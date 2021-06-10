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Автор Антон Куликов

Почему президент Чехии призвал не делать из Навального героя

Мир

Президент Чехии Милош Земан вновь подтвердил репутацию политика, который может высказаться по той или иной проблеме вразрез с общепринятым мнением. В данном случае, мнением Евросоюза и представителей входящих в него государств. Речь об отношении к Алексею Навальному.

Почему президент Чехии призвал не делать из Навального героя

Навальный не герой Земана

Поздно вечером 9 июня Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (включены Минюстом в реестр НКО — иностранных агентов) и общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован.

Это решение оперативно осудили в США и в Великобритании. Но в общем, это было вполне ожидаемо.

И на этом фоне диссонансом прозвучало мнение президента Чехии. На пресс-конференции в Вене Милош Земан заявил, что Алексей Навальный не должен героизироваться европейскими странами, поскольку он высказывался в поддержку националистов.

"В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов <…> Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа", — сказал Земан.

Президент также считает, что европейцам не стоит поддерживать Навального, ранее поддержавшего воссоединение Крыма с Россией.

Конечно, сказанное чешским президентом не стоит воспринимать как поддержку российских властей. Однако же оно, скажем так, выбивается из ряда заявлений по данной теме. 

Как это было с Amnesty International

Напомним, в январе 2021 года Amnesty International объявила Навального узником совести. Он тогда был задержан в московском аэропорту по возвращении из Германии и заключен под стражу. Однако 23 февраля "Международная амнистия" отозвала это решение. Из-за тех самых заявлений 2007-2008 годов, о которых говорил ныне Земан.

Однако же в начале мая Навальный вновь был объявлен узником совести. Объяснили это в организации так: "В феврале Amnesty приняла внутреннее решение прекратить использование термина "узник совести" по отношению к Навальному из-за дискриминационных заявлений, сделанных им в 2007 и 2008 годах, которые звучали как пропаганда ненависти. Российские власти и их сторонники использовали это внутреннее решение, которое мы не собирались обнародовать, для дальнейшего нарушения прав Навального". После чего и решили вернуть Навальному статус.

Президент Чехии, впрочем, откажется от сказанного. Милош Земан неоднократно доказывал, что умеет отстаивать свои убеждения. В сенате Чехии сейчас рассматривается возможность его импичмента. Но не из-за Навального, конечно — речь о событиях во Врбетице, по которым Земан тоже имеет собственное мнение.

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Темы милош земан amnesty international алексей навальный
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