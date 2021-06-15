Политолог Болкунец: "Лукашенко — диктатор"

Казалось бы, уже улеглись страсти, бушевавшие в Белоруссии в прошлом году, сразу после президентских выборов. Уличные протесты сошли на нет, Светлана Тихановская тихонечко живёт в Европе, Александр Лукашенко правит "железной рукой".

Но задержание в минском аэропорту блогера-оппозиционера Романа Протасевича всколыхнуло что-то. И опять начались разговоры о некоем "часе икс", который вот-вот грянет.

С чего вдруг? Что не нравится в Лукашенко белорусам?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" поделился человек, который был "внутри" событий — белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Читайте начало интервью:

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— Длительный срок пребывания Лукашенко у власти — 27 лет — привел, конечно, к усталости общества и к застою.

Второй фактор — естественно, это деградация белорусской экономики, упадок ее, естественно, отсутствие развития, особенно в регионах, районных центрах люди не имеют рабочих мест. Нет никаких социальных лифтов.

Концентрация власти в руках одного человека привела к тому, что отсутствует плюрализм мнений, отсутствует какая-то политическая борьба, отсутствует полноценный парламент, где можно себя реализовать, отсутствуют другие возможности в рамках даже гражданского общества.

Плюс, естественно, это международная изоляция страны, потому что та политика, к которой Лукашенко привел, аукнулась очень печальными последствиями на западном фланге: у Белоруссии нет друзей в Европе, да и с Россией она испортила отношения в последние годы, неоднократно оскорбляя её.

И вот этот весь комплекс проблем, которые копились годами в белорусском обществе, выплеснулся.

— То есть он диктатор?

— Да. Проблемы-то накопились, которые не решаются годами.

Дороги разбитые в белорусских районах.

В больницах нет медицинского оборудования — люди месяцами стоят в очередях для того, чтобы снимок КТ сделать.

Образование деградирует.

Всё достижение Лукашенко — это наследие советского периода, то, что его предшественники создали, а он за эти годы эксплуатировал за счет российских ресурсов, ничего нового в экономике страны он не создал вообще.

Сотни промышленных предприятий в Белоруссии в руинах лежат. Реально руины — разрушенные заводы и фабрики.

Для России Лукашенко создаёт красивую картинку: покупает российских журналистов, привозит их на какой-нибудь один ведущий объект и говорит:

"Вот, смотрите, завод работает".

Они приезжают, всем в российские регионы пишут:

"Вот, в Белоруссии работают заводы, а в России всё рухнуло".

Это неправда.

Последний пример. В Минске в центре города находится завод "МотоВело", выпускал когда-то мотоциклеты и велосипеды. Всё - его ликвидировали уже, там сейчас будет какой-то склад.

В последние годы там вообще только собирали китайские велосипеды, на них наклейки клеили.

Вот вам пример политики, которую Лукашенко проводил. То есть он для Белоруссии в какой-то период, может быть, сыграл роль, но надо было вовремя уходить. А он пересидел.

Поэтому, конечно, это всё привело к тому, что его просто общество ненавидит.

Уйдёт Лукашенко, но что потом?

— А как Вы видите будущее Белоруссии?

— Вообще, я бы, конечно, хотел увидеть, чтобы трансформация прошла каким-то мирным путем через конституционное преобразование и через реальную возможность провести честные выборы.

После этого должно какое-то видение разработано быть среди противоборствующих сил, чтобы сформировать возможность Белоруссии развиваться и выстраивать отношения со своими соседями, то есть найти выход из международной изоляции.

Перезапуск всех государственных институтов в стране, потому что есть абсолютное недоверие ко всем институтам власти и силовым структурам, судебным органам власти.

Естественно, это модернизация и развитие экономики, это невозможно без привлечения инвестиций и без признания страны в качестве порядочного партнера на международной арене.

Это все проблемы, которые должны решаться. Я думаю, что они будут решаться новой властью.

Белоруссия & Россия — всё в тумане

Что касается того, вступит Белоруссия в состав России или не вступит? Нет, не вступит. Потому что и России это не нужно, и белорусам это не нужно. Я считаю, что этот вопрос уже вообще должен уйти из повестки.

Но вот появляются постоянно эти разговоры, абсолютно бессмысленные и пустые, которые только разжигают еще больше ненависть в Белоруссии к россиянам именно из-за такой постановки вопроса:

Белоруссия должна вступить в состав РФ. Зачем? Вот вопрос: зачем, кто от этого что получит?

Вопрос увеличения территории — это вопрос XIX века. Сейчас вопрос один — экономическое сотрудничество, которое выгодно двум странам. Всё. И он вполне решаем.

А если мы говорим о Союзном государстве, что с ним делать? Ведь договор 1999 года не выполнен. Да и вообще, Союзное государство в текущем состоянии, на мой взгляд, нереализуемо.

И каждый раз 22 года подряд мусолить эту тему — это, мне кажется, неправильно, потому что-либо договор работает, либо про него просто нужно забыть и постараться придумать такую форму сотрудничества, которая будет работать, отвечая интересам двух стран.

- Белоруссия сейчас стоит перед выбором: либо идти на Запад и, так сказать, рвать отношения с РФ, либо идти с Россией. Я не говорю, что входить в состав России, об этом, кстати, мало кто говорит, только националисты, а развивать политическую интеграцию.

Россия говорит: "Давайте интегрироваться, но будем иметь общую промышленную политику, общую валюту, давайте общие налоги платить. А если мы опять должны содержать вас еще 10 лет и тратить на вас 20 миллиардов очередных долларов, то давайте тогда, наверное, не будем".

А вы хотите именно так вот — продолжать за деньги России строить прозападное общество. Это нереально в настоящее время, это уже прошедший этап.

— Я считаю, что политика, которая в России проводится, особенно в последние годы, поддерживающая Лукашенко, который не имеет поддержки общества, отталкивает белорусов от России. Это правда. Это очевидно.

И в этой ситуации, конечно, Белоруссия может повторить опыт Украины, потому что общество просто отвергнет Россию в качестве партнера и союзника, на которого можно положиться. К сожалению, это так.

Я на себе это ощутил, когда вынужден был бежать из России из-за того, что Лукашенко на меня возбудил дело, а российские власти имеют соглашение между Россией и Белоруссией, естественно, белорусы сегодня чувствует себя в России не в безопасности.

Сегодня, кстати, в Москве находятся в СИЗО несколько белорусских граждан, которым на родине грозит несколько лет ареста за то, что они выходили на митинги протеста. Если Россия их, конечно, выдаст белорусской стороне, то она еще больше подбросит дровишек в разжигание своего негативного образа в белорусском обществе.

Владимир Путин обвалил свой рейтинг в Белоруссии в августе прошлого года, поддержав Лукашенко.

Люди хотели, чтобы была другая позиция, но каждый раз российское руководство вновь и вновь поддерживает насилие в белорусском обществе. Это, конечно, вызывает очень серьезную боль в белорусском обществе, что Россия заняла антинародную позицию.

А народ спросить забыли

— Я бы за всех белорусов не расписывалась. Я вот читаю белорусские телеграм-каналы, там другое мнение.

— Многие телеграм-каналы в Белоруссии ведутся администрацией Лукашенко на деньги некоторых российских олигархов.

— Как мы выяснили, все каналы ведутся на чьи-то деньги. Тем не менее люди, которые там комментируют, это настоящие люди. А судя по тому, что вы говорите, к сожалению, украинский сценарий — сейчас самое реальное для Белоруссии.