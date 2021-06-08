Изменится ли политическая роль Туркменистана?

Туркмения — единственная нейтральная страна на территории Центральной Азии. Эта позиция воспринимается Ашхабадом как статус, позволяющий в максимально возможной степени изолировать страну от соседей и всего окружающего мира.

Страна не является членом международных организаций (за исключением ни к чему не обязывающего статуса наблюдателя в ряде международных структур — СНГ, ШОС) и постоянно подчёркивает свой "официально признанный ООН" статус нейтрального государства. Никаких признаков возможного пересмотра данного статуса в настоящее время не наблюдается.

Но воздвигнутый властями страны "железный занавес" вот-вот готов треснуть под натиском внутренних проблем. Каких?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорь Шатров поговорил с председателем правления общества русско-туркменской дружбы "Соотечественник" Максатом Сапармурадовым.

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В чём интерес России к Туркменистану

— Туркмения — светское государство, где нет радикального ислама, которое находится на границе Афганистана и Ирана и из-за своего нейтралитета в любом случае больше склоняется к позиции РФ.

А какие угрозы сложившейся — худо-бедно — стабильности есть сейчас?

— Нестабильность межплеменная. Межплеменная рознь, которая осталась еще со времен СССР, крепнет.

Эту карту разыгрывают Европа и Америка. Они пытаются с помощью своих возможностей, используя граждан Туркменистана за рубежом, создать взрыв. И это первая главная угроза.

Вторая главная угроза, которая существует, — голод. Он наступит. Потому что коронавирус не закончился, торговля на паузе, казна пуста.

Кому особенно интересна Туркмения

— Получается, что Россия не очень внимательно за происходящим следит, раз ситуация всё обостряется. У нас в последние годы, особенно в азиатском регионе, если Россия чего-то не замечает, очень быстро находятся другие желающие заметить. Это, например, Китай — с одной стороны, Турция — с другой.

Неужели они сейчас не участвуют в этих процессах? И, если участвуют, то как?

— И участие есть, и влияние. Турция поддерживает процесс нормализации отношений между Туркменистаном и Азербайджаном на основе проблемы спорных участков добычи нефти в Каспийском море. Турция хочет влиять. И министр иностранных дел Туркмении практически на стороне Турции. Почему?

У него мать азербайджанка, это уже какое-то влияние, от этого нельзя уйти.

С другой стороны, возьмем Китай. Китаю нужны стабильные поставки газа.

И он нам дал кредит.

Здесь борьба между Китаем, Турцией, соседними странами, включая Россию, и европейскими странами большая. Почему? Потому что в Азербайджане нет газа, вся надежда на Туркменистан. Проект Nabucco еще был при СССР, когда была проблема поставки газа с Ираном.

Поэтому все заинтересованы. И здесь на сегодняшний день всем нужна стабильность: и Китаю, и Азербайджану, и Турции. Все хотят влиять.

Проблемная граница

Но есть силы, которые воевали в Сирии, талибы, радикальный ислам, все запрещенные организации, они готовы будут всё сделать, если им заплатят деньги, и зайдут на территорию государственной границы Туркменистана с Афганистаном — она легко проходима, это не таджикские горы.

Любую провокацию сделают для того, чтобы создать проблему Туркменистану. А эта проблема перекинется на соседние страны и на Россию, так же и на Иран.

— Мы знаем о таджикской границе, которая действительно представляет угрозу. А вот туркменская вроде бы не представляла никогда угрозы.

— Вы не слышали. Там каждый день идут перестрелки (имеются факты), солдаты умирают, граница не охраняется. В Таджикистане — 201-я армия, а у Туркменистана — голодные и холодные пограничники, и там идет торговля. Туда продукты питания — с той стороны через Амударью наркотики. Это факт. Это же транзит наркотиков.

— То есть там так спокойно, потому что там просто открыто окно для транзита наркотиков?

— Да-да. При покойном президенте Ниязове там не было сильной борьбы с наркотиками, там проходил трафик, участвовали сотрудники местных правоохранительных органов. Там много чего было.

При Бердымухамедове снизились потребление и трафик. Но появились экстази, появились таблетки. Это тоже надо учитывать. И одновременно это взяли под жесткий контроль силовики, чтоб не было разброда и шатания.

Как у нас говорят: "С контрабандой не надо бороться, ее надо возглавить". Вот они ее и возглавили.