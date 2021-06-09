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Автор Игорь Шатров

В стране "строгого режима" зреет социальный бунт

Мир

Пустые прилавки в магазинах, очереди за продуктами, "колбасные" поездки в столицу. Это не воспоминания о позднем СССР. В таких условиях живет современный Туркменистан.

В стране "строгого режима" зреет социальный бунт

Республика, занимающая четвертое место в мире по запасам газа, находится на грани голода. Ситуация осложняется катастрофической безработицей и безденежьем. Жители страны массово покидают родину в поисках лучшей жизни.

Но про истинное положение дел в Туркменистане — одной из самых закрытых стран — мало что известно в мире.

Об этом в студии программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров поговорил с председателем правления общества русско-туркменской дружбы "Соотечественник" Максатом Сапармурадовым.

Читайте начало интервью:

В чём интерес России к Туркменистану

Изменится ли политическая роль Туркменистана?

— Закрытость Туркменистана, его "политическая автономность" — это последствие весьма своеобразной политики властей, президентов, управлявших страной, — покойного Сапармурата Ниязова и нынешнего Бердымухамедова: "народ не должен богатеть, народ должен быть безграмотный".

Там два поколения безграмотных людей выросло. В прямом и переносном смысле слова. Там люди сосредоточены на проблемах выживания.

Если приехать в Ашхабад и спросить любого гражданина:

"Вы работаете?", он ответит: "Нет".

"А как вы живете?" — "Выживаю".

— Но раз он выживает и не стоит с протянутой рукой, значит, государство ему какие-то социальные гарантии предоставляет.

— Никаких социальных гарантий нет. Когда народ начинает возмущаться, бросают в толпу кусок мяса, и они начинают дербанить это мясо. Вот так, образно говоря.

— А реально как это происходит?

— Люди работают за пределами Туркменистана. Примерно 750 тысяч в Турции, основная масса — нелегалы. Они зарабатывают, отправляют деньги своим родителям, и когда у них есть возможность, приезжают. Теперь у них и этой возможности нет.

мигранты
 

— Но ведь то же самое можно сказать и о Киргизии, и о Таджикистане, и об Узбекистане. Очень многие граждане этих государств работают в той же России или в других странах и таким же образом обеспечивают жизнь своих родственников…

В чём же отличие Туркменистана?

— Различие в том, что граждане Туркменистана безвизово въезжают только в Турцию и Грузию, во все остальные страны — визовый режим.

Попасть в РФ можно легально только через бизнес-визу, туристическую или частное приглашение. Рабочие визы очень мало получают, потому что это квоты — в РФ свои законы.

В Турции полегче:

  • ты приезжаешь, находишь себе место работы, регистрируешь временное проживание как турист и нелегально работаешь.

В РФ на сегодняшний день основная масса из-за коронавируса легализовалась — некуда было деваться после указа президента №274. Они находятся под контролем, но у них нет разрешения на работу.

А есть нелегалы, которые годами живут. Им сейчас выйти — значит, себя подставить под задержание.

  • И таких людей, по моим подсчетам, российских нелегалов, которых мы должны приподнять, вытащить, — 150 тысяч.

Туркмения своих домой не ждёт

У них просроченные паспорта, документов нет. Посольство Туркменистана отказывает в выдаче новых паспортов.

  • Почему не выдает? Потому что денег нет, чтобы изготовить паспорта.

— Это вы таким образом хотите показать реальную ситуацию в Туркменистане?

— Да. Туркмения принимает только бывших студентов, которые отучились, получили тут прививки — бесплатно — от коронавируса (у них коронавируса вообще нет) и возвращаются на родину. Так в этом и в прошлом году было. А почему только студентов берут? Потому что некому служить в армии.

Почему домой пускают не всех? Будет социальный взрыв. Голодные, не имея на руках денег, не могут легализоваться — в семью приходит очередной рот, который требует еды.

Что произойдет? Социальный взрыв.

— А вы считаете, что этот социальный взрыв может произойти как изнутри, так и извне?

— Да. И чтобы этого социального взрыва не произошло, те страны, которые видят, что происходит, должны подсказать главе Туркменистана:

"Сядь за стол переговоров, договорись и уйди".

Будет социальный взрыв — граждане Туркменистана весь его род уничтожат. Вот отвернешься, и уже будут стрелять, если до такой нагнетать обстановки. Они молчат, выступают в интернете за рубежом, но если взорвется, это будет кровопролитие. Мы этого не хотим.

И власть, понимая это, пытается всю проблему взвалить на те страны, где такие граждане застряли — Россию и Турцию. Пусть они на них свой бюджет тратят.

флаг Туркменистана
 

— Об этих проблемах вслух первые лица государства не говорят. Почему? Ведь как происходит какая-то заковырка с Белоруссией, об этой заковырке трубят направо и налево и оппозиционные СМИ, и государственные, и первые лица всегда в эти процессы вовлечены. А о проблемах, существующих между Россией и Туркменистаном, не принято говорить вслух.

— Давайте мы возьмем в качестве примера Азербайджан.
Что сказал Владимир Путин в ситуации, когда Азербайджан повернул в сторону Турции?

Они имеют право дружить с кем хотят, это суверенное государство.

В то же время мы много говорим о Белоруссии, Украине, Донбассе. И не поднимаем вопрос по Туркменистану.

Разве туркмены, киргизы, казахи — не бывшие граждане Советского Союза? Я считаю, что разделять — неправильно.

В стране сейчас ситуация близка к межплеменной войне. Её хотят уехавшие оттуда бизнесмены, потерявшие деньги. Они жаждут мести.

Народ, видевший, что было в Киргизии, что на границе Узбекистана, Таджикистана творилось, что было и есть в Донбассе, на Украине, не хочет войны. Нас и так тут мало, мы не хотим крови.

  • Сейчас главная задача — посадить за стол переговоров президента Бердымухамедова, чтобы решить, как мы будем жить дальше. Нужен диалог.

Без России никак

И в этом диалоге в первую очередь должна большую роль сыграть РФ. Но не вмешиваясь во внутренние отношения.

Пока я говорю, большое спасибо РФ, что она держит ситуацию на контроле, используя весь свой административный ресурс субъектов Федерации: это Астрахань, это Санкт-Петербург, это Татарстан — у кого прямые взаимоотношения с Туркменией. Они общаются, торгуют и так далее. И сейчас большую роль играет Татарстан.

Сейчас Россия держит на веревочке Туркменистан.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы туркменистан максат сапармурадов гурбангулы бердымухамедов
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