мог на основе анонимки обвинить любого чиновника, что он обогатился незаконно, отнять его имущество и требовать у чиновника доказательств, что это имущество приобретено законным путем.

И вот Майя Санду уже создала его, не имея парламентского большинства и правительства. Она контролирует только половину правительства, потому что там перебежчики, назначенцы Госдепа и Сороса.

Верный помощник проверен кураторами

— А премьер-министр кто там у вас?

— После того, как Ион Кику, бывший премьер, подал в отставку, и. о. премьера стал господин Аурелий Чокой.

Аурелий Чокой

Его выгнали с должности при Плахотнюке, Игорь Додон взял его советником.

Это была огромная ошибка, и мы это поняли сейчас, потому что, будучи послом, он очень тесно контактировал с послами США и Евросоюза. И вот именно послы Евросоюза рекомендовали Майе Санду назначить его на пост.

В результате не прошло и двух месяцев, господин Чокой стал очень тщательно, скрупулезно координировать всю деятельность правительства с послом Соединенных Штатов. И это не делается где-то в ресторанах или как-то скрытно. Это делается открыто.

Посол США буквально ногой выбивает дверь в правительстве, генеральной прокуратуре, Центризбиркоме. Дает указания ЦИКу, как считать голоса, в чью пользу, дает указания генеральному прокурору, которому все труднее сдерживать себя, кому заводить уголовные дела, дает указания премьер-министру Чокою, как встречаться, ездить в Киев, не имея никаких полномочий.

Повторяю, правительство отправлено в отставку. И подписывать трехстороннее соглашение с Грузией и с Украиной по созданию общих позиций в области безопасности, по координации политики в области безопасности — некому.

Координация против кого — я думаю, вам это уже и так понятно. Против Российской Федерации. Вот такая ситуация.

Структура почти создана, дело за парламентом

Она создала эту комиссию, антикоррупционная комиссия, куда пригласила иностранных экспертов, которые получают огромные денежные вливания от иностранных фондов и правительств, которые потом часть этих денег будут давать на реформу прокуратуры, на реформу Национального антикоррупционного центра, а потом будут давать открыто указания, кого из прокуроров снимать, кого из судей сажать, а потом кого из политиков сажать.

То есть Майя Санду, если она побеждает, сейчас начнет полную зачистку политического поля, полную зачистку экономического поля от местных крупных бизнесменов, чтобы отдать все эти сектора экономики транснациональным западноевропейским, американским корпорациям.