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Автор Любовь Степушова

Россия уступит Сирию Саудовской Аравии

Мир » Азия » Ближний Восток

Арабские страны близки к признанию легитимности Башара Асада, они вложатся в восстановление Сирии, а Россия, как всегда, останется ни с чем.

Россия уступит Сирию Саудовской Аравии

Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ близки к признанию Сирии

В ряде столиц стран Персидского залива говорят о возможности нормализации отношений с Сирией. Сигналы идут из Эр-Рияда, Манамы и Абу-Даби к которым присоединился и Каир.

Это будет означать признание легитимности Башара Асада, который недавно уверенно выиграл президентские выборы. За этим последует участие Египта и стран Залива в восстановлении Сирии. Запад, который занял жёсткую позицию непризнания сирийских выборов, окажется в проигрыше — экономическом и политическом. Россия, которая не имеет экономического суверенитета, рискует Сирию просто потерять.

Знаки о том, что всё движется к возвращению Сирии в "арабский мир", появились в 2018 году с открытием посольства ОАЭ в Дамаске. В этом же году Бахрейн объявил о "возобновлении" там работы своего посольства с одновременным открытием посольства Сирии в Манаме, заявив, что "авиасообщение между двумя странами не прекращалось".

Саудовская Аравия недавно провела две встречи с сирийскими властями: в Эр-Рияд нанёс визит министр туризма Сирии Мухаммад Радван Мартини, а 31 апреля делегация саудовской разведки встретилась с руководством Сирии в Дамаске. Об этом сообщала The Guardian.

По мнению арабских экспертов, Королевство стремится перехватить инициативу у Ирана в регионе на фоне отказа США поддержать саудитов в войне в Йемене. Не исключено, что не только у Ирана, но и у России, потому что мало выиграть войну, надо закрепиться в Сирии экономически. Этого положительного опыта современная Россия не демонстрирует на постсоветском пространстве, в отличие от саудитов, которые активно работают с Чечнёй. Ингушетией и Татарстаном. О причинах — ниже.

Единственной страной в регионе, которая занимает пока негативную позицию к Башару Асаду является Катар. МИД страны несколько дней назад подтвердил, что "Доха не стремится восстановить дипломатические отношения с Сирией до тех пор, пока там не произойдут изменения". В 2019 году Катар заявил, что признает Дамаск только после признания его в ЛАГ.

Тем не менее, это не категоричная позиция, поэтому вопрос нормализации отношений арабского мира с Дамаском является только вопросом времени и будет идти медленно, чтобы не раздражать США. Уже есть заявления в СМИ, что арабские страны, желающие восстановить отношения с Сирией, будут работать под видом исполнения гуманитарных целей. Санкции США делают для них исключение.

Причины признания арабскими странами Башара Асада

В комментарии для "Pravda.Ru” ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов отметил, что сигналы от арабских стран действительно идут и связаны с тем, что:

  • сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила 90% территорий Сирии. Сейчас эти территории находится под контролем сирийского руководства;
  • президентские выборы в Сирии показали массовую поддержку сирийского народа Башару Асаду, его правительству, и его политическому курсу;
  • Сирия становится привлекательна в экономическом плане для многих арабских компаний, поскольку нуждается в восстановлении экономики.

"Надо сказать, что Египет давно уже поддерживает сирийское руководство и является, если не союзником, то значительным партнером для Сирии. И эта ситуация способствует тому, что арабские страны пытаются или, по крайней мере, проявляют сейчас такую тенденцию по восстановлению отношений с Сирией. Но пока это только тенденция. Пока конкретных действий нет. И покажет время, насколько они реально будут осуществлены", — отметил Борис Долгов.

Москва довольна ситуацией сырьевого придатка Запада

28 мая президент России Владимир Путин направил Асаду телеграмму, в которой подтвердил намерение России продолжить работу над "политическим урегулированием". Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что "проведение досрочных выборов (!) в Сирии является возможным вариантом, если правительству и оппозиции удастся провести конституционную реформу", и призвал спецпредставителя ООН в Сирии Гейра Педерсена, "организовать новое заседание сирийского конституционного комитета в ближайшем будущем".

Москва также подключилась к проекту Турции и Катара по "урегулированию" в Сирии, который подразумевает диалог с протурецкими террористами.

Арабские СМИ делают вывод, что Москва не удовлетворена переизбранием Асада и считает это возможностью похоронить любые возможные политические решения сирийского кризиса.

Борис Долгов полагает, что позиция России "двоякая везде, а не только по Сирии", так как "достаточно значительная часть финансово-экономического блока правительства "делает ставку на интеграцию в западное сообщество, становление России как части западного мира и западной экономики", хотя там к ней относятся как к "мировой бензоколонке" и хотят закрепить её позицию сырьевого придатка.

"Часть российского руководства с этим согласна, так как это приносит ей реальную прибыль, поэтому налицо уступки на разных направлениях, в том числе и в тех кризисных явлениях, в которых Россия играет значительную роль. Это и сирийский кризис, и кризис на Украине, это и отношения с Западной Европой, с Соединенными Штатами. Поэтому неоднозначная политика России в сирийском кризисе — это часть общей позиции России в геополитике, которая, увы, строится не на равноправных началах с Западом", — сделал вывод Борис Долгов.

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