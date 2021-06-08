Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева

Азербайджанские депутаты написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором ставят под сомнения действия СК РФ, оскорбляют депутата Думы, и угрожают президенту России.

Азербайджанские депутаты в гневе

Называют они себя "общественностью" Азербайджана, повод для обращения — инцидент в посёлке Мошково Новосибирской области, где в результате случайного выстрела при задержании был тяжело ранен азербайджанец Векил Абдуллаев, который затем скончался.

"Общественность Азербайджана глубоко возмущена тем фактом, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Быстрикина освобожден из-под стражи старший инспектор ГИБДД Новосибирской области Александр Гусев, смертельно ранивший 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева", пишут депутаты Меджлиса.

Они дают свою версию происшествия.

"Как известно, инцидент произошел 28 мая в районе поселка Мошково. По версии МВД РФ сотрудники ДПС остановили после преследования автомобиль за превышение скорости, в котором находился потерпевший. Когда стражи порядка догнали правонарушителей, молодые люди выбежали из машин и бросились врассыпную, но им удалось задержать одного из беглецов, после чего завязалась потасовка. На выручку пришел Векил Абдуллаев, которому полицейский Александр Гусев и выстрелил в голову.

Разве у Векила Абдуллаева был в руках пистолет? Чем именно грозил застреленный Гусевым молодой парень? Ничем!", — возмущаются депутаты.

Освобождение из-под стражи полицейского, якобы превысившего свои полномочия, они расценивают "не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией".

Среди них подписанты называют Марию Бутину и наносят ей оскорбление, указывая на "психическую травму, полученную в застенках американской тюрьмы". Они готовы её извинить, "но только в том случае, если она принесёт публичные извинения не только семье застреленного парня, но и всему азербайджанскому народу".

Заканчивают азербайджанцы угрозами президенту России: покарайте неугодных, иначе ходите "по краю пропасти":

"Но как знать, что будет завтра, если люди подобные Гусеву и Бутиной, забыв нравственный закон предков, призывающий не проливать невинной крови понапрасну, будут пополнять ряды людей, исповедующих идеологию нетерпимости и ксенфобии? Мир и так ходит по краю пропасти, рискуя сорваться в пропасть. Так стоит ли оставить без внимания действия "гусевых", "бутиных" и "бастрыкиных"?

Гусев знал, кто такие Абдуллаев и компания

Праведный гнев так и брызжет. Но факты говорят о том, что Гусев действовал правомерно, а наезд на него и Россию имеет под собой политический заказ — попытку организовать в России доморощенного Джорджа Флойда.

Во первых, под словами "завязалась потасовка" скрывается факт нападения задержанных на полицейских, уже это предусматривает угрозу применение оружия, независимо от того, есть пистолет, или нет в руках нападавших. Напомним, что суд избрал задержал и избрал меру пресечения в 2 месяца СИЗО подельнику Абдуллаева Илькину Исмаилову — за нападение на сотрудника ДПС. Телеграм-канал 112 сообщил, что, трое мужчин, напавшие на сотрудников полиции 28 мая в Новосибирске — Исмаилов, Курбанов и погибший Абдуллаев ещё в октябре 2020 года ограбили и избили человека. Вероятно, при задержании, эти данные уже были у полицейских.

Во-вторых, за словами "пришёл на выручку" скрывается факт участия в нападении на сотрудника ДПС. Видео демонстрирует, что Гусев отгоняет Абдуллаева от Исмаилова пинками, но тот упорно на него лезет. Именно тогда полицейский достаёт из кобуры табельный пистолет Макарова и при борьбе на капоте пистолет непроизвольно стреляет.

В третьих, жители поселка Мошково, в больнице которого умер молодой человек, сообщали, что туда сразу съехались азербайджанцы из ближайших городов на тонированных машинах. После этого посёлок наводнил ОМОН, а депутат горсовета Ростислав Антонов направил запросы в ГУВД, прокуратуру и ФСБ проверить на наличие экстремизма в несогласованную акцию протеста азербайджанцев на площади Ленина в Мошково.

Видеоматериалы демонстрируют, что намерения "невинной" диаспоры были далеко не мирные. Не исключено, что молодчики попытались захватить отделение полиции, завладеть табельным оружием и учинить расправу над Гусевым. Не случайно семью полицейского сразу эвакуировали.

То есть подтасовкой фактов депутаты Меджлиса пытаются давить на СК РФ и на президента РФ, которому угрожают "обрушением мира".

Извинять надо не Бутиной, а азербайджанским депутатам

Что касается Бутиной, то извиняться надо не ей, а азербайджанским депутатам — перед родственниками погибших пилотов вертолёта Ми-8 и перед Россией за то, что до сих пор не создали комиссию по расследованию трагедии. За неумышленное преступление до суда в СИЗО в РФ не помещают, поэтому действия Бастрыкина по освобождению Гусева совершенно правомерны.

Депутатам также нужно разъяснить своим согражданам необходимость соблюдения законов страны пребывания. А правомерность применения оружия будет решать российский суд, а уж никак не президент России и, тем более, не депутаты другой страны.

Русский народ никогда не страдал ксенофобией, и не нужно депутатам, так и проживающим в России иностранцам её провоцировать. А преступникам и правонарушителям — выходцам из других стран, пора усвоить — игр в толерантность к "диаспорам" с разжиганием ненависти к российской полиции не будет, преступления и правонарушения будут пресекаться.

Как власти позволили азербайджанской диаспоре запугать российский посёлок?

Губернатор Новосибирской области Анатолий Локоть дистанцировался от "общественного обсуждения" происшествия. Как отметил мэр на пресс-конференции в онлайн-формате 3 июня, общественное обсуждение инцидентов, с которыми должны разбираться правоохранительные органы, "может привести к очень плохим последствиям".

Но обсуждение уже идёт в соцсетях и даже есть петиция по освобождению Гусева, и надо что-то объяснять народу. Например, почему так легко азербайджанская диаспора может запугать российский посёлок, что там о ней и говорить боятся.

Какой заказ выполняют депутаты Меджлиса

Азербайджан с 1992 года выдавил две трети русского населения, тихо декоммунизировал страну. С 1999 года участвует в организации ГУАМ, созданной для взаимодействия бывших советских республик без Москвы. Азербайджанский режим принимал нежелательных для Москвы гостей из Чечни, убрал Габалинскую РЛС.

Сейчас Баку недоволен миротворцами РФ в Нагорном Карабахе, который Россия хочет сохранить от экспансии Азербайджана и Турции. За океаном быстро сообразили, как использовать несчастный случай в России, чтобы возбудить ненависть к российской полиции и ДПС (оплоту режима — см. события в Белоруссии), но в комментариях людей в соцсетях видно, что в Баку и Вашингтоне добились другого — неприязни к азербайджанской диаспоре в России, которую россияне обвиняют в крышевании рынков и малых торговых точек, перекупке товаров.

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