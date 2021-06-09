Украинцев начали "разбирать на органы" в ЕС

Украинцы едут за границу заработать, но из-за безденежья продолжают продавать свои органы. Впрочем, великих денег и это не приносит, а вот риски потерять здоровье очень серьёзны.

Самый быстрый способ заработать — почку на продажу

Как пишет украинское издание "Страна", при стоимости 50 тысяч долларов за почку донору платят всего 5-15 тысяч.

Согласно последним данным, подпольная пересадка органов была поставлена на поток в крупной лечебнице больницы города Лозенец.

Выяснилось, что врачи бывшей государственной больницы делали операции по пересадке почек от живых доноров.

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров после расследования сообщил, что за последние два года там сделали полтора десятка операций, где донорами почек становились молодые люди из Украины и Молдавии, а получателями — граждане Израиля, Японии и Омана, которые проходили под вымышленными именами под видом их родственников (что формально делало операции законными).

Болгария давно подозревалась в нарушении правил трансплантации. Однако впервые эта практика подтверждена правительством и может получить сильный международный резонанс.

Но пока свой пост потерял только директор больницы Любомира Спасова, руководивший медучреждением с 1998 года. Как пояснил болгарский журналист Ивайло Йолчев, реципиенты платили не менее 50 тысяч долларов за почку, но до донора доходили крохи. Скорее всего, это была масштабная схема — с фальшивыми паспортами на границе. Доноры известны только по именам — Валентин, Артём, Руслан…

Проблема в том. что и в ЕС денег много не заработаешь, и гастарбайтеры идут в доноры, чтобы заработать "лишнюю копейку".

В итоге попытки продать почку или даже часть печени заканчиваются крупными проблемами со здоровьем. Львовянка Ольга Федив, которая за последние годы успела поработать уборщицей и сиделкой в нескольких странах Евросоюза, отметила, что можно получить какие-то деньги, если только "живым останешься".

Именно во Львовской области стала резонансной история о том, как 20-летний парень продал почку за границей, чтобы устроить на родине шикарную свадьбу. Спустя месяц он умер. Из поездки на заработки он привёз 15 тысяч долларов. Уже потом родственники нашли шрам на месте удалённого органа. Кому и где он продал почку, так и не выяснили.

По словам Йолчева, украинских доноров находят посредники, которые берут свой процент.

Также они доставляли доноров для подпольной пересадки органов в больницы соседней Турции. По словам экспертов, на рынке незаконной трансплантологии крутятся сотни миллионов долларов.

В этом бизнесе задействованы теневые транснациональные преступные группировки, в состав которых входят высококвалифицированные доктора. По данным экспертов, немало клиник нелегальных трансплантологов расположены как раз в Турции, а также в Китае и Египте.

Зарегистрированы подобные случаи и в Казахстане. Два года назад в городе Шымкент задержали главного врача городской больницы №1 Абылая Донбая, которого обвинили в проведении незаконных операций по трансплантации человеческих органов. В качестве доноров привлекали

узбеков,

киргизов

и украинцев.

Реципиентами выступали обеспеченные иностранцы, в основном из Израиля.

Как теряют здоровье и части тела не в клиниках

Европа вообще не очень гостеприимно принимает соседей даже в качестве рабочей силы. Недавно в Польше умер чемпион Украины по мас-рестлингу и обладатель "бронзы" Кубка мира Владислав Минич.

Трагедия произошла во время пребывания на заработках в Польше, сообщила Федерация мас-рестлинга Украины на своей странице в Facebook. Молодого спортсмена убил образовавшийся тромб.

Как пояснил мигрант из Украины Юрий Ардель, работающий на стройке под Варшавой, на низкоквалифицированных работах особенно тяжело приходится женщинам. Украинцы часто попадаются на уловки мошенников с документами или подписывают контракт, не читая его.

О технике безопасности вообще и говорить не приходится. Пару лет назад прогремела история, когда украинка потеряла половину руки из-за того, что её польский работодатель пожалел дорогую технику.

"Та стиральная машина, на которой я работала, очень часто ломалась. То она вообще целый день не работала, только вечером. Так часто машина ломалась, что нас перебрасывали с одной машины на другую", — рассказала Елена Романенко.

В итоге ей затянуло руку в стиральную машину. Прибывшие на место спасатели предложили разрезать промышленную технику, но работодатель запретил "ради какой-то украинки" резать дорогое оборудование.

Так что истории про продажу почек на этом фоне не уникальны.

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